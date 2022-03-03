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Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці 93-ї ОМБр вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади. 

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото - колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км", - йдеться у повідомленні.

Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 01
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 02
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 03
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 04
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 05
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 06
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 07
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 08
Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр 09

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+60
Ой, а кто это сделал?
ЗСУ? Слава ЗСУ! Героям слава!
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03.03.2022 10:16
+50
Супер ))))
93-я ОМБр
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03.03.2022 10:20
+45
саморозчленение
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03.03.2022 10:15
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саморозчленение
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03.03.2022 10:15 Відповісти
Бесполезная смерть,семки не прорастут.((
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Україна успішно проводить демілітаризацію паРашки.
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03.03.2022 10:47 Відповісти
декацапизацию
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03.03.2022 11:46 Відповісти
Прорастут! Уже жаренные!
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03.03.2022 15:51 Відповісти
Супер ))))
93-я ОМБр
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03.03.2022 10:20 Відповісти
Обезбашенные орки
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03.03.2022 10:42 Відповісти
Святий джавелін!
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03.03.2022 12:28 Відповісти
обнуление
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Сколько же у этих сук металлолома?)
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Після війни, Україна стане лідером у світі по металопрокату.
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03.03.2022 10:35 Відповісти
не встигають Джавеліни підвозити
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03.03.2022 10:38 Відповісти
3 тисячі джавелінів треба кудись дівати.
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03.03.2022 10:42 Відповісти
танків - 4500 мабуть
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03.03.2022 10:49 Відповісти
3030 дючих 10200 на консервації
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03.03.2022 14:44 Відповісти
Ну, зняти з консервації, пишуть, ще та морока, довго і дорого.
Ще багато. Поки що тільки 210 ...
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04.03.2022 08:45 Відповісти
Ой, а кто это сделал?
ЗСУ? Слава ЗСУ! Героям слава!
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Яке ЗСУ? Ви що?!!!
Просто так.... прикре самогубство.
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03.03.2022 10:42 Відповісти
У нас есть призрак Киева. Он в небе. А теперь еще есть призраки дорог и лесов. Они ВЕЗДЕ!!!
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03.03.2022 12:19 Відповісти
Показушна армія кацапів це величезний позор.
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Вау!!
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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03.03.2022 10:17 Відповісти
"Міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців"
Ось на цьому треба постійно наголошувати
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03.03.2022 10:17 Відповісти
Можна так відбудувати, що перша ж машина піде під воду)
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03.03.2022 10:36 Відповісти
у нас підірвали місток. всі місцеві це знають. вчорі та сьогодні вночі туди влетіли 2 автівки. в одній здох якийсь цап. а сьогодні нікого немає в авто. мабцть десь втікли.
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 10:17 Відповісти
Демилитаризация РФии.
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03.03.2022 10:20 Відповісти
И деэкономизация россии
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03.03.2022 10:25 Відповісти
Слава Україні!
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03.03.2022 10:20 Відповісти
Ну, вот! В таком виде они мне нравятся.
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03.03.2022 10:20 Відповісти
Эти мрази всё прекрасно знали ещё летом 21-го...
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Думаю эти ***** знали ещё с 201
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03.03.2022 10:35 Відповісти
красивое
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Гарно, гарно)
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03.03.2022 10:22 Відповісти
Ихтамнеты испарилис
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03.03.2022 10:22 Відповісти
...як роса на сонці... (с)
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03.03.2022 10:39 Відповісти
Так вот что означает "башню снесло". Теперь неудивительно, чем думает *****.
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03.03.2022 10:23 Відповісти
Самое страшное преступление в мордоре - наличие мозга у человека.
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03.03.2022 10:42 Відповісти
Надеюсь ни один кацап не выжил, надоело слушать их бред про учения и беременную жену
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03.03.2022 10:27 Відповісти
А скоро пойдут шестандцатилетние)
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03.03.2022 10:35 Відповісти
Ящики гарні зерно зберігати. Миші не пролазять
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03.03.2022 10:28 Відповісти
При слові Україна ми зразу мрійливо уявляємо вишневі садки, білі хатинки, хрущі, так би мовити, розсікають в повітрі, гори Карпати... А маскалі чомусь дрижать і непроізвольно фарбують в штанці в жовтий колір спереду і коричневий з-заду.
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03.03.2022 10:28 Відповісти
І повіє огонь новий. З Холодного Яру.
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03.03.2022 10:30 Відповісти
Меня поражает сколько у них техники???Уже столько колон спалили ,а они все лезут и лезут ....
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03.03.2022 10:30 Відповісти
Якобы, завели в Украину уже 80 процентов от накопленной у границы.
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Це ж біля Охтирки. Вони Охтирку вже тиждень пройти не можуть.
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03.03.2022 10:31 Відповісти
карма -злая с%ка
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03.03.2022 10:37 Відповісти
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03.03.2022 10:39 Відповісти
Жаль не видно обгоревших бурятов, там наверно температура такая, шо они кремируются в доли секуды.
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Доллар стоит 114, Евро - 124 рубля. (+40% за неделю)



Это - исторический максимум

Оказывается до дна ещё было далеко
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03.03.2022 10:45 Відповісти
А черный курс?
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03.03.2022 10:51 Відповісти
Нравитасю не нравится - джевелины справится.
©Роман Цимбалюк
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03.03.2022 10:45 Відповісти
Башни танков приклеивали клеем ПВА, а давали ведь "505" клей! Ворують, что на космосе, что на войне... =)
Блин, если у ***** башни нет, то на хрена они танкам???
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03.03.2022 10:47 Відповісти
Главное эти дятлы ломятся уже второй раз на Полтаву что бы проехать к Киеву,они вообще стекломоем мозги себе спалили?
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03.03.2022 10:51 Відповісти
А вы уверены, что лишнехромосомам есть что палить? =)
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03.03.2022 10:55 Відповісти
Еасли я правильно посчитал, то на фотках 3 танка, 2 БМП и один БТР.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
Вітаю цапів з військовими навчаннями.
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03.03.2022 11:20 Відповісти
Отвал башки
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03.03.2022 11:31 Відповісти
Русские - самая гадостная нация. Так было во все века. И до сих пор ничего не меняется. Их надо громить и ни в коем случае не давать возродиться. Не дай боже им вставать с колен. На коленях - их удел.
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
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03.03.2022 11:35 Відповісти
Які прекрасні фото, просто шедевр!
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03.03.2022 11:37 Відповісти
Дякую, наші захисники!
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03.03.2022 11:51 Відповісти
А сколько реально иванов просто - испарились, реально, при попадании джавелина и детонации бк, так такая температура внутри, что тело мне кажется просто испаряется, мы ж на 80% это вода.
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03.03.2022 11:57 Відповісти
ПЛЕННЫХ ЛЁТЧИКОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ! РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ ССУК !
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03.03.2022 12:06 Відповісти
И все без голов Видно два брата работали-Джавелин и Нло-они парни такие,жесткие
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03.03.2022 13:38 Відповісти
Krasota.
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03.03.2022 21:27 Відповісти
Замечательные картины про успехи украинских патриотов. поздравляю.
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04.03.2022 02:02 Відповісти
Красиво як пісня,або картина "Ніч над Дніпром" І підаРасів нема
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04.03.2022 15:03 Відповісти
От красивого пейзажа они потеряли головы.
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Вес башни - около 14 тонн. А теперь представьте, что произошло с личными бошками этих ошибочно рожденных недочеловеков...
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11.05.2022 14:23 Відповісти
 
 