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Збито ворожий "Сухий", що бомбив Чернігів, - соцмережі. ФОТО ГЕРОЯ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіцер Сергій Чижиков, який ще 9 днів тому в мирний час працював простим клерком, збив із ПЗРК ворожий літак, що бомбив Чернігів.

Про це пише у фейсбуці один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Чижиков. Скромний офіцер, котрий ще до нашої ери, 9 днів тому, працював звичайним клерком у Чернігові. Саме він навчив багато вовків та вовкулак користуватися ПЗРК. Саме він збив СУхого, який бомбардував наше місто", - написав він.

За словами Кудабекова, ворожий пілот встиг катапультуватися.

"Кажуть, що пілота спіймали на Олександрівці, але схоже, що він отримав несумісні для життя травми під час падіння. Так буде з кожним!" - написав Кудабеков.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, напередодні центр Чернігова нещадно бомбардував агресор. Снаряди скинули просто на житлові квартали за готелем "Градецький". Загинули 47 людей.

Збито ворожий Сухий, що бомбив Чернігів, - соцмережі 01

Збито ворожий Сухий, що бомбив Чернігів, - соцмережі 02

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Топ коментарі
+103
Так буде з кожним окупантом. Слава Укрїні.
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04.03.2022 15:52
+69
Слава тобі!!!!
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04.03.2022 15:52
+66
Героям Слава !
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04.03.2022 15:54
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Так буде з кожним окупантом. Слава Укрїні.
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04.03.2022 15:52 Відповісти
Героям Слава !
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04.03.2022 15:54 Відповісти
похоже, пилот на черенок от лопаты приземлился
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04.03.2022 16:26 Відповісти
Слава тобі!!!!
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04.03.2022 15:52 Відповісти
Хлопцы, обережнише приземляте пилотов, шоб не убились, потому что у них плену сейчас наш пилот. Надо для обмена.
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04.03.2022 15:53 Відповісти
Для обмена у нас уже есть пара-тройка кацапских пилотов. Пока больше живых не нужно
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04.03.2022 16:34 Відповісти
Молодець!
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04.03.2022 15:53 Відповісти
Дякую Герою
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04.03.2022 15:53 Відповісти
Слава пану Сергію!!!
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04.03.2022 15:53 Відповісти
я не вїхав, в Україні вже відбулась денацифікація?
кудабекови та чижикови херачать рашкованів

Слава Україні !
Героям Слава !
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04.03.2022 15:55 Відповісти
Він наш,тепер кожен хто б'є ворога-українець
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04.03.2022 16:02 Відповісти
а то раніше різні за етнічним походження УКРАЇНЦІ були чужими між собою та для України ?
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04.03.2022 16:14 Відповісти
ВСІ, хто живе в Україні і лупить кацапорилих, є апріорі УКРАЇНЦЯМИ. Незалежно від національності в колишній 5й графі совкового паспорта.
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04.03.2022 17:28 Відповісти
Україна починалась як союз сарматів-аорсів та слов'ян. Які долучились до залишків трипільців та кіммерійців. Ну і козак Мамай - це результат того що кримські татари теж ставали козаками. Може з них козаки й почалися. Так що ми ваші, а ви наші - всі хто за Україну є нашими Героями.
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04.03.2022 16:32 Відповісти
- "пілота спіймали на Олександрівці, але схоже, що він отримав несумісні для життя травми під час падіння"

я думаю, ему устроили теплый приём, как спустился
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04.03.2022 15:55 Відповісти
Авжеж, враховуючи що учора 47 мирних чернігівців було вбито внаслідок авіанальотів, думаю розмова з цмюим ліиуеом була недовгою
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04.03.2022 15:59 Відповісти
* літуном
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04.03.2022 16:00 Відповісти
воно вже ліноліум.
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04.03.2022 16:18 Відповісти
Просто он тяжелее воздуха)))
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04.03.2022 16:01 Відповісти
Просто пилот был тяжелее воздуха и он отправился на концерт Задорнова.
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Розірвали на частини!
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04.03.2022 19:18 Відповісти
Панове, це все чудово, але невикладайте фото і дані наших Захисників в інтернет. Не дай, Боже, когось із них візьмуть в полон.
За знищеного кацапського пілота - респект! Добивайте цю падаль на місці.
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04.03.2022 15:56 Відповісти
Козак! Хай вчить майстерності інших.
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04.03.2022 15:57 Відповісти
NE NADO pokazuvat photo
beregite sebya!!!
vse dolzhno Bit secretno na voine!!!
posle voin mozhno!!!
a seichas opasno
NIKTO NIKAKaYA armiya be pokazuvaet svoih