Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко. ФОТО

Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою російського літака Су-25.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За пілотом збитого під Волновахою російського літака прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили. Чекаємо ще!", - написав Геращенко.

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