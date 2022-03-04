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обстріл (4354) Харків (1880)

Харків після ракетних обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Харків - одне з найбільш постраждалих від ракетних обстрілів з боку російських окупантів міст України.

От як його вулиці виглядали 3 березня 2022 року, повідомляє Цензонр.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Харків після ракетних обстрілів окупантів 01
Харків після ракетних обстрілів окупантів 02
Харків після ракетних обстрілів окупантів 03
Харків після ракетних обстрілів окупантів 04
Харків після ракетних обстрілів окупантів 05
Харків після ракетних обстрілів окупантів 06
Харків після ракетних обстрілів окупантів 07
Харків після ракетних обстрілів окупантів 08
Харків після ракетних обстрілів окупантів 09
Харків після ракетних обстрілів окупантів 10
Харків після ракетних обстрілів окупантів 11
Харків після ракетних обстрілів окупантів 12
Харків після ракетних обстрілів окупантів 13
Харків після ракетних обстрілів окупантів 14
Харків після ракетних обстрілів окупантів 15
Харків після ракетних обстрілів окупантів 16
Харків після ракетних обстрілів окупантів 17

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Топ коментарі
+17
Тепер я жалію, що Кернес не дожив до цього часу...........................
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04.03.2022 12:17
+14
Так нинішній теж з його кодли
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04.03.2022 12:19
+10
Был в Харькове осенью, какой красивый город был. Пидорасы руснявые что бы вы там все сдохли гандоны.
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04.03.2022 12:20
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Тепер я жалію, що Кернес не дожив до цього часу...........................
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04.03.2022 12:17 Відповісти
Так нинішній теж з його кодли
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04.03.2022 12:19 Відповісти
Допкін дожив .
Зайдіть на його фесбук .
Є зараз два різних Допкіна - один до 24 лютого , другий після !

Але ж требо йще рахувати , що Допкін посварився з Кернесом виключно на тему , що Допкін в загалом був йще 23 лютого "задрочбусрасієй" , а Кернес за дрочбу з будь якою владою .
Так само й Трухін . Єде переоцінка .
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04.03.2022 12:42 Відповісти
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05.03.2022 13:07 Відповісти
Да, Гепа с колорадкой не дождался...
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04.03.2022 15:09 Відповісти
Только так и воюют орки.
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04.03.2022 12:18 Відповісти
Харкову мій рідний, боже. Сльози та лють
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04.03.2022 12:18 Відповісти
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04.03.2022 12:18 Відповісти
А де зараз доВБкін? Чекає *****?
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04.03.2022 12:20 Відповісти
Слыхал так, что чуть ли покаялся, дескать простите дурака.
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04.03.2022 12:25 Відповісти
Зараз всі ці криси хто не втік до козломордії таке співають...
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04.03.2022 12:29 Відповісти
А весьма показательное молчание наших олигархов, от аполитичных до патриотичных?Молчат, мрази, ждут кто победит-с тем и будут дружить. Как Струка бы их.
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04.03.2022 12:33 Відповісти
Забаньте цього москальского троля за рекламу добкiна!
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04.03.2022 12:24 Відповісти
Я харківянам нагадую іхніх представників вдади.......
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04.03.2022 12:27 Відповісти
А где, кстати, Добкин?
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04.03.2022 12:20 Відповісти
(20+) Михаил Добкин | Facebook
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04.03.2022 12:58 Відповісти
Вижу, в Харькове, хлопает в ладоши ЗСУ, ненавидит рашку. Но Шуфрич то же самое говорил еще буквально вчера в своем ФБ. А сегодня его поймали на фотографировании блок-поста теробороны.
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04.03.2022 19:55 Відповісти
Был в Харькове осенью, какой красивый город был. ******** руснявые что бы вы там все сдохли гандоны.
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04.03.2022 12:20 Відповісти
Смерть кацапським підарасам!
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04.03.2022 12:20 Відповісти
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04.03.2022 12:21 Відповісти
Був минулого літа в Харкові у Друзів............................

Господи, там повно вати але є і патріоти які розуміли становище України...........................

Дуже шкода............................
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04.03.2022 12:23 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=3EEqRXLC47k&feature=youtu.be если свои же наводят, то будут бомбить
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04.03.2022 12:24 Відповісти
Харків завжди був не тільки російськомовним, а й в значній мірі й ватним. Теж саме й з Маріуполем. Можливо те, що витворяє так довгожданий деким "руській мір" у їхніх містах допоможе декому вилікуватись. Чи не іронія, що найбільш страждають від рашиської навали саме найбільш ватні міста?
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04.03.2022 13:32 Відповісти
Швидше помста за те, що мешканці не зустріли окупантів з квітами і як "урок з залякування" для решти- "хто не з нами, той проти нас"(((
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04.03.2022 14:00 Відповісти
Харків завжди бив російських мародерів.
Слава Україні!
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Смотрел на ютубе ролик, там чувак снимал, проезжая по московскому проспекту (с маленькой сознательно). В ролике разрушений нет, это ж не Бавария, не Салтовка или центр. Кацапье в комментах возбудилось, что как все хорошо и чинно, а то там нарассказывали про какие-то обстрелы.Твари, неделю идет война на уничтожение народа в центре Европы, а у них в телевизоре все класс.
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04.03.2022 15:16 Відповісти
ПРОСТО КОГДА ТО ДАВНО ОНИ ЛЮБИЛИ РУССКИЙ МИР...!!! ЗДОХНИ ПУТИН !!!
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05.03.2022 04:02 Відповісти
 
 