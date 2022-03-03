"Бурят" на прізвище "-нов": під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів. ВІДЕО+ФОТО

В районі Бородянки на Київщині знайшли рештки та речі пілота на місці, де розбився ворожий літак.

Про це повідомляє у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На шоломі написані останні три літери "...нов". Можливо, "Іванов" чи "Петров" був такий колись у мами. Тепер став добривом для Бородянських чорноземів", - написав Геращенко.

Він припустив, що саме цей пілот міг скидати бомби на Бородянку, Ірпінь та Макарів.

"Тепер горіти йому в Пеклі!" - додав Геращенко.

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