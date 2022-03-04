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На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Харківщині у селі Яковлівка російські окупанти обстріляли мирне населення. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні. 8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю", - йдеться в повідомленні.

"Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі триває огляд місця події. Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - додали в Офісі Генпрокурора.

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На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 01
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 02
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 03
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 04
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 05
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 06
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 07
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 08
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 09
На Харківщині у Яковлівці внаслідок обстрілів військами РФ загинули три особи, пошкоджено 45 будинків, - Офіс Генпрокурора 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Нелюди
показати весь коментар
04.03.2022 02:05 Відповісти
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04.03.2022 17:41 Відповісти
 
 