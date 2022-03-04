47979 90
Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою російського літака Су-25.
Про це у своєму телеграм-каналі написав радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За пілотом збитого під Волновахою російського літака прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили. Чекаємо ще!", - написав Геращенко.
Топ коментарі
+76 Бандерівець
показати весь коментар04.03.2022 14:03
+57 irenka ko
показати весь коментар04.03.2022 14:00
+56 Лилия Стацкая
показати весь коментар04.03.2022 14:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На приманку ловлять
Боюся, не скоро...
Где-то слышал что у них летающих порядка 300 самолётов.
Слава ВСУ!!!
21 хв ·
Рубрика: пишуть наші читачі.
В селе Тёткино, Курская область (Россия) взорвался склад боеприпасов.
Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники.
Да, кто же спорит. #Настамнет.
https://twitter.com/i/status/1499421767688986633