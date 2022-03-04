Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ. ФОТОрепортаж

Зі сторони Мозира (Республіка Білорусь) та зі сторони РФ російські війська тягнуть трубопроводи для подачі палива. Через кожні 20 - 25 км ставлять пересувні насосні станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Моральний дух окупантів низький, техніка у поганому стані, їжі бракує, – FT