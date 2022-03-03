УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Фото Фоторепортаж
18073 35
війна (7386) ЗМІ (786) США (7521)

Журнал Time присвятив обкладинку Україні: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Американський щотижневий журнал Time присвятив обкладинку війні в Україні, яку розв’язала Росія.

На обкладинці видання написані українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву", і які у своєму зверненні про стан справ у країні процитував президент США Джо Байден передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії випустили газету з обкладинкою "Ні війні", але влада її заборонила. ФОТО

Журнал Time присвятив обкладинку Україні: Життя переможе смерть, а світ – темряву 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+19
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
показати весь коментар
03.03.2022 08:45
+14
трофейное перекрасим и в бой
показати весь коментар
03.03.2022 08:59
+14
показати весь коментар
03.03.2022 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хорошая фраза, емкая, независимо от того сам ли Зеленский додумался или нет.
показати весь коментар
03.03.2022 08:40 Відповісти
коментар відмічено як спам
На "хорошая фраза, ёмкая" , мог бы и остановиться.
показати весь коментар
03.03.2022 08:43 Відповісти
Все человек сказал по делу. Президента не оскорблял, так что не дергайся.
показати весь коментар
03.03.2022 08:47 Відповісти
если он делает что то правильное, почему бы не похвалить ? понятно что не все выступления готовит сам президент, он он утверждает окончательный вариант. Хорошо поработали и спичрайтеры и он, однозначно.
показати весь коментар
03.03.2022 08:48 Відповісти
Хорошо поработали защитники Украины и те опытные профессионалы, которых он, наконец-то подпустил к себе. И это не Ермак, Баканов и, ладно война, я промолчу. Выживем, потом будем говорить. И еще, не мешало бы нашему президенту побриться или это имидж измученного страдальца?
показати весь коментар
03.03.2022 09:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
подоляк с ермаком и сивухой
показати весь коментар
03.03.2022 08:44 Відповісти
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
показати весь коментар
03.03.2022 08:45 Відповісти
Зарывают биомусор в ямах общих потому что кацарылые те которые своих не бросают не хотят ублюдки их забирать
показати весь коментар
03.03.2022 08:51 Відповісти
Фраза должна была быть другой..., "после 24 февраля, Украина своим примером доказала, что только наличие у вас ЯО, может гарантировать неприкосновенность ваших территорий..."
показати весь коментар
03.03.2022 08:51 Відповісти
Бред! ЯО ничего не гарантирует.
показати весь коментар
03.03.2022 08:58 Відповісти
*уже ничего не гарантирует.
показати весь коментар
03.03.2022 10:17 Відповісти
Помиляєтесь.
не повний атас, а тотальна готовність і рішучість битись до перемоги!
Допомагайте зі Штатів, і повний атас буде у орків!
показати весь коментар
03.03.2022 08:58 Відповісти
Іди в спам, а далі-за рускім карабльом!
показати весь коментар
03.03.2022 09:42 Відповісти
Ти ще не дійшов *****?!
Поспіши!
показати весь коментар
03.03.2022 10:03 Відповісти
Ви навіщо розкричались?
Людина подає реальні факти і власну їм оцінку.
Крийте матом москалів, а не тих хто кажуть правду, навіть якщо вона не подобається.
показати весь коментар
03.03.2022 10:26 Відповісти
в Токио люди бьют раша магазиы
показати весь коментар
03.03.2022 08:58 Відповісти
трофейное перекрасим и в бой
показати весь коментар
03.03.2022 08:59 Відповісти
Ну що за звичка ? Залізти у багнюку по самі вуха ... Залиште біля дороги і просто подзвоніть на гарячу лінію ЗСУ.
Зараз діставай їх ...
показати весь коментар
03.03.2022 14:19 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 09:11 Відповісти
Вот о чем должны писать иностранные СМИ . А то сейчас начнут Украину уговаривать всякие рашкины агенты идти на какие-то уступки

СПЕЦСЛУЖБЫ МИРА должны сейчас проверить своих политиков на обучение в раше ( к примеру в МГИМО)и всех таких убрать из власти
показати весь коментар
03.03.2022 09:13 Відповісти
Kstati, gde jarosh, on zhe pochti v kazhdoi novosti bil pravda obichno chistil oruzhije kogda rusnja napodala, potom s polumnoi nadjkoi po frontu jehal, fotki vikladivali, karti pokazivali, ukazanija davali chto i kak luchshe.
Kstati ne on odin gde to propal, net, vremenno izparilsa iz novostei.
показати весь коментар
03.03.2022 09:24 Відповісти
Федька, иди за русским кораблем!
показати весь коментар
03.03.2022 10:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M_Pi_Vo5XSM
показати весь коментар
03.03.2022 10:29 Відповісти
Хіба це іно ЗМІ мають перемагати ворога чи вести перемовини?
Ці питання - до українськоїй влади. У якій як були так і лишились люди, що залежать від москви чи є її агентами.
показати весь коментар
03.03.2022 10:41 Відповісти
Где обещанная нам авиация в колличетве 70 единиц?
Где Пзрк?
Сколько моему родному городу Киеву терпеть ракеты и бомбы?

Почему Зеленский не ставит вопрос ребром?
показати весь коментар
03.03.2022 09:34 Відповісти
Tebe ne dali, a ti umejesh letatj, ili kak kacaspkaja prokladka toljko posvistetj.
показати весь коментар
03.03.2022 09:38 Відповісти
Купи клаву, бот. Я сказал что не дали? Я спросил где обещанное?
показати весь коментар
03.03.2022 09:40 Відповісти
ПЗРК передають Україні у достатніх кількостях, судячи з новин. Щодо літаків, не зрозуміло. Може вони хотіли передати літаки, не афішуючи того, і коли Борель промовився, передумали це робити, чи може все одно це зроблять, за принципом "їх там нєт", а може це з самого рочатку непорозуміння було.
показати весь коментар
03.03.2022 09:51 Відповісти
А свет - тьму... вовочка конечно пол планеты на колени поставил и половину заставил рыдать..
показати весь коментар
03.03.2022 09:36 Відповісти
Колонну снабжения кацапов уничтожено под Херсоном.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1499102035450503170?s=20&t=smtWOqANjJS7ZRsZaDTsbg
показати весь коментар
03.03.2022 09:42 Відповісти
«Беражы сябе, Украіна!»

На шляху да свабоды павінна
Ты не ведаць ні страху,
ні зморы.
Беражы сябе,
Украіна,
Ад Палесся да Чорнага мора.

Беражы ад ліхіх чужаніцаў
Родны сцяг,
што з'яднаў у палосах
Залатыя палі пшаніцы
І блакіт неабдымных нябёсаў.

Беражы добрай долі пачатак…
Хай надзеяй праменяцца вочы
Гожых парубкаў і дзяўчатак,
Што табе ўзлёт і веліч прарочаць.

Слава продкаў нанова ўваскрэсне,
Бо ў цябе ад бяды ёсць замова -
Непаўторныя ў свеце песні
І Шаўчэнкі дзяржаўнае слова.

Каб нямой не рыдаць на руінах,
Каб не гнуцца рабыняй ніколі,
Беражы сябе,
Украіна,
Беражы сябе,
Украіна!..

Ад цябе мы навучымся волі!

С. Законнікаў

25. 03. 1996
показати весь коментар
03.03.2022 09:42 Відповісти
А ничего что дата 14 - 21 марта????????
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
 
 