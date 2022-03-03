УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
13 080 17
армія РФ (13510) війна (56641) обстріл (21178) пожежа (3746) Чернігів (584) ДСНС (4463)

Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Чернігова ворожий снаряд влучив у нафтобазу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігівська область. 3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС 01
Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС 02
Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернігові після обстрілів окупантів масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
показати весь коментар
03.03.2022 09:52
+9
Спасибо Эрдогану.
показати весь коментар
03.03.2022 09:59
+8
пропогандонов тв раша нет в эфир нтв .1 скоро
показати весь коментар
03.03.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять !
показати весь коментар
03.03.2022 09:51 Відповісти
Українці це знали давно, тому і #башать русню в хвіст і в гриву
показати весь коментар
03.03.2022 10:01 Відповісти
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
показати весь коментар
03.03.2022 09:52 Відповісти
Спасибо Эрдогану.
показати весь коментар
03.03.2022 09:59 Відповісти
Дякую, Ердогане! І за Байрактари теж. Це краще і в 100 разів дієвіше за будь-які санкції, за невведення яких хтось ще ротяку розкривав на турків.
показати весь коментар
03.03.2022 10:01 Відповісти
Дальність калібру 2500 км якщо не помиляюся. Тому радіти рано і боюся що касатонов буде стріляти з мармурового моря
показати весь коментар
03.03.2022 10:14 Відповісти
Не знаю морського права, але навряд. Прийдеться йому шльопати аж до сирії.
показати весь коментар
03.03.2022 10:24 Відповісти
Швидше всього так і просити Іран про дозвіл на проліт ракет. Це міняє діло)
показати весь коментар
03.03.2022 10:31 Відповісти
Ніякого полону кацапам!!! Тільки вбивати!
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871?s=20&t=I_txZMFfmXE5dhJHPkrHqw
показати весь коментар
03.03.2022 09:53 Відповісти
Московиты в бешенстве от того, что похоронили собственную экономику и теперь мстят, как могут
показати весь коментар
03.03.2022 09:55 Відповісти
Они уже захлебываются это прекрасно видно.
показати весь коментар
03.03.2022 10:00 Відповісти
Віками людство думало-гадало, що ж то за такий Антихрист має прийти на Землю?
Ким він буде? Звідки? А воно бач як повернулося... По сусідству...
показати весь коментар
03.03.2022 09:56 Відповісти
Фреска "Похорон Сатани". XIV ст.
Цікаві тут і сам сатана, й ковдра.
показати весь коментар
03.03.2022 10:03 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 10:27 Відповісти
Фреска Катедрального собору у Вероні.

показати весь коментар
03.03.2022 10:39 Відповісти
пропогандонов тв раша нет в эфир нтв .1 скоро
показати весь коментар
03.03.2022 09:57 Відповісти
Учора домовились що стріляють не будуть, знов збрехали. На Сумщині теж саме. Вірити неможливо, тільки вбивати.
показати весь коментар
03.03.2022 10:50 Відповісти
 
 