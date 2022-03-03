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Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку. ФОТО

Інженери взялися до вивчення пошкоджень та ремонту.

Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу державного концерну.

"Це СБРМ "Тігр". Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!" – йдеться у повідомленні. 

Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку 01

Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку 02
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Топ коментарі
+22
"Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки".
З органікою обережно, краще роздавити чоботом
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03.03.2022 19:47
+20
органику нужно хлоркой тщательно отмывать, а то можно подхватить лишнюю хромосому
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03.03.2022 19:49
+19
Проживут столько сколько нужно для победы над кацапскими орками.
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03.03.2022 19:49
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кошка облезлая а не тигр
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03.03.2022 19:46 Відповісти
че то они сильно подгорелые разве такое может еще ездить?
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Гуд.
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03.03.2022 19:46 Відповісти
гейропейцы тебя уже трахнули значит ты уже гейпарашник
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Проживут столько сколько нужно для победы над кацапскими орками.
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03.03.2022 19:49 Відповісти
"Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки".
З органікою обережно, краще роздавити чоботом
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03.03.2022 19:47 Відповісти
органику нужно хлоркой тщательно отмывать, а то можно подхватить лишнюю хромосому
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03.03.2022 19:49 Відповісти
А чобот потім відмивати?!!
Залишки кацапів - тільки хлоркою!
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Тількі вогнем...бо валерійскої сталі ж нема)
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03.03.2022 21:29 Відповісти
Був "тігр", стене - "бандаро-мобіль"
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03.03.2022 19:48 Відповісти
Тигрюля. Командиром Юлю посадим. Пусть херачит, херойка.
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03.03.2022 19:51 Відповісти
Гарно почепити прапор росії і робити диверсії проти російських окупантів.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Є ... та невеликі залишки органіки Джерело: https://censor.net/ua/p3321157

тобто обісрані штанці чи залишки бурята
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Все до купи. А по залишкам можна впевнено казати що расєянін,і кого цікавить така дрібничка як національна приналежність "органіки"?!!!
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03.03.2022 20:22 Відповісти
Я знаю один маленький но красивый областной центр где военкоматовские снабженцы заказали изготовление бронежилетных плит для терробороны по 45000 гривен за 1 шт. Когда другая компания предложила те же плиты из своего металла в качестве волонтерской помощи всего за 5000 гривен, снабженцы гордо отказались. Куда смотрит СБУ
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03.03.2022 19:52 Відповісти
Так сообщи им
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03.03.2022 19:56 Відповісти
Город? Военкомат? Фамилии?
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Карма она вещь такая, пойдет и на детей и на внуков, барыжить деньги на войне, на чужой крови, обдирать страну, всё им воздастся.
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03.03.2022 20:03 Відповісти
Понятно. В спам.
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03.03.2022 20:07 Відповісти
Молодці, швиденько організували. Бог у поміч!
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Невеликі залишки органіки - це так тепер називають кацапі!
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03.03.2022 19:56 Відповісти
Гггыыы
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Додам "називают ЗАЛИШКІ кацапні!"
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03.03.2022 20:24 Відповісти
Нахиба оно надо? Вместо вбухивать в ремонт етого говна кучу денег лучше бы пару ПТРК и десяток-другой хороших винтовок купили и раздали населению.
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03.03.2022 19:58 Відповісти
залишків органіки взагалі не повинно бути
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03.03.2022 19:59 Відповісти
...невеликі залишки органіки...

тонкий троллинг
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03.03.2022 19:59 Відповісти
Та да. Есть чем занятся теперь.
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03.03.2022 20:01 Відповісти
Якесь воно доробало той "тигр".
Зараз нашим інженерам прийдеться ще кацапські косяки виправляти.
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03.03.2022 20:26 Відповісти
А наше чудо спалило 4 шилки замість того щоб використати.
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03.03.2022 20:38 Відповісти
/невеликі залишки органіки/
Гівно путіноіда окупанта, чи залишки самого Ванюшки окупанта?
Хоча звісно різниці між цими субстанціями немає.
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03.03.2022 21:36 Відповісти
 
 