Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку. ФОТО

Інженери взялися до вивчення пошкоджень та ремонту.

Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу державного концерну.



"Це СБРМ "Тігр". Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!" – йдеться у повідомленні.