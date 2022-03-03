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Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують "мінні пастки". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські диверсанти влаштовують вибухові "мінні пастки" в Києві.

Про це розповів фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінні пастки в Києві в районі Троєщини. У вигляді коробок, купок з піском, дитячих іграшок. Фіксуються на бордюрах, асфальті - монтажного піною, присипаються піском. Можуть накриватися коробками різної форми. Виявляєте - повідомляйте в ДСНС, поліцію, тероборону. Ні в якому разі НЕ ЧІПАЙТЕ!" - повідомив він та опублікував фото пасток.

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Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують мінні пастки 01
Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують мінні пастки 02
Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують мінні пастки 03
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Топ коментарі
+25
Это русский мир.
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03.03.2022 18:36
+21
це помста безсилих

ВСУ уничтожили колонну кадыровцев.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

«Разбили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление», - говорится в его сообщении.

В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.
https://t.me/charter97_org/64700
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03.03.2022 18:38
+21
Вот за это я бы рубал конечности тупым топором.
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03.03.2022 18:39
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Это русский мир.
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03.03.2022 18:36 Відповісти
хворі ублюдки
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03.03.2022 18:36 Відповісти
fiksirujte fotkami, video s ukazatelem daty i vremeni. Dlia Gaagi.
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03.03.2022 19:05 Відповісти
це помста безсилих

ВСУ уничтожили колонну кадыровцев.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

«Разбили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление», - говорится в его сообщении.

В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.
https://t.me/charter97_org/64700
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03.03.2022 18:38 Відповісти
"Кадыр бежал быстрее лани"
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Основне правило: Не ти роняв - не тобі піднімати!
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03.03.2022 18:39 Відповісти
Діти цього не розуміють.
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Діти... Тут більше півкраїни розумом не користувалось, а ви про дітей кажете.
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03.03.2022 20:01 Відповісти
Вот за это я бы рубал конечности тупым топором.
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03.03.2022 18:39 Відповісти
Все конечности, все пять
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03.03.2022 18:43 Відповісти
пару можно оставить мы же не садисты.
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03.03.2022 18:46 Відповісти
мы еще и пфмки на Троещине увидим.
Сюда их осенью нормально заехало, рускій шансон задолбал.
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03.03.2022 18:44 Відповісти
Ублюдки. рашки не должно существовать - эта страна должна исчезнуть с лица земли.
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03.03.2022 18:49 Відповісти
Зараз Гітлер в гробу, чи де він там, мов дзига крутиться, та запитує: "А шо, так можна?" Нелюди!
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03.03.2022 19:12 Відповісти
Побачу такого під час закладки - заріжу на місці. І потім нехай доводять, що не він перший напав. Ця мінна проблема стосується всієї території України. Будьте уважні.
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03.03.2022 19:56 Відповісти
Абрамович продаёт "Челси". Деньги пойдут на помощь Украине

https://youtu.be/-PRa9Z2JM0k
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03.03.2022 20:46 Відповісти
ХУЖЕ МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ !!!
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03.03.2022 21:03 Відповісти
 
 