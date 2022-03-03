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"Бурят" на прізвище "-нов": під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі Бородянки на Київщині знайшли рештки та речі пілота на місці, де розбився ворожий літак.
Про це повідомляє у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На шоломі написані останні три літери "...нов". Можливо, "Іванов" чи "Петров" був такий колись у мами. Тепер став добривом для Бородянських чорноземів", - написав Геращенко.
Він припустив, що саме цей пілот міг скидати бомби на Бородянку, Ірпінь та Макарів.
"Тепер горіти йому в Пеклі!" - додав Геращенко.
Топ коментарі
+127 Павло ШОвте
показати весь коментар03.03.2022 12:51
+94 Taras Klunyk
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+80 maximus ac09a5f7
показати весь коментар03.03.2022 12:51
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Летел Бурят над Украиной,
Бурят ракетой был подбит!
Для вражеских полей
40 человечков
Или 8 лошадей.
Даже если он бурят,
Засадили швабру в анус,
Много-много раз подряд.
Хоть гораздо благородней
И честнее, как по мне,
Чтобы мордора отродье
Запекалось на броне.
Чтобы батьковы утырки
Вместе с ****** мордвой
И ******* кадырки
Пахли скрепной шавермой.
Чтобы падких до наживы
********** сыновей
Жрали черви в чёрной жиже
Среди чуждых им полей!