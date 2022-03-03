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Українська Мадонна. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисниця України тримає в руках переносну протитанкову керовану ракету малої дальності NLAW.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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