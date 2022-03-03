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На Рівненщині одружилася пара військових, а в Києві за законами воєнного часу шлюб уклали начальник управління патрульної поліції Києва і продюсерка Суспільного. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У місті Сарни пару військовослужбовців розписали у забарикадованій міськраді, а в столиці факт укладання шлюбу засвідчив начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков

Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Національної Гвардії у Facebook повідомляє:

"Допоки українці сповнені любові один до одного та до своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни, доти будемо битись! Вчора на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців". Молодята Олександр та Олеся побралися на 7-й день війни. Вони присягнули, обійнялись та пішли далі боронити Україну, додають у Нацгвардії.

На Рівненщині одружилася пара військових, а в Києві за законами воєнного часу шлюб уклали начальник управління патрульної поліції Києва і продюсерка Суспільного 01

"На весіллі з молодятами", - написав Начальник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков. - За законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Карякіної Ангеліни! Документ, підпис, печатку надаю! Вітаю друзі , будьте щасливі! І пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!". Такі слова полковник поліції написав на своїй сторінці у фейсбуці.  Та додав документ. 

На Рівненщині одружилася пара військових, а в Києві за законами воєнного часу шлюб уклали начальник управління патрульної поліції Києва і продюсерка Суспільного 02

Молодята - Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції Києва, та АНгеліна Карякіна, генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного. На нареченій не було білої сукні, але фату вдалося знайти. 

На Рівненщині одружилася пара військових, а в Києві за законами воєнного часу шлюб уклали начальник управління патрульної поліції Києва і продюсерка Суспільного 03

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Мої вітання! Але маленьке зауваження - російська федерація в акті треба тепер завжди писати з маленької літери.
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03.03.2022 21:32 Відповісти
Поздоровляю від чистого серця, бажаю довгого, щасливого життя і багато дітей.
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03.03.2022 21:42 Відповісти
Поздравления.
Счастья. Мира.
И балбесиков умных побольше в семье.
Нам ещё Мрию восстанавливать!!!!
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03.03.2022 23:19 Відповісти
 
 