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На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, схожі на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на twitter-сторінку очільника представництва ЄС Матті Маасікаса
Маасікас каже: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?
Він також показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.
Водночас, він не прояснив, на будівлях яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.
Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова чи за кордон.
Топ коментарі
+28 olele
показати весь коментар03.03.2022 21:41
+14 Scorpman Y
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+8 Nata Makarenko
показати весь коментар03.03.2022 21:46
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Будь ласка, зачекайте...
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.
Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
Це справжні мітки, чи фєйки "для паніки"?
Можливо на таки маленькі метки наводитись чи ні?
Їх вигляд дещо відрізняється.
А ці могли бути зроблений навмисно схожими!
І чому на моєму домі їх нема?!
А є на Охмадеті та Посольствах?
Напевно зразу в КБ "ЛУЧ" проконсультувалися.
Ось нам тільки нічого не сказали.
ГУР МО України оприлюднює список особового складу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, що бере участь у "спецоперації" проти України❗
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