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Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою російського літака Су-25.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За пілотом збитого під Волновахою російського літака прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили. Чекаємо ще!", - написав Геращенко.

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Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко 01

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Топ коментарі
+76
Сухопутні війська ЗС України

21 хв ·



Рубрика: пишуть наші читачі.

В селе Тёткино, Курская область (Россия) взорвался склад боеприпасов.

Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники.

Да, кто же спорит. #Настамнет.
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04.03.2022 14:03
+57
Слава захисникам!!!
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04.03.2022 14:00
+56
Ця нація просто фантастична!
Слава ВСУ!!!
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04.03.2022 14:01
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⚡️Пшеница подскочила до нового 14-летнего максимума из-за усугубления опасений по поводу поставок. Россия и Украина являются основными поставщиками.
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04.03.2022 14:00 Відповісти
Ще трошки і до Китаю теж дійде, що в цьому році буде мало пшениц і китайцям не буде чого їсти…
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Хто знає, китайці і пластмасовий рис не погано точать.
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Як кажуть поляки:"Майон тварди земби, жеби іх шляк трафів".
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04.03.2022 14:41 Відповісти
Зробіть переклад , будь ласка !
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04.03.2022 15:20 Відповісти
"Маєм міцні (тверді) зуби , чорт їх бери!"
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04.03.2022 15:58 Відповісти
Дякую. Треба було по справах поїхати.
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04.03.2022 16:10 Відповісти
Кітайці осінню зробили рекордну закупку зернових - за їх можна не паритись
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04.03.2022 14:15 Відповісти
Так они пару лет забивали свои храны под завязку , а осенью вообще половину мировых урожаев скупили. Кроме того медь , алюминий , и как изюминка старые станки , линии , без электронные
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04.03.2022 14:37 Відповісти
Я читал, что китайцы скупили половину пшеницы во всем мире.
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04.03.2022 15:56 Відповісти
Та то якось пох. А от кокакола - падли відмовилися закривати випобництво у рашці ((
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04.03.2022 14:08 Відповісти
Coca-Cola, Райфайзен... Це наслідки половинчатого відключення від SWIFT
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04.03.2022 14:15 Відповісти
Ну без кака-коли обійтися можливо, а от без хліба - ніяк
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04.03.2022 14:16 Відповісти
та нехай. ще те пойло
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04.03.2022 14:16 Відповісти
"Сім літ мак не родив - люди з голоду не здохли!" Я Кока-Колу" не пив років десять "Пепсі" не частіше разів зо два в рік Ну - можу раз у тиждень випить "Лимонаду" півлітра А так - "узвар" з фруктів - набагато корисніше!
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04.03.2022 16:03 Відповісти
Кака-Кала.
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04.03.2022 14:22 Відповісти
Окупант Раша поставляла только фуражное зерно,але будь вона проклята!
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04.03.2022 14:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Фуфлогон ,тема совершенно другая,забалтываешь подонок, в спам...
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04.03.2022 14:29 Відповісти
Лайно кацапське, у спам якраз підеш ти
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Підтримав Вас.
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04.03.2022 14:35 Відповісти
Дякую
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04.03.2022 14:37 Відповісти
Все наши украинские порты заблокированы, какие поставки
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04.03.2022 15:17 Відповісти
Слава захисникам!!!
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04.03.2022 14:00 Відповісти
Схоже, там рибаки і мисливці зібралися
На приманку ловлять
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04.03.2022 14:42 Відповісти
На 1 козлика приманку можно "взять" 5-6 волков....
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04.03.2022 14:53 Відповісти
Бггг. Скоро у них пилоты и самолетики кончатся, как бы они не пыжились.
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04.03.2022 14:01 Відповісти
не забувайте шо в Білорусі аєродром .в Барановичах здається..вони звідтам вилітають
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04.03.2022 14:05 Відповісти
похоже ценный пилот раз вертушку прислали
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04.03.2022 14:07 Відповісти
Или пилот вертушки был такой, шо не жалко.
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04.03.2022 14:19 Відповісти
Они не могут все полететь к нашим границам и не будут даже если бы могли. Тут летают только те кто верит что он мочит фашистов и прочее.
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04.03.2022 14:28 Відповісти
Вообще самолеты и вертолеты должны охранять всю русскую границу. От востока до запада. Это как бы их работа.
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04.03.2022 14:29 Відповісти
Так тих що в строю ще менше. На бумазі цифри великі, але є один нюанс.
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04.03.2022 14:31 Відповісти
Пиши больше ,ботва ,бумага стерпит ,а мы -нет
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Это на бумаге в основном. Боеспособные новые. Именно их сейчас в основном и валят СУ 35/34/30. Их кстати немного.

