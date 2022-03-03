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Розбита техніка окупанта на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спалена техніка окупантів "прикрашає" собою дороги Чернігівщини.

Відповідні фото опублікувані на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бачите цю спалену техніку? Вона вже не принесе біди нашим людям. Вірте в воїнів! Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Розбита техніка окупанта на Чернігівщині 01
Розбита техніка окупанта на Чернігівщині 02
Розбита техніка окупанта на Чернігівщині 03
Розбита техніка окупанта на Чернігівщині 04
Розбита техніка окупанта на Чернігівщині 05

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Топ коментарі
+15
для бомжів є добра і погана новина
добра: металолому дохуа
погана: ціни на нього дуже впадуть
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03.03.2022 14:49
+12
А нашо вони кальсонами танки обвішують?
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03.03.2022 14:53
+10
Послухав тільки що Алексія Арестовича... Це жесть Сидить біля своєї трибуни і з гумором просить україців не спалювати трофейну техніки "самой сильною армии в мире" .... Ви там тягаєте своїми тракторами БТРи, БМП, танки.... навіть ТОРи та комплекси "Оса"......
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03.03.2022 14:54
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в курсі,уже третій день там стоять.
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03.03.2022 14:52 Відповісти
Та яка вже "провокація" чоловіче,коли вони восьмій день як відкрили повномасштабну війну в Україні. Як розвернули у бік РФ,то нехай чи тікають,чи переходять на сторону ВСУ.
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03.03.2022 15:02 Відповісти
вони там завтра начебто хочуть оголошувати мобілізацію, так що для виправдання цього кроку перед своїм населенням може бути корисна картинка розбитого Градами села десь на Брянщині
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03.03.2022 15:10 Відповісти
То кацапський загороджувальний загін для своїх, щоб лаптями не накивали без наказу. Я так думаю.
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03.03.2022 15:20 Відповісти
для бомжів є добра і погана новина
добра: металолому дохуа
погана: ціни на нього дуже впадуть
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03.03.2022 14:49 Відповісти
мають проблеми з колесами і гусеницями
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03.03.2022 14:51 Відповісти
А нашо вони кальсонами танки обвішують?
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03.03.2022 14:53 Відповісти
то новітній захист від "джавелінів" наданий бурятськими шаманами
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03.03.2022 14:55 Відповісти
Щоб палало яскравіше,мабудь замерзали.
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03.03.2022 15:03 Відповісти
Послухав тільки що Алексія Арестовича... Це жесть Сидить біля своєї трибуни і з гумором просить україців не спалювати трофейну техніки "самой сильною армии в мире" .... Ви там тягаєте своїми тракторами БТРи, БМП, танки.... навіть ТОРи та комплекси "Оса"......
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03.03.2022 14:54 Відповісти
прикольно на третьей фотке целый танк наши экспрориировали. Это новая модель т72 насколько я понимаю 2018 года.
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03.03.2022 14:55 Відповісти
Обитали это чудо техники рванули пешкодралом на Мацкву ...
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03.03.2022 14:59 Відповісти
А Киев взяли? Нада наоборот
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03.03.2022 15:07 Відповісти
Тваринки козломорда, все що тобі залишилось це ще малюночки постити, нічого скоро ти кацапе звідти вйобувати будеш, якщо пощастить.
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03.03.2022 15:07 Відповісти
Там уже наши Горловку взяли, так что готовься, мы свои флаги вам в зад вставлять побрезгуем. Обойдемся традиционной шваброй, вазелин купи в аптеке, пока он там есть, будет большой спрос.
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03.03.2022 15:32 Відповісти
На танке по борту это подсумки для использованных памперсов?
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03.03.2022 15:40 Відповісти
Там за Уралом картопля жарена валяється, точно війська бульбашії накрили
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03.03.2022 15:40 Відповісти
Слава Украйне!!!!
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03.03.2022 16:29 Відповісти
Витягайте і ремонтуйте. Може буде користь з них.
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03.03.2022 17:08 Відповісти
 
 