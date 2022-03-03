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"Бурят" на прізвище "-нов": під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі Бородянки на Київщині знайшли рештки та речі пілота на місці, де розбився ворожий літак.

Про це повідомляє у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На шоломі написані останні три літери "...нов". Можливо, "Іванов" чи "Петров" був такий колись у мами. Тепер став добривом для Бородянських чорноземів", - написав Геращенко.

Він припустив, що саме цей пілот міг скидати бомби на Бородянку, Ірпінь та Макарів.

"Тепер горіти йому в Пеклі!" - додав Геращенко.

Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 01
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 02
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 03
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 04
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+127
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03.03.2022 12:51
+94
Говнов?
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03.03.2022 12:50
+80
Ботинки ещё кстати в хорошем состоянии. Его внуки могут их донашивать
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03.03.2022 12:51
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Седня ипашат нормально ирпень скорей всего,как с 12 начали лупить так и продолжают,со стороны борщаговки очень норм слышно,кто знает какую инфу по этому поводу?
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03.03.2022 13:41 Відповісти
Ху*лов , його прізвище ,плять...
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03.03.2022 13:43 Відповісти
Тема "бурята" розгорнута повністю , до самих черевиків.
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03.03.2022 13:47 Відповісти
залишки "бойового черевика" гарно буде дивитись в рамці в кабінеті комбата української частини
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03.03.2022 14:58 Відповісти
А мізинець правої ноги можна передати в Бурятію нащадкам :""Дедыотгребали""
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05.03.2022 10:14 Відповісти
Я думаю, что и шлем, и ботинки такие и были на нем при его последнем вылете.
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03.03.2022 13:51 Відповісти
А шлем похоже с ДВП. Трепещи НАТО
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Хм... випарувався?..
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03.03.2022 14:05 Відповісти
Ботинок який оригінальний. Дизайнерський, блд.
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03.03.2022 14:12 Відповісти
І напис на шльомі - це щоб не вкрали на аеродромі свої, у кого нема шлема.
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Горіть у пеклі кацапи!!!
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03.03.2022 14:13 Відповісти
Бурят це не іменник, це дієслово! Землю літаками бурят
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03.03.2022 14:17 Відповісти
Добурятился!
Летел Бурят над Украиной,
Бурят ракетой был подбит!
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03.03.2022 14:21 Відповісти
Падал вниз стремительным домкратом (С)
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03.03.2022 23:51 Відповісти
і нікто неузнаєт где могілка твоя ПІДАР
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03.03.2022 14:30 Відповісти
Оленевод пилот истребителя? Небось одни ботинки на роту,взял у сослуживца.
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03.03.2022 14:35 Відповісти
Три тонны удобренья
Для вражеских полей
40 человечков
Или 8 лошадей.
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03.03.2022 14:42 Відповісти
Укры каждому Ивану,
Даже если он бурят,
Засадили швабру в анус,
Много-много раз подряд.

Хоть гораздо благородней
И честнее, как по мне,
Чтобы мордора отродье
Запекалось на броне.

Чтобы батьковы утырки
Вместе с ****** мордвой
И ******* кадырки
Пахли скрепной шавермой.

Чтобы падких до наживы
********** сыновей
Жрали черви в чёрной жиже
Среди чуждых им полей!
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03.03.2022 15:04 Відповісти
И ради чего этот долбодятел расстался со своей жизнью,пытался выслужиться,угодить своему карлику или ради потехи развлечения?
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03.03.2022 15:14 Відповісти
З Бурятів мають вирости гарні українськи БУРЯЧКИ. Саме завдяки подібним ми і маємо славні українськи чорноземи! Слава Україні!!!
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03.03.2022 15:15 Відповісти
У них что только буряты ??? А где руцкие?
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03.03.2022 15:22 Відповісти
Немає такої народності, одні кацапи.
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03.03.2022 15:32 Відповісти
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03.03.2022 15:33 Відповісти
Та нє. ********* його хфамілія
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03.03.2022 15:33 Відповісти
Хто до нас з мечем, загине без ім'я та прізвища. Стане органічним добривом.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
удобрение
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03.03.2022 16:27 Відповісти
Это всё безумие очень страшно, очень страшно. РФ остановись! В ад летишь.
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03.03.2022 16:43 Відповісти
Ви бурят? Як я рад!
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03.03.2022 17:04 Відповісти
Пазл " Склади бурята"
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03.03.2022 17:34 Відповісти
Вот такое широкоформатное ****** может переодеться в рядового пид*ра.. Под видом пехоты.. Если выживет...
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03.03.2022 17:52 Відповісти
бурят - как я рад!
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03.03.2022 17:58 Відповісти
Бурят? Кобзон очень рад
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03.03.2022 22:17 Відповісти
Нет следов крови, мозгов (ну ладно вам, может они и были!) и вообще остатков. Если его так приложило, что шлем и ботинок порвало как тряпку, там всё в кровище должно быть. Походу бурят Говнов отпетлял.
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03.03.2022 23:54 Відповісти
мені більш цікаві залишки того "бурята" - роги, башка, ратиці, копита.....хоч щось, що свідчиь, що він здох.
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04.03.2022 08:59 Відповісти
***** рашистским оккупантам!
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04.03.2022 11:31 Відповісти
Пішло у гумус.
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04.03.2022 15:16 Відповісти
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