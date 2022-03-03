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війна (56641) Ірпінь (320) Київська область (3133) Нацполіція (13940) евакуація (1928)

Ситуація у Бучанському районі залишається напруженою, йде евакуація населення з Боярки та Ірпеня, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Ситуація у Бучанському районі Київської області залишається напруженою, триває евакуація населення з Боярки та Ірпеня.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі ворожі війська здійснили невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа та Демидова. Проте, ворожа техніка залишається у житлових масивах Демидова, Козаровичів та Димера. На Бучанщині ситуація залишається напруженою. Ворожі війська завдали потужного удару по складах в Ірпені, однак суттєвих пошкоджень немає. Макарів звільнений від окупантів, однак околиці під контролем російських військ. Триває евакуація населення з Ірпеня та Боярки", - йдеться у повідомленні.

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У ньому уточнюється, що ворог завдав потужного удару по Гатному. Поліцейські допомагають громадянам подолати результати авіаатаки.

"На Обухівщині та Білоцерківщині ситуація контрольована. Поліцейські продовжують надавати допомогу громадянам та забезпечувати публічний порядок. Віримо у перемогу", - підсумували в поліції.

Ситуація у Бучанському районі залишається напруженою, йде евакуація населення з Боярки та Ірпеня, - поліція 01
Ситуація у Бучанському районі залишається напруженою, йде евакуація населення з Боярки та Ірпеня, - поліція 02
Ситуація у Бучанському районі залишається напруженою, йде евакуація населення з Боярки та Ірпеня, - поліція 03
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Родичи дзвонили, кажуть помітили колону РФ в Жорнівка, оточити Київ хочуть
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03.03.2022 15:51 Відповісти
Друг з Боярки каже, що навпаки, це до них там когось евакуювали.
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03.03.2022 15:57 Відповісти
Так, це скоріш з Бучі.
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03.03.2022 16:05 Відповісти
Такі помилки редакції бісять просто.
Ви ***** розумієте де Ірпінь з Бучою, а де Боярка????
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03.03.2022 16:31 Відповісти
Это не ошибка. Сегодня ночью мэр Боярки и староста Жорновки писали об эвакуации. Утром дали отбой. Но сказали, что кто хочет, может выезжать.
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03.03.2022 17:01 Відповісти
якщо цивільних евакуювати, ці місця можна швидше та простіше зачистити від окупантів
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03.03.2022 16:09 Відповісти
По данным издания ZN.UA, белорусская военная колонна, которая уже выстроилась в строй в селе Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться в сторону Украины.

Речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.

Источник ZN.UA отмечает, что командиры войск "бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".

1 марта спикер регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что в Черниговскую область вошли белорусские войска.
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03.03.2022 16:11 Відповісти
нужно им звонить и сказатьчто пусть обратно валят тогда может под суд не попадут
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03.03.2022 17:44 Відповісти
 
 