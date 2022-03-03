26 229 30
Кулеба показав фото розбомбленої Бородянки: Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо! ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія бреше, коли стверджує, що її війська не бомблять населені пункти України.
Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоразу, коли російські брехуни кажуть, що вони не бомбять українські міста, покажіть це фото житлового будинку в Бородянці Київської області. Росіяни бомбили місто два дні, внаслідок чого загинули багато мирних жителів. Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо. Дійте зараз!", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+34 Стороннімв Богдан
показати весь коментар03.03.2022 18:27
+27 olele
показати весь коментар03.03.2022 18:26
+11 Акименко Оксана
показати весь коментар03.03.2022 18:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
це окрім планшетів та вебкамер
і не збрешеш, як звик за життя, ога?
(Тьху, тьху, тьху три рази...)
ТЕПЕР ВІН ФАНТОМ КИЄВА!
Після того як наш ас збив 30-го, було прийнято рішення дати йому новий F-16. Бо якось невдобно, що він на старенькому літакові збиває пачками усі ті росіянські "анало говнет". Треба дбати про історію. Щоб у шкільних підручниках картинка гарніша була.
Так тримати! Дай Боже, не останній!
Слава Україні! https://t.me/operativnoZSU/10678