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Війська РФ обстріляли "Епіцентр" та станцію переливання крові в Маріуполі: у місті пожежа. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В Маріуполі обстріляли "Епіцентр", 22 -ий та 17-й мікрорайони.
Також обстіляли станцію переливання крові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 0629.com.ua.
"Зараз звідти евакуюють людей", - пише видання.
Топ коментарі
+18 Sophia-Maria Duglass
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+13 Алексей Музыка a818500e
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+12 Виктор Дийнега
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