Где-то слышал что у них летающих порядка 300 самолётов.
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Ця нація просто фантастична!
Слава ВСУ!!!
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04.03.2022 14:01 Відповісти
Премію Дарвіна цим дибілам. Смєртнічкі)))
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04.03.2022 14:02 Відповісти
Сдохли,твари кацапские?
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04.03.2022 14:02 Відповісти
там от вертолета на фотке нихуя не осталось. Если они не бессмертные, то таки да.
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04.03.2022 14:03 Відповісти
Вертолет для стингера, до таракан для кирзача 46 размера...
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04.03.2022 14:55 Відповісти
Сухопутні війська ЗС України

21 хв ·



Рубрика: пишуть наші читачі.

В селе Тёткино, Курская область (Россия) взорвался склад боеприпасов.

Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники.

Да, кто же спорит. #Настамнет.
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04.03.2022 14:03 Відповісти
давно пора бы, гнид надо их же методами
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04.03.2022 14:04 Відповісти
В селе Тёткино на складе боеприпасов, тётка закурила, что стало причиной взрыва
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Живу за 13 км от Тёткино. Инфа от местных, что бурятам стало холодно, развели костер на территории сахзавода, где стояла боевая техника. За полночь было 4 мощных взрыва, фейерверк снарядов и ещё часа три были отдельные несильные взрывы, видать детонировали боеприпасы. По версии Курского губернатора произошло замыкание проводки в боевой машине, взорвался боезапас и стоящий рядом бензовоз, эвакуировано 300 человек. работают сапёры, жертв нет. Но это по его версии. От тех бабахов даже наш город вздрогнул. Там видать не один бурят "нагрелся".
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04.03.2022 16:00 Відповісти
На сайті Хартія97 є стрім з авторегістратора місцевих "пацанов".
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04.03.2022 17:27 Відповісти
вот те Тьотка и Юрьєв день
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Теткино на самому кордоні з Україною...
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04.03.2022 14:11 Відповісти
Спасибо😍!!!
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04.03.2022 14:50 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" : склад *********** - об"єкт підвищеної пожежонебезпеки Ремонт техніки - пальне , масла , випадково забуті горючі матеріали (включаючи патрони і снаряди) і зварні роботи Вони або брешуть , або "дурні що сало без хліба! Дурнішим може буть тільки смаження шашликів на території складу
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04.03.2022 16:12 Відповісти
Можете не смеятся. Инциденты в этих складах чаще всего происходит как раз из-за тупости своего же персонала. Такое в истории случилось даже у американцев и англичан.
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04.03.2022 17:35 Відповісти
Я знаю! Колись супроводжували ешелон з ************ Притаранили в Іковку (це в Курганській області) Так бачили - солдати штабель перекладали ящиків з снарядами Піднімають ящик а дно випадає (вигнило) І снаряди солдатам на ноги падають!
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04.03.2022 18:22 Відповісти
яке дивне самогубство ))
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05.03.2022 01:45 Відповісти
пилота первым делом на кол посадить
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04.03.2022 14:03 Відповісти
На бочку спорохом - пущай полетает.
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04.03.2022 14:07 Відповісти
- таки краще в льох , буде обмінний фонд за наших хлопців .
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Ну-у ... Був один, а стало двоє ...
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04.03.2022 14:05 Відповісти
кацапы думали шо тiлькi вони пiдступнi ...вы суки не представляете себе какое осиное гнездо вы разворушили
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04.03.2022 14:06 Відповісти
Ні трохи не так.У мой уяві українці як бджілки- працьовиті, хазяйновиті, дбають про свою хатинку (вулик), але борони боже комусь сторонньому підняти кришку та зазіхнути на медок
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04.03.2022 14:36 Відповісти
Срочно пилота изловить, и с его позывных запросить еще подмогу.
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04.03.2022 14:07 Відповісти
Чекаємо тепер тих, хто прилетить за пілотами гвинтокрила
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04.03.2022 14:07 Відповісти
Терміново! Екіпаж МІ-8 просить евакуацію!
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04.03.2022 14:07 Відповісти
они насмотрелись фильмов американских. только в параше жизнь ничего не стоит. ничего - перемелем их и задницу надерем
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Чого так мало порушень техніки безпеки на російських складах ***********?
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04.03.2022 14:08 Відповісти
ну не обижайте их ))) они стараются ))))
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04.03.2022 14:10 Відповісти
ВСЕ кацапские оккупанты в Украине будут УБИТЫ !
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04.03.2022 14:11 Відповісти
Теперь нужно сбить тех, кто прилет за пилотами вертолета ) и так до последнего вертомоскаля))
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04.03.2022 14:12 Відповісти
Понимаю, что главное результат, но интересно, чем завалили? Может уже Стингер в деле?
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04.03.2022 14:12 Відповісти
а тебе надо знать каким оружием воюют ? справочки майору собираешь ?
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04.03.2022 14:15 Відповісти
Та если бы, прапорщик дал задание.
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04.03.2022 14:20 Відповісти
у нас были ПЗРК и помимо Стингеров. Кроме того есть зенитные ствольные средтва
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Смерть цапам!
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04.03.2022 14:13 Відповісти
Кацапам
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Как воюют под Полтавой!



