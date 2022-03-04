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Харків після ракетних обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Харків - одне з найбільш постраждалих від ракетних обстрілів з боку російських окупантів міст України.
От як його вулиці виглядали 3 березня 2022 року, повідомляє Цензонр.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Топ коментарі
+17 Бандерівець
показати весь коментар04.03.2022 12:17
+14 Злий Грицько
показати весь коментар04.03.2022 12:19
+10 Alexandr Korovnikov
показати весь коментар04.03.2022 12:20
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Є зараз два різних Допкіна - один до 24 лютого , другий після !
Але ж требо йще рахувати , що Допкін посварився з Кернесом виключно на тему , що Допкін в загалом був йще 23 лютого "задрочбусрасієй" , а Кернес за дрочбу з будь якою владою .
Так само й Трухін . Єде переоцінка .
Господи, там повно вати але є і патріоти які розуміли становище України...........................
Дуже шкода............................
Слава Україні!