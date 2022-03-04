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П’ятеро осіб затримано у Вінниці за підозрою у пособництві ворогу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Вінниці поліцейські затримали п’ятеро осіб за підозрою у пособництві ворогу.
Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, інформує Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, вони приїхали з Донецької області.
"У підозрюваних вилучено високопрохідну мототехніку, квадрокоптери, фотозйомки населених пунктів Вінницької області, рації, сім-картки, телефони, інша техніку та 20 тисяч доларів. Затримані кілька тижнів тому винайняли житло у Вінниці та збирали інформацію, корисну ворогу, шляхом запуску літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваних у диверсійній діяльності поліцейські передали працівникам УСБУ.
Топ коментарі
+23 Михаил Дужик
показати весь коментар04.03.2022 13:33
+11 kuba
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+10 винтовка
показати весь коментар04.03.2022 13:33
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Будь ласка, зачекайте...
Головне питання "чому їх не взяли до загострення війни 24.02."??
Хоча відповідь відома: півтора роки тому була розгромлена наша розвідка.
Допитали - стріляй!.