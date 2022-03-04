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Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зі сторони Мозира (Республіка Білорусь) та зі сторони РФ російські війська тягнуть трубопроводи для подачі палива. Через кожні 20 - 25 км ставлять пересувні насосні станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела. 

Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ 01
Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ 02
Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ 03
Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ 04

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Топ коментарі
+94
Ваш вихід, пане Байрактар
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04.03.2022 14:45
+89
Та в"їб..............ть по Мозирському НПЗ !!!
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04.03.2022 14:45
+76
Должно гореть красиво
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04.03.2022 14:45
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Подивіться яка зелень. Це фейк!!
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04.03.2022 15:29 Відповісти
Нравится мне фраза из фильма Карты, деньги, два ствола. Сегодня должно быть больше красных оттенков.
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04.03.2022 15:29 Відповісти
Це в каців не має чим мобільні крематорії живити для спалення двухсотих то й рацуху пустили.
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04.03.2022 15:36 Відповісти
Цигани вже потирають руки...
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04.03.2022 15:41 Відповісти
А что, наши селяне уже разучились делать врезки в топливопроводы?)))
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04.03.2022 16:01 Відповісти
Ні, горіти вони не мусять. То паливо буде для НАШІХ танків. Вони дівізією охороняти станції кожні 20-25 км будуть? - отож. Наші хлопці впораютьсяі із належно використають це паливо.
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04.03.2022 16:11 Відповісти
Лукашенко соучастник рашенфашистских преступлений. Гаага ждет его с нетерпением
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04.03.2022 16:47 Відповісти
Я взагалі не розумію, чому 60-ти кілометрову російську колону, що стоїть 3-й день від Білорусії до Гостомеля, ще не спалили? Чому ті вузькі дороги не зірваті Точкою-У, щоб там ніхто вже проїхати не міг?
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04.03.2022 16:50 Відповісти
Хорошая цель....
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04.03.2022 18:03 Відповісти
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