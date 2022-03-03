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Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні
Неподалік від міста Суми поліцейські разом з представниками територіальної оборони затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці поліції Сумської області.
"Як пояснили нападники, вони прямували в сторону дому, бо в них закінчилось пальне та їжа. Наразі всі вони затримані та доставлені до поліції, де будуть з'ясовані всі обставини їх перебування у нашій державі. Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу. Разом до перемоги! З Україною в серці!", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Слава Свид
показати весь коментар03.03.2022 17:01
+20 MAKAROV ddf66d11
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+18 Родион Ивашин
показати весь коментар03.03.2022 17:10
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Будь ласка, зачекайте...
Цей нащадок від іхнього бога - в.пу.
потрібно розуміти є суки яким вбивати то забава, а є прості селюки срочники які думали що їх "асвабадітелей" тут будуть квітами а не джавелінами зустрічати.
щробіть будь ласка, щоб ці УРОДИ, що НЕ ЗНАЮТЬ ЯК ОПИНИЛИСЯ В УКРАЇНІ втекли
і їх знайшли в тому селі під уламками
Тим більше якщо всіх стріляти то хто потім буде завали розгрібати голими руками, бо на більше ці рукожоми кацапи не здатні.
ще трохи уйо*ків
їм теж пагано
давайте поплакаємо над їх гіркою долею
https://censor.net/ua/news/3321020/*************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77974963
Всем им нужно задать вопрос, что бы они делали, если бы у них не кончилась солярка и жратва?