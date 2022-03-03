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Журнал Time присвятив обкладинку Україні: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку війні в Україні, яку розв’язала Росія.
На обкладинці видання написані українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву", і які у своєму зверненні про стан справ у країні процитував президент США Джо Байден передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Zorg
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Будь ласка, зачекайте...
не повний атас, а тотальна готовність і рішучість битись до перемоги!
Допомагайте зі Штатів, і повний атас буде у орків!
Поспіши!
Людина подає реальні факти і власну їм оцінку.
Крийте матом москалів, а не тих хто кажуть правду, навіть якщо вона не подобається.
Зараз діставай їх ...
СПЕЦСЛУЖБЫ МИРА должны сейчас проверить своих политиков на обучение в раше ( к примеру в МГИМО)и всех таких убрать из власти
Kstati ne on odin gde to propal, net, vremenno izparilsa iz novostei.
Ці питання - до українськоїй влади. У якій як були так і лишились люди, що залежать від москви чи є її агентами.
Где Пзрк?
Сколько моему родному городу Киеву терпеть ракеты и бомбы?
Почему Зеленский не ставит вопрос ребром?
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1499102035450503170?s=20&t=smtWOqANjJS7ZRsZaDTsbg
На шляху да свабоды павінна
Ты не ведаць ні страху,
ні зморы.
Беражы сябе,
Украіна,
Ад Палесся да Чорнага мора.
Беражы ад ліхіх чужаніцаў
Родны сцяг,
што з'яднаў у палосах
Залатыя палі пшаніцы
І блакіт неабдымных нябёсаў.
Беражы добрай долі пачатак…
Хай надзеяй праменяцца вочы
Гожых парубкаў і дзяўчатак,
Што табе ўзлёт і веліч прарочаць.
Слава продкаў нанова ўваскрэсне,
Бо ў цябе ад бяды ёсць замова -
Непаўторныя ў свеце песні
І Шаўчэнкі дзяржаўнае слова.
Каб нямой не рыдаць на руінах,
Каб не гнуцца рабыняй ніколі,
Беражы сябе,
Украіна,
Беражы сябе,
Украіна!..
Ад цябе мы навучымся волі!
С. Законнікаў
25. 03. 1996