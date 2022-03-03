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Війська РФ обстріляли "Епіцентр" та станцію переливання крові в Маріуполі: у місті пожежа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Маріуполі обстріляли "Епіцентр", 22 -ий та 17-й мікрорайони.

Також обстіляли станцію переливання крові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 0629.com.ua.

"Зараз звідти евакуюють людей", - пише видання.

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Війська РФ обстріляли Епіцентр та станцію переливання крові в Маріуполі: у місті пожежа 01
Війська РФ обстріляли Епіцентр та станцію переливання крові в Маріуполі: у місті пожежа 02
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Топ коментарі
+18
ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ СРОКОМ НА 50 лет !!!!!!!
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03.03.2022 12:49
+13
Ребята из ЗСУ и теробороны не жалейте артиллеристов, сажайте их на коктейли молотова или на ствол арты чтоб через ротяку вышло, фоткайте и отправляйте их братишкам по взводу чтобы в следующий раз ручки тряслись как будут наводиться на наши города.
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03.03.2022 12:56
+12
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03.03.2022 12:49
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Блин, когда уже начнут накрывать этих стрелков на их территории
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03.03.2022 12:47 Відповісти
Киев, если кому нужна помощь с едой или медикаментами

097-309-11-11 еда. Предприниматели Киева объединились и помогают

097-821-11-00-00 медпомощь, Аня. Специфические лекарства и вообще лекарства.
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03.03.2022 12:48 Відповісти
ЗАПРЕТИТЬ РАШЕ ИМЕТЬ АРМИЮ СРОКОМ НА 50 лет !!!!!!!
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Дозволити два "потЄшних_полка" щоб зовсім не впали в депресію
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03.03.2022 12:56 Відповісти
Забрати ядерну зброю і роз линити цю парашу на купу маленьких держав.
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03.03.2022 13:00 Відповісти
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03.03.2022 12:49 Відповісти
крупная победа рузге
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03.03.2022 12:50 Відповісти
Треба головного нелюда обезголовити і буде кінець війні. Господи, почуй молитви українців і збережи життя.
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03.03.2022 12:50 Відповісти
надо было в Марике активнее искать корректировщиков огня, их там, наверное дофига, разбивают сволочи Марик, твари рашистские
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03.03.2022 12:52 Відповісти
В то место откуда ракеты летят , что нельзя вычеслить и накрыть гандонов
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03.03.2022 12:52 Відповісти
Тех мразей которые обстреливают наши мирные города нужно найти!
Как находил МОССАД террористов с олимпиады! Каждого! Это должно стать целью нашей разведки!
Смерть окуппантам!
Слава Украине!
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03.03.2022 12:53 Відповісти
Ребята из ЗСУ и теробороны не жалейте артиллеристов, сажайте их на коктейли молотова или на ствол арты чтоб через ротяку вышло, фоткайте и отправляйте их братишкам по взводу чтобы в следующий раз ручки тряслись как будут наводиться на наши города.
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03.03.2022 12:56 Відповісти
Вражає тупість рос.військового командування:якщо раша хотіла зіграти на ваті,що жила в Україні,то не повинно бути жодного загиблого серед цивільних.А також дуже вражена злиднями росій. військових. І весь час згадую Пороха і його ставлення до нашої армії.Який він все-таки розумний
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03.03.2022 12:56 Відповісти
Буквально за тиждень до початку війни Порошенко просто благав виділити Війську 50млрд. Але блаЗЄнський сказав, що йому на дороги бракує грошей. Я все пам'ятаю.
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03.03.2022 12:58 Відповісти
Воєватєлі з магазинами, будинками та пам'ятниками... Здохніть, кацапи!
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03.03.2022 13:04 Відповісти
Епіцентр за що? Гереги і з парашею радісно працюватимуть.
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03.03.2022 13:13 Відповісти
Эпицентр взрыва, Гереги символично магазин назвали.
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03.03.2022 13:15 Відповісти
Молюсь, шоб наш моссад пробрался в бункер к ***** и знищив! Центр крови, люди вмирати будуть на операціях. Сволота
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03.03.2022 13:18 Відповісти
Епіцентри чомусь краще за всіх горять....
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03.03.2022 14:35 Відповісти
У них нет продовольствия. Эпицентр будут грабить. Тоже самое было в Луганске
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03.03.2022 14:44 Відповісти
А чого Герега сидить як сливка в сраці, де їхня громадянська позиція про війну, чи сцуться путлєра!? Бздуни.
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03.03.2022 19:24 Відповісти
Литва с вами ✌️✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2022 22:39 Відповісти
 
 