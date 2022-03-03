Глава патрульних Жуков розшукує "слуг народу" Бужанського і Куницького: "Русня іде. Треба руки і характер. Ну і якраз х#й вайнє покажем". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Народних депутатів "Слуги народу" Максима Бужанського і Олександра Куницького кличуть допомогти в захисті України від російського вторгнення.
Про це повідомив керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.
"УВАГА РОЗШУК! Аххаа. #бать. Промоніторив соціальні сторінки народних депутатів Максима Бужанського і Олександра Куницького) їх нема. Видалили. Так це ж депутати від слуги) Представники правоохороннго комітету ! Ви де козаки??? Умнічали мені у вуха весь час,як треба родіну любіть, давайте тепер я поумнічаю у своїй стихії! трохи танків закопав на підступах, покажу як працювати на птурах! Бо русня іде. І треба руки і характер) ну і якраз х#й вайнє покажем. Ми ж в 14-му самі з собою воювали. Як я зрозумів то #бати народ то ви вперєді а захищати та воювати за народ ви на с#об? Давайте підтягуйтесь, я правоохоронець, і мені потрібна допомога спецпризначенців правоохоронного комітету! Як і казав, критична і тяжка ситуація показує хто підарас а хто ні. Зв'яжіться зі мною будь ласка народні слуги. Люди усе бачать! Президент з яйцями на місці разом з нами, а ці чорти на с#об. Поняв. Боротьба триває", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
За наш, український народ взагалі мовчу. Це - плазма!
Слава Україні!
Вони найголовніші герої країни.
Коштами, ліками, словами подяки.
Сьогодні вся Україна стала Майданом.
пуйло програло тоді, програє і зараз.
"- не провокуй, не провокуй, не провокуй, не провокуй,
- бо буде ОГОГО!"
Тепер дай Боже, нарешті розбереться ХУ іс ХУ.
А сам молодець.
Їх не женуть в спину воювати, як робив кумир Бужанського м'ясник Жуков але вони могли би бути хоча б волонтерами, рятувати людей.
В рідному місті Куницького Харкові страшна біда, багато загиблих та поранених без води, їжі, тепла, криші над головою.
А де ця понтова істота?
Ізраїль знає, що таке війна з руснею
А может в Почаевской Лавре Тернопольской области ???
блин, а как они хаяли националистов
СЛАВА НАЦИИ ! Смерть ворогам !!!
не забывайте и о предателях !!!
(а по законам военного времени хорошо бы чтоб мы навсегда о нем забыли)
И разберитесь с московской церковью. Сейчас в самьІй раз.
и еще дубинский третий в их компании.
диверсионная группа из 3 человек.