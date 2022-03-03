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Розбита техніка окупанта на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спалена техніка окупантів "прикрашає" собою дороги Чернігівщини.
Відповідні фото опублікувані на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Бачите цю спалену техніку? Вона вже не принесе біди нашим людям. Вірте в воїнів! Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар03.03.2022 14:49
+12 MausMike
показати весь коментар03.03.2022 14:53
+10 Funt Gor
показати весь коментар03.03.2022 14:54
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добра: металолому дохуа
погана: ціни на нього дуже впадуть