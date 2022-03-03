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Кулеба показав фото розбомбленої Бородянки: Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо! ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія бреше, коли стверджує, що її війська не бомблять населені пункти України.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоразу, коли російські брехуни кажуть, що вони не бомбять українські міста, покажіть це фото житлового будинку в Бородянці Київської області. Росіяни бомбили місто два дні, внаслідок чого загинули багато мирних жителів. Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо. Дійте зараз!", - зазначив Кулеба. 

Кулеба показав фото розбомбленої Бородянки: Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо! 01

Читайте також: Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
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03.03.2022 18:27
+27
ПРИВИДА БІЛЬШЕ НЕМАЄ...
(Тьху, тьху, тьху три рази...)

ТЕПЕР ВІН ФАНТОМ КИЄВА!

Після того як наш ас збив 30-го, було прийнято рішення дати йому новий F-16. Бо якось невдобно, що він на старенькому літакові збиває пачками усі ті росіянські "анало говнет". Треба дбати про історію. Щоб у шкільних підручниках картинка гарніша була.
Так тримати! Дай Боже, не останній!
Слава Україні! https://t.me/operativnoZSU/10678
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03.03.2022 18:26
+11
Будьте прокляті на віки вічні!Паскуди!
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03.03.2022 18:35
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путя просто не в курсі, що на 1 мешканця припадає до 3 мобільників
це окрім планшетів та вебкамер
і не збрешеш, як звик за життя, ога?
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03.03.2022 18:25 Відповісти
Чому показав фото тільки однієї Бородянки? Нажаль, в нас десятки розбомблених фюрером населених міст та сел: Чернігів, Харків, Гостомель....
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03.03.2022 19:16 Відповісти
Там много фото и поверьте, что их показывают по всем каналам, просто именно это фото самое страшное по масштабу.
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03.03.2022 19:51 Відповісти
Макрон пуйла не убедит просто проверяет не сдох ли пациет
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03.03.2022 18:26 Відповісти
От куда ты и Макрон знаете что на проводе был тот путин? Сейчас есть такие технологии что можно голос подделать и изображение (голограмма) Самолёт президента рф 22 числа улетел из москвы в касабланку и потом в гаванну, хотя никаких анонсырованных визитов не было
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03.03.2022 18:31 Відповісти
ПРИВИДА БІЛЬШЕ НЕМАЄ...
(Тьху, тьху, тьху три рази...)

ТЕПЕР ВІН ФАНТОМ КИЄВА!

Після того як наш ас збив 30-го, було прийнято рішення дати йому новий F-16. Бо якось невдобно, що він на старенькому літакові збиває пачками усі ті росіянські "анало говнет". Треба дбати про історію. Щоб у шкільних підручниках картинка гарніша була.
Так тримати! Дай Боже, не останній!
Слава Україні! https://t.me/operativnoZSU/10678
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03.03.2022 18:26 Відповісти
Точно?! То це ж передаватися треба,і я так думаю не один день
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03.03.2022 18:32 Відповісти
Клятий Т9. "Перевчатися"
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03.03.2022 18:34 Відповісти
Поки він навчиться на ньому літати... Це ж всі рухи мають бути доведені до автоматизму...
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03.03.2022 18:34 Відповісти
Треба було слідкувати за новинами. Ще при Пороху показували, що наші пілоти в США навчаються літати на F-ках. Можливо що вони вже тут. Потрібні тільки літаки. Цікавить -- погугли і знайдеш. І не пиши фігні якщо не тямиш !
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03.03.2022 18:49 Відповісти
А то ж він дурний і сів би на те, з чим не справиться...
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03.03.2022 18:56 Відповісти
Пилот способен летать на всем, что имеет крылья. Элементарное знание английского нужно в этом конкретном случае. Точнее просто зазубрить несколько десятков слов.
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Мова не проблема. Проблема рефлекси. Ну сядьте за руль нового і чужого автомобіля і вже все трошки інакше і потребує звикання.
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03.03.2022 20:31 Відповісти
Четверть века за рулем и никогда не было проблемой. К тому же часто пользовалась арендованными авто разных марок.
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03.03.2022 22:29 Відповісти
Прямо Шумахер - у мене власних авто декілька , усіма користуюся не один рік і то - коли із одного пересідаєш на інше потрібно проїхати декілька десятків кілометрів щоб повністю звикнутися , при цьому бувають нюанси -сідаєш на механіку з автомата або навпаки , то педаль гальма невдало натиснеш , то намагаєшся на автоматі п"яту ввімкнути ...... з літаком все поскладніше - там до всього іще і озброєння , кожен рух пілоти до автоматизму доводять (( Ах іще одне - стаж водія 37 років , за кермом накатав мільйонів п"ять , непереконливі ваші пояснення .....
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03.03.2022 23:36 Відповісти
у нас кроме него нет пилотов?
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03.03.2022 18:35 Відповісти
гадаю, що це фейк про F16, Привид молодець і добре робить свою роботу на МІГ29, яких нам ще підкинули аж 70 шт. Чому фейк? Очевидно ж що за пів-дня на іншийлітак не перевчишся раз, систем обслуговування теж ПОКИ немає. Може з часом)
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Тпруууууу дядьку , бо іще спинку зламаєш (((Чули такий анекдот ? Обіцяли , поки що нічого не підкинули , так що наші пілоти валять тим що своє )))
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03.03.2022 18:47 Відповісти
А вариант, что сейчас вылеты совершаются с территории Польши не рассматривали?...... А зря.
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03.03.2022 22:31 Відповісти
Український гумор необхідно внести до списку спадщини ЮНЕСКО !
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03.03.2022 18:43 Відповісти
Уррраааа! Борони його, Боже...
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03.03.2022 18:53 Відповісти
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03.03.2022 21:35 Відповісти
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03.03.2022 18:27 Відповісти
голос вопиющего в пустыне....
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03.03.2022 18:27 Відповісти
уточнюйтке будьте ласкаві - в пустелі мордора!
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03.03.2022 18:32 Відповісти
Не забудемо! Не пробачемо !!
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03.03.2022 18:29 Відповісти
Кулеба реально крутий дипломат!
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03.03.2022 18:29 Відповісти
Будьте прокляті на віки вічні!Паскуди!
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03.03.2022 18:35 Відповісти
До сьомого коліна ,бо рашистська нація не має права на існування, згиньте в пекло !
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03.03.2022 19:16 Відповісти
 
 