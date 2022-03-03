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Київська область (3133) обстріл (21193) пожежа (3746)

Через влучання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в селі Чайки на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок влучення снаряду у с. Чайки (Бучанський район) виникла пожежа на складі та восьмиповерховій адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області.

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"Бучанський район. У с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 кв. м. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі", - написала ДСНС у Facebook у четвер.

На гасіння пожежі залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб особового складу. Наразі жертв і постраждалих немає.

Через влучання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в селі Чайки на Київщині, - ДСНС 01
Через влучання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в селі Чайки на Київщині, - ДСНС 02
Через влучання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в селі Чайки на Київщині, - ДСНС 03
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пора и территории жыдоугрофиннобурятии помалу витаты....
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03.03.2022 18:43 Відповісти
А что там Белогородка, Гореничи? Зарево и бомбежка такие были что пздц
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03.03.2022 18:47 Відповісти
Знаходьте на карті Києва Edemus та видаляйте. Це мітки для ракетних обстрілів.
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03.03.2022 20:56 Відповісти
 
 