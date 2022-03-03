УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
3 898 5
армія РФ (13510) війна (56641) Луганщина (4422) обстріл (21178) Гайдай_ЛОГА (905)

Внаслідок обстрілу військами РФ Попасної загинуло двоє місцевих жителів, шестеро поранені, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час російських обстрілів Попасної Луганської області двоє місцевих жителів загинули, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно отримав інформацію з Попасної. На жаль, в нас знову є загиблі серед мирного населення. Перестали битися серця двох жителів міста, ще шестеро отримали поранення різного ступеню важкості. За їхні життя б’ються лікарі. Контузії зазнав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Попаснянської міської ВЦА, який під обстрілами рятував життя жінок та дітей", – повідомив голова обласної військової адміністрації Гайдай.

Читайте також: Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу військами РФ Попасної загинуло двоє місцевих жителів, шестеро поранені, - Гайдай 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет никакой росии , Московия и московиты ,
показати весь коментар
03.03.2022 10:01 Відповісти
Варвары
показати весь коментар
03.03.2022 10:01 Відповісти
Я давно понял тактику Путяры, разрушить город под ноль, но повесить там свою сраную тряпку. Это называется 6 освобождение русскоязычныж. Будь ты проклята тварь.
показати весь коментар
03.03.2022 10:07 Відповісти
Дайте пуйлу в бункері пістолет. А би знав.
показати весь коментар
03.03.2022 10:40 Відповісти
Ті, хто проклинав Ющенка за те, що він у 2008 надав Грузії Буки, що збили тоді з десяток російських літаків вже зрозуміло, що той десяток літаків бомбив би зараз українські міста?
показати весь коментар
03.03.2022 11:37 Відповісти
 
 