https://twitter.com/i/status/1499421767688986633
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04.03.2022 14:13 Відповісти
Это позывной "Полтава",в деле.
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04.03.2022 14:16 Відповісти
Їбучі москалі! Позасирали своїми тілами та своїм залізяччям наші лани широкі. Тільки й вміють, що засирати та руйнувати. Руйнувати та засирати.
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04.03.2022 14:14 Відповісти
Вот ето правильно. Посадить сбитого пилота посреди поля на мину-лягуху и пускай кацапоиды по одному прилетают его забирать. То что кацапоиды так рискуют чтобы подобрать своего пилота доводит нам что вражеских летчиков в живых не оставлять.
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04.03.2022 14:16 Відповісти
непогана ідея, до речі
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04.03.2022 14:19 Відповісти
В нього за чотири роки стільки вбухують грошей що "просто так" покинуть - дуже дорого Там не один мільйон витрачено Уяви - одна година польоту учбового вертольота Мі-2 в радянські часи коштувала 200 рублів (стільки десь коштував мотоцикл) Мі-8 - 600 руб А лейтенант ішов у війська з нальтом у сотні годин Про ціну підготовки льотчиків-винищувачів і бомбардувальників вже не кажу
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04.03.2022 16:22 Відповісти
Вільна каса. Наступний. Процес демілітаризації Кацапстана дуже добре йде
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04.03.2022 14:17 Відповісти
Виходячи з фото пілоти гвинтокрила не вижили. Шкода. Бо могли і за ними прилетіти м'ясиво тупе.
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04.03.2022 14:18 Відповісти
можна знайти їх рацію та ********* від імені пілота, що живий. Прилетять ще і так доки кацапи не зрозуміють де тут собака зарита)
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04.03.2022 14:22 Відповісти
Яка рація. Там лишилась по середині купа кольрового металу і краї що не згоріли."Грачі мать їх туди.
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04.03.2022 14:49 Відповісти
У нього рація-"спасалка" на шиї висить Вистрибує з нею Приземлився - включає Вона починає подавать сигнал на чітко фіксованій частоті Станція на аеродромі його фіксує Рятувальний борт направляється у район подачі сигналу На борту може буть додаткова апаратура бо у цей період льотчик може рухаться Тому робиться коригування
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04.03.2022 16:26 Відповісти
Не вистачає, очевидь, пілотів для винищувачів..
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04.03.2022 14:29 Відповісти
А что, такси закончились ?
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04.03.2022 14:40 Відповісти
цапорилі покидьки, вас попереджали що БАТЬКО НАШ БАНДЕРА УКРАЇНА МАТИ МИ ЗА УКРАЇНУ БУДЕМ ВОЮВАТИ!
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04.03.2022 14:47 Відповісти
Ловля вертушки "на живця".
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04.03.2022 15:30 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла рашиська мерзота.
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04.03.2022 15:31 Відповісти
сподіваємось що літуни з гвинтокрила подохли як сірки?
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04.03.2022 17:11 Відповісти
 
 