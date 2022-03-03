22 019 17
Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують "мінні пастки". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські диверсанти влаштовують вибухові "мінні пастки" в Києві.
Про це розповів фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінні пастки в Києві в районі Троєщини. У вигляді коробок, купок з піском, дитячих іграшок. Фіксуються на бордюрах, асфальті - монтажного піною, присипаються піском. Можуть накриватися коробками різної форми. Виявляєте - повідомляйте в ДСНС, поліцію, тероборону. Ні в якому разі НЕ ЧІПАЙТЕ!" - повідомив він та опублікував фото пасток.
Топ коментарі
+25 ladyar
показати весь коментар03.03.2022 18:36
+21 olele
показати весь коментар03.03.2022 18:38
+21 Cristoffor Columbus
показати весь коментар03.03.2022 18:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ВСУ уничтожили колонну кадыровцев.
Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.
«Разбили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление», - говорится в его сообщении.
В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.
https://t.me/charter97_org/64700
Сюда их осенью нормально заехало, рускій шансон задолбал.
https://youtu.be/-PRa9Z2JM0k