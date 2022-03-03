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Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожа авіація смерчем пройшлася по Яковлівці на Харківщині.
Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні. 8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю. Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни. Наразі триває огляд місця події. Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - написала генпрокурор.
Топ коментарі
+47 Sophia-Maria Duglass
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+36 Александр Загирный
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+29 Яукр
показати весь коментар03.03.2022 16:57
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Это Отечественная война, пацаны.
Навчись спочатку спілкуватись по-людськи, а то поводиш себе як кацап.
і ці уєхани фашистами називають НАС
ніякого полону
всі хто має очі бачить, що робиться
ніяких ОТДАТЬ МАТЄРІ
ця скотобаза нас просто винищує
це вже стає питанням виживання УКРАЇНСЬКОЇ НАЦИЇ
всі хто здається - загинули при спробі втечі
СКОТИНЯКИ НЕДОХРОМОСОМНІ