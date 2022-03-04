Збито ворожий "Сухий", що бомбив Чернігів, - соцмережі. ФОТО ГЕРОЯ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Офіцер Сергій Чижиков, який ще 9 днів тому в мирний час працював простим клерком, збив із ПЗРК ворожий літак, що бомбив Чернігів.
Про це пише у фейсбуці один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.
"Сергій Чижиков. Скромний офіцер, котрий ще до нашої ери, 9 днів тому, працював звичайним клерком у Чернігові. Саме він навчив багато вовків та вовкулак користуватися ПЗРК. Саме він збив СУхого, який бомбардував наше місто", - написав він.
За словами Кудабекова, ворожий пілот встиг катапультуватися.
"Кажуть, що пілота спіймали на Олександрівці, але схоже, що він отримав несумісні для життя травми під час падіння. Так буде з кожним!" - написав Кудабеков.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Нагадаємо, напередодні центр Чернігова нещадно бомбардував агресор. Снаряди скинули просто на житлові квартали за готелем "Градецький". Загинули 47 людей.
Будь ласка, зачекайте...
кудабекови та чижикови херачать рашкованів
Слава Україні !
Героям Слава !
я думаю, ему устроили теплый приём, как спустился
За знищеного кацапського пілота - респект! Добивайте цю падаль на місці.
beregite sebya!!!
vse dolzhno Bit secretno na voine!!!
posle voin mozhno!!!
a seichas opasno
NIKTO NIKAKaYA armiya be pokazuvaet svoih ******* I be rasakazivaet o nih go vremya boevih deistvi!!
kogda zhe naychimsa???!!!
Beregite SEBYA!!!!
Čutj čto, - exal narassiju, ***********... A šo, razve ce užo Ukraina?
"- ось жінко тобі з полювання трофей - качка!
- хм, а чого це в неї горло перерізане, та й обскубана
- ............................ розумієш, вона летіла і як побачила, що я в неї цілюсь, сама зарізалась і обскубалась зі страху"
Так і з цим виродком мабуть сталося.
А ворожих ДРГ мало? В чеченську війну так і було - заходили до міст і сел і вбивали за списками. А списки зараз миттєво готуються - інтернет допоможе.
Наполегливо просимо НЕ фотографувати чи фільмувати:
▫️блок-пости;
▫️аеропорти;
▫️залізничні вокзали;
▫️нафтобази;
▫️об'єкти нафто-газопроводів;
▫️електростанції;
▫️українських військових;
▫️українську бойову техніку;
▫️перебувати в місті під час комендантської години
Сухий засох!