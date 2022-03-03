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Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інженери взялися до вивчення пошкоджень та ремонту.
Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу державного концерну.
"Це СБРМ "Тігр". Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!" – йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Muron
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З органікою обережно, краще роздавити чоботом
Залишки кацапів - тільки хлоркою!
тобто обісрані штанці чи залишки бурята
тонкий троллинг
Зараз нашим інженерам прийдеться ще кацапські косяки виправляти.
Гівно путіноіда окупанта, чи залишки самого Ванюшки окупанта?
Хоча звісно різниці між цими субстанціями немає.