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Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці 93-ї ОМБр вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото - колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+60 albacha
показати весь коментар03.03.2022 10:16
+50 Василий СПРУТ
показати весь коментар03.03.2022 10:20
+45 Слава Свид
показати весь коментар03.03.2022 10:15
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93-я ОМБр
Ще багато. Поки що тільки 210 ...
ЗСУ? Слава ЗСУ! Героям слава!
Просто так.... прикре самогубство.
Ось на цьому треба постійно наголошувати
Это - исторический максимум
Оказывается до дна ещё было далеко
©Роман Цимбалюк
Блин, если у ***** башни нет, то на хрена они танкам???
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!