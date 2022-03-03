УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11951 відвідувач онлайн
Новини Фото ТехнологіїВійна в Україні
17 956 41
Суми (392) полонені (1950) тероборона (336)

Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ. ФОТО

Неподалік від міста Суми поліцейські разом з представниками територіальної оборони затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці поліції Сумської області.

"Як пояснили нападники, вони прямували в сторону дому, бо в них закінчилось пальне та їжа. Наразі всі вони затримані та доставлені до поліції, де будуть з'ясовані всі обставини їх перебування у нашій державі. Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу. Разом до перемоги! З Україною в серці!", - зазначається в повідомленні.



Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ 01


Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ 02
Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ 03
Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ 04

Також читайте: Створено сайт з інформацією щодо вбитих і полонених солдатів РФ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
сверхчеловеки
показати весь коментар
03.03.2022 17:01
+20
Розстріляти ***** цих мангустів
показати весь коментар
03.03.2022 17:02
+18
Уйобища.
показати весь коментар
03.03.2022 17:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сверхчеловеки
показати весь коментар
03.03.2022 17:01 Відповісти
Уйобища.
показати весь коментар
03.03.2022 17:10 Відповісти
ні , в них тільки на одну хромосому більше, ніж у інших людей.
Цей нащадок від іхнього бога - в.пу.
показати весь коментар
04.03.2022 23:08 Відповісти
Розстріляти ***** цих мангустів
показати весь коментар
03.03.2022 17:02 Відповісти
Ми ж не звірі, якщо самі здались то мають жити, тільки артелеристів пілотів та снайперів будуть убивати у будь-якому випадку.
показати весь коментар
03.03.2022 17:05 Відповісти
а ці шо? гусей пасли на нашому городі?
показати весь коментар
03.03.2022 19:04 Відповісти
схоже що так, бо в іншому випадку подохли б при спробі відстрілюватись.
потрібно розуміти є суки яким вбивати то забава, а є прості селюки срочники які думали що їх "асвабадітелей" тут будуть квітами а не джавелінами зустрічати.
показати весь коментар
03.03.2022 19:39 Відповісти
на сусідній гілці форума розбомблене до щебінки село

щробіть будь ласка, щоб ці УРОДИ, що НЕ ЗНАЮТЬ ЯК ОПИНИЛИСЯ В УКРАЇНІ втекли
і їх знайшли в тому селі під уламками
показати весь коментар
03.03.2022 17:03 Відповісти
люди подивіться на них, вони точно не бомбили міста.
показати весь коментар
03.03.2022 17:07 Відповісти
А кто бамбил? Кого не поймают никто не бамбил никто не стрелял все заблудились.
показати весь коментар
03.03.2022 17:42 Відповісти
ну точно не ці, це з того мняса чиї колони горіли першими. я не побачив тут кацапа схожого на пілота чи ракетчика, прості обісрані кацапи з ****** глубинки параші.
Тим більше якщо всіх стріляти то хто потім буде завали розгрібати голими руками, бо на більше ці рукожоми кацапи не здатні.
показати весь коментар
03.03.2022 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YJupncPgGng

ще трохи уйо*ків
їм теж пагано
давайте поплакаємо над їх гіркою долею
показати весь коментар
03.03.2022 18:01 Відповісти
Єто наші дєті ані на ученіях- волають рузьки мамки. На куй їх у землю живцем закопати
показати весь коментар
03.03.2022 17:04 Відповісти
говно фашистское
показати весь коментар
03.03.2022 17:04 Відповісти
После ракетных ударов по украинским городам надо наверное переходить не к коллекционированию "денацификаторов" и "демилитаризаторов" из всяких Усть-***********, а уничтожению
показати весь коментар
03.03.2022 17:05 Відповісти
шлепери
показати весь коментар
03.03.2022 17:05 Відповісти
Стратегія РФ: закидати Україну бомжами.
показати весь коментар
03.03.2022 17:06 Відповісти
по сравнению с ними нашим бомжам стыдно
показати весь коментар
03.03.2022 17:08 Відповісти
В Ахтырке авиация рф нанесла удар по единственной ТЕЦ. тепла нет. воды нет. свет с перебоями. Мер Кузменко написал, что тец больше нет.
показати весь коментар
03.03.2022 17:07 Відповісти
ВІДРАЗУ ВГАДУЄТЬСЯ ПАРОДА-ВАНЮЧАЯ КАЦАПСКАЯ СВІНЬЯ...
показати весь коментар
03.03.2022 17:07 Відповісти
Где они этих бомжей берут?
показати весь коментар
03.03.2022 17:07 Відповісти
На Цензорі ніби не бачив,а на Хартія 97 є інфа що задвухсотили зам.ком. 41 армії орків ген-майор суховєцкій
показати весь коментар
03.03.2022 17:07 Відповісти
чому ласты у последнего иные?прымхы сюперчилавэка?
показати весь коментар
03.03.2022 17:09 Відповісти
певно на харчі виміняв, поруч торба лежить
показати весь коментар
03.03.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 17:10 Відповісти
***** їм там хірурги? Ріжуть дохлих кацапів на корм для собак?
показати весь коментар
03.03.2022 17:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EFI4kQvZNnk завыли твари
показати весь коментар
03.03.2022 17:11 Відповісти
Вже набрались полонених! Досить! Так скоро пів армії буде їх охороняти... А вони все пруть і пруть! Ось прямо зараз в Києві чую як іде бій в Бучі...
показати весь коментар
03.03.2022 17:11 Відповісти
Не люди, а якась кунсткамера. Коротко кажучи - уйобки.
показати весь коментар
03.03.2022 17:12 Відповісти
Хорошо ,что сказали что вояки РФ, я думал бомжи.
показати весь коментар
03.03.2022 17:14 Відповісти
Ви подивится на ці рила,вони же звірячі, відпустите ,пойдуть знов вбивати.
показати весь коментар
03.03.2022 17:14 Відповісти
В хоре кобзона, как раз, не хватает четыре тенора!
показати весь коментар
03.03.2022 17:16 Відповісти
Они все всё знали. Им зачитывали приказ перед строем. Перед этим, они все давали письменное согласие на использование их за границей. Можно было отказаться, и просто быть уволенным из армии, что некоторые и сделали. Эти все здесь добровольно и со знанием положения вещей. Даже те, кто вызывает смех или жалость.
Всем им нужно задать вопрос, что бы они делали, если бы у них не кончилась солярка и жратва?
показати весь коментар
03.03.2022 17:19 Відповісти
Що не полонений, так дегенерат
показати весь коментар
03.03.2022 17:27 Відповісти
Їх треба каструвати і спеціальною катапультою відправляти на Білорусь си навіть у саму Рашку. Потомства уже не дадуть, так може зоч розкажуть, що буває з тими, хто прийшов на українську землю!
показати весь коментар
03.03.2022 17:36 Відповісти
Fufaechniki on slova fuflo !!!!
показати весь коментар
03.03.2022 17:38 Відповісти
чмо а не армія
показати весь коментар
03.03.2022 17:52 Відповісти
останній в чоботах. або їх *******, якщо ні,значить вони їхали спланованно і нехай не триндять.Чеченці нас попреджують, щоб ми їх не брали в полон тому що пошкодуємо.Вони так робили і на другій війні знищували і забували.
показати весь коментар
03.03.2022 18:19 Відповісти
 
 