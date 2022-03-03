Розбита техніка окупанта на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Спалена техніка окупантів "прикрашає" собою дороги Чернігівщини.

Відповідні фото опублікувані на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бачите цю спалену техніку? Вона вже не принесе біди нашим людям. Вірте в воїнів! Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.









