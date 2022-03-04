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П’ятеро осіб затримано у Вінниці за підозрою у пособництві ворогу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Вінниці поліцейські затримали п’ятеро осіб за підозрою у пособництві ворогу.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, вони приїхали з Донецької області.

"У підозрюваних вилучено високопрохідну мототехніку, квадрокоптери, фотозйомки населених пунктів Вінницької області, рації, сім-картки, телефони, інша техніку та 20 тисяч доларів. Затримані кілька тижнів тому винайняли житло у Вінниці та збирали інформацію, корисну ворогу, шляхом запуску літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваних у диверсійній діяльності поліцейські передали працівникам УСБУ.

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П’ятеро осіб затримано у Вінниці за підозрою у пособництві ворогу 01

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Топ коментарі
+23
Чому вони ще живі?
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04.03.2022 13:33
+11
зачем им дальше жить , отвезите их под руские бомбёжки
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04.03.2022 13:35
+10
Оооо даже їбальники ворога замазали
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04.03.2022 13:33
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Чому вони ще живі?
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Випотрошити треба.
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04.03.2022 15:10 Відповісти
Оооо даже їбальники ворога замазали
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04.03.2022 13:33 Відповісти
Я б, взагалі, неповідомляв про це у ЗМІ.
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04.03.2022 15:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
компакт-диски были?
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04.03.2022 13:33 Відповісти
На ПЖ в одиночку
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04.03.2022 13:34 Відповісти
зачем им дальше жить , отвезите их под руские бомбёжки
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04.03.2022 13:35 Відповісти
Порвать нах, как Тузик тряпку!
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04.03.2022 13:35 Відповісти
Расстреливать на месте!!!
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04.03.2022 13:41 Відповісти
А чому у цього чмордяя на фото пальці цілі?!
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04.03.2022 13:41 Відповісти
20 тысяч баксов на помощь армии, уродов в расход
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04.03.2022 14:08 Відповісти
На гіляку ! Бо замахаємося всю цю наволоч годувати, коли їм дадуть довічне !
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04.03.2022 14:18 Відповісти
Не питання "чому вони ще живі".
Головне питання "чому їх не взяли до загострення війни 24.02."??
Хоча відповідь відома: півтора роки тому була розгромлена наша розвідка.
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04.03.2022 14:23 Відповісти
Це ж диверсанти! Чому вони ще живі? Негайно перестати міняти полоненну рашню на невідомо-кого. Використовувати полонених на риттях могил, пакуванні трупів соплеменніків, очистки міст....
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04.03.2022 14:35 Відповісти
чого не розстрілюють?
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04.03.2022 14:38 Відповісти
Це не полонені, це діверсанти - мусять бути розстріляні на місці. Венидиктова вже дозволила?
Допитали - стріляй!.
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04.03.2022 14:40 Відповісти
какие-то глисты - голубая устрица
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04.03.2022 16:14 Відповісти
 
 