10814 14
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ минулої ночі обстріляли Лисичанськ на Луганщині. Зафіксовано масове пошкодження житлових будинків
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянськой ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД. Персонал не травмований", - написав Гайдай.
Топ коментарі
+9 Hanka Panyanka
показати весь коментар03.03.2022 08:53
+5 GoodWin
показати весь коментар03.03.2022 08:55
+5 Roman Rjevskiy
показати весь коментар03.03.2022 08:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Щоб дочекатися судів - треба беззаперечної перемоги!
А в українській ( і не тільки ) надто часто недоречні переговори торували дорогу до поразок!
Часто локальних, але теж і до поразок в війні!
А українці особливо вразливі тут, бо не мають достатньо довгої традиції державності, і часто рішення приймають люди, котрі мережею громадських туалетів не здатні керувати.
Ще гірше - в даний момент влада Україна зовсім не почищена від прихильників агресора!
Крім того, військово, зараз власне така ситуація, що не можна кацапні давати часу на реорганізацію - в них маса військ бе пального. Цим треба користуватися і завдавати їм чим більших втрат.
Ті, хто стверджують протилежне - на стороні ворогів.
Та й навіть самі заяви про переговори, коли ******** наші міста - це деморалізація наших захисників!
Чому римляни відмовлялися навіть вести переговори з Ганнібалом, коли він стояв під брамами Риму - саме тому ж!
Крім того, подивіться, які відносини у ФРН і Франції.
Теперь - патриотка Украины.
Все всё понимают - кто обстреливает, Януковича везут сделать Харьков столицей Новороссии и т.д.
Ненавидят Путина и желают ему скорой смерти.
*** вам, а не Україну!