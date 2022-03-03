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Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожа авіація смерчем пройшлася по Яковлівці на Харківщині.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні. 8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю. Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни. Наразі триває огляд місця події. Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - написала генпрокурор.

Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 01
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 02
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 03
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 04
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 05
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 06
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 07
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 08
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 09
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 10

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
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03.03.2022 16:58
+36
А вы их пирожками кормите.
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03.03.2022 16:57
+29
Смерть підарам козломордним!
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03.03.2022 16:57
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А вы их пирожками кормите.
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03.03.2022 16:57 Відповісти
згодна. немає там жодного нормального
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03.03.2022 16:58 Відповісти
Земелькой их кормить надо...
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03.03.2022 17:08 Відповісти
Смерть підарам козломордним!
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03.03.2022 16:57 Відповісти
Боже мій, утюжать як Чечню . Щоб вони здохли !!
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03.03.2022 16:57 Відповісти
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03.03.2022 16:58 Відповісти
Золоті слова!
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03.03.2022 16:59 Відповісти
Не всі, є ще ті що повтікали і досі питають чому Зеленський не став на коліна аби зупинити війну. Статус негромадянина просто на часі
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03.03.2022 17:15 Відповісти
Вони так всюди, вони по іншому не вміють. І Грузія, і Сирія, і Ічкерія ... Це орда.
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03.03.2022 17:22 Відповісти
Где эти мудаки - "8 лет Донбасс терпел"???
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03.03.2022 16:58 Відповісти
Ніколи не забувайте: маскалі - не люди!
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03.03.2022 16:58 Відповісти
Це підвид приматів під назвою козлопідори.
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03.03.2022 17:43 Відповісти
Путин понял, что на испуг взять не получилось, а без разрушительной атаки войну не выиграть.
Это Отечественная война, пацаны.
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03.03.2022 17:00 Відповісти
Хто такий пУтин бл? Я знаю тільки ботоксного ліліпута *****. І взагалі ти кацап чи що?
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03.03.2022 17:07 Відповісти
Дружище, тебе надо или написать правильно ***** или в спам
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03.03.2022 17:10 Відповісти
Дружище, а не пошел бы ты ***** со своей детсадовской ******.
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03.03.2022 17:11 Відповісти
Ну ти сам вибрав в спам!

Навчись спочатку спілкуватись по-людськи, а то поводиш себе як кацап.
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03.03.2022 19:36 Відповісти
У нас за Вітчизну, у них напад фашистської ерефії.
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03.03.2022 17:14 Відповісти
Немає ніякої ерефії, є Московська **************.
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03.03.2022 17:45 Відповісти
угу
і ці уєхани фашистами називають НАС

ніякого полону

всі хто має очі бачить, що робиться
ніяких ОТДАТЬ МАТЄРІ

ця скотобаза нас просто винищує

це вже стає питанням виживання УКРАЇНСЬКОЇ НАЦИЇ

всі хто здається - загинули при спробі втечі

СКОТИНЯКИ НЕДОХРОМОСОМНІ
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03.03.2022 17:00 Відповісти
Я уже кажется писал здесь ,чтобы привязывали пленных кацапов(в зависимости от звания офицеров к военным обьектам и полиции,рядовых к административным и жилым зданиям )и сообщали об этом оккупантам.Обстрелов и жертв стало бы намного меньше по крайней мере в крупных городах
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03.03.2022 17:02 Відповісти
Помиляєшся.... Вони своїх ДОБИВАЮТЬ!
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03.03.2022 17:14 Відповісти
и что изменится, если для *****, уже половина россосийского войска пропала безвести?
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03.03.2022 17:15 Відповісти
Не треба, ***** пофгу, а картинка буде для захода, тільки нашкодить. Збирати і судити.
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03.03.2022 17:25 Відповісти
теперь с добкинами будэ здоровкатысь токо в перчатках...и через памперс.
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03.03.2022 17:03 Відповісти
Розкажіть мені про Хатинь - і я вас пошлю в Яковлівку подивитися,що роблять фашисти21 століття.Негайно туди всіх операторів світу і всіх журналістів.І фото зі всіх можливих ракурсів,і палаючі заголовки.Підори кацапські.
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03.03.2022 17:05 Відповісти
Ну шо,зелені,домовилися за мир?Кацапи від природи кончені,а у нас як дурні ломляться про щось домовлятися з тою нечістю.
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03.03.2022 17:09 Відповісти
Що робити, просто їбаш.ти і все, іншого виходу немає.
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03.03.2022 17:15 Відповісти
тебя бомбит с 2014....не истери.
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03.03.2022 17:16 Відповісти
Не скигли. Захищатися, робити самим щось а не розводити паніку.
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03.03.2022 17:28 Відповісти
Сам ти підар, я роблю все що можу і не я винен в цій ситуації, не туди агресію зриваєш. Що робиш ти зараз я не знаю, даю тільки пораду не срати в коменти і розповсюджувати паніку. Займись чимось корисним для себе, сім'ї, інших людей і держави.
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03.03.2022 18:55 Відповісти
 
 