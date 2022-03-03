Захисники України вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині, - 93-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 93-ї ОМБр вщент розбили танкову колону окупантів на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото - колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км", - йдеться у повідомленні.



















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