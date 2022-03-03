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Внаслідок обстрілу військами РФ Попасної загинуло двоє місцевих жителів, шестеро поранені, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час російських обстрілів Попасної Луганської області двоє місцевих жителів загинули, ще шестеро зазнали поранень.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно отримав інформацію з Попасної. На жаль, в нас знову є загиблі серед мирного населення. Перестали битися серця двох жителів міста, ще шестеро отримали поранення різного ступеню важкості. За їхні життя б’ються лікарі. Контузії зазнав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Попаснянської міської ВЦА, який під обстрілами рятував життя жінок та дітей", – повідомив голова обласної військової адміністрації Гайдай.
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