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Київ (13851) посольство (876) Матті Маасікас (124)

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО

На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, схожі на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на twitter-сторінку очільника представництва ЄС Матті Маасікаса

Маасікас каже: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?

Він також показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас 01

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас 02

Водночас, він не прояснив, на будівлях яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова чи за кордон.
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Топ коментарі
+28
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03.03.2022 21:41
+14
Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.

Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
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03.03.2022 21:45
+8
Це геодезичні мітки! Цензор, будь ласка, не публікуйте недостовірну інформацію. Після війни всім геодезистам доведеться заново робити свою роботу!
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03.03.2022 21:46
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03.03.2022 21:41 Відповісти
200
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03.03.2022 21:42 Відповісти
Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.

Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
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03.03.2022 21:45 Відповісти
может это наоборот обереги?! пока еще ни одно представительство или посольство не получили шальной ракеты или снаряда, может мы не так понимаем план орков?
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03.03.2022 21:43 Відповісти
Нехай нарешті ФАХІВЦІ скажуть:
Це справжні мітки, чи фєйки "для паніки"?
Можливо на таки маленькі метки наводитись чи ні?
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03.03.2022 21:43 Відповісти
Не спеціаліст, та з логічних міркувань вважаю фейком.
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03.03.2022 21:46 Відповісти
тоже так думаю. отвлечение от действительно важной работы. можно птн пнх написать. никто и стирать не будет.
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03.03.2022 22:06 Відповісти
Это для тахеометра, это геодезические метки. По ним привязывается прибор и можно переносить разметку здания, также используется для контроля осадки заданий

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03.03.2022 21:47 Відповісти
Я знаю про геодезичні.
Їх вигляд дещо відрізняється.
А ці могли бути зроблений навмисно схожими!
І чому на моєму домі їх нема?!
А є на Охмадеті та Посольствах?
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03.03.2022 21:52 Відповісти
це геодезичні МАРКИ по ним звісно можна щось там навести, але не для того думаю вони їх ліплять, скоріш для роботи СБУ та паніки.
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03.03.2022 21:54 Відповісти
Ну в СБУ же не типіли і не тролі, як ми.
Напевно зразу в КБ "ЛУЧ" проконсультувалися.
Ось нам тільки нічого не сказали.
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03.03.2022 22:03 Відповісти
‼️ Кожний українець повинен знати їхні імена!

ГУР МО України оприлюднює список особового складу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ, що бере участь у "спецоперації" проти України❗

🦉Посилання: https://cutt.ly/KApRHnS
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03.03.2022 21:43 Відповісти
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499063709926404096
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03.03.2022 21:43 Відповісти
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03.03.2022 21:44 Відповісти
https://gur.gov.ua/content/spysok-osobovoho-skladu-20yi-hvardiiskoi-motostriletsikoi-dyvizii-zs-rf.html?__cf_chl_tk=tKr3yl4l.J1uJXcYP3E49X9qKsrXjZPGhWUJtOw6AdU-1646336270-0-gaNycGzNB70
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03.03.2022 21:46 Відповісти
"Заместитель командира дивизии по военно-политической работе - начальник военно-политического отделения"

Так что в россии еще есть пресловутый комиссар. Неудивительно, что они бормочут о нацистах и прочем дерьме.
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03.03.2022 21:49 Відповісти
Якась провокація чи відверта пропаганда- ці будови чудово охороняються.
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Это геодезические метки для привязки тахометра, также используется для контроля осадки зданий. Не нагагяйте панику
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Може нівеліра чи теодоліта? Точно не тахометра.
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03.03.2022 21:47 Відповісти
Тахеометра.
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Почитав. Електронний теодоліт з дальноміром. Зрозумілий мені прилад.
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03.03.2022 21:54 Відповісти
Тахеометр
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Точно тахеометра, бо першими двома зараз хіба "прораб" рівень виставляє.
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03.03.2022 21:55 Відповісти
Ще раз- написано було тахометра, а не тахЕометра. А чому таке зверхнє ставлення до старих приладів і тих, хто вміє ними користуватися? Чи ви думаєте, що подібні мені спеціаліста за пару днів не вивчать роботу з тахеометром?
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03.03.2022 22:03 Відповісти
не мав ніякого бажання когось принизити, тахеометр то просто теодоліт з дальноміром та компуктером, нічого складного там немає
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03.03.2022 22:10 Відповісти
це геодезична мітка
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03.03.2022 21:45 Відповісти
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03.03.2022 21:53 Відповісти
Не сейте панику! Это метки для геодезиста! Чтоб геодезист мог работать с тахеометром! Ну да ладно , бегайте дальше срывайте
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Прийдёт геодезист, рушатся будет
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03.03.2022 21:49 Відповісти
Ребята, поясните физику процесса : как они эти метки могут использовать. До сих пор не понимаю.
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Це геодезичні мітки! Цензор, будь ласка, не публікуйте недостовірну інформацію. Після війни всім геодезистам доведеться заново робити свою роботу!
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Если метки безобидные , то их можно найти в поисковике. Кто нашел , что это геодезические метки - прошу в студию информацию ...
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03.03.2022 21:56 Відповісти
Так надо эти метки наклеить на посольство РыФы
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03.03.2022 22:01 Відповісти
метку, размером с почтовую марку, уже с 10 метров не разглядишь.Кто там что может по ней навести? Бред!
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03.03.2022 22:03 Відповісти
Кто скажет \\Електронний теодоліт з дальноміром\ можно использовать для наведения ракеты и измерения расстояния до объекта
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03.03.2022 22:03 Відповісти
якщо ви не хворі люди бігом наклейте ту мітку на танк окупанта
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03.03.2022 22:09 Відповісти


https://www.ebay.com/itm/174036171052

Світловідбиваюча мішень для тахеометра
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04.03.2022 00:22 Відповісти
 
 