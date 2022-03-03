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Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Чернігова ворожий снаряд влучив у нафтобазу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Чернігівська область. 3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Robin Nielsen
показати весь коментар03.03.2022 09:52
+9 Иван Петров d4225322
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+8 Roman Rjevskiy
показати весь коментар03.03.2022 09:57
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Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871?s=20&t=I_txZMFfmXE5dhJHPkrHqw
Ким він буде? Звідки? А воно бач як повернулося... По сусідству...
Цікаві тут і сам сатана, й ковдра.