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Війська РФ тягнуть трубопроводи для подачі палива зі сторони Білорусі та РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зі сторони Мозира (Республіка Білорусь) та зі сторони РФ російські війська тягнуть трубопроводи для подачі палива. Через кожні 20 - 25 км ставлять пересувні насосні станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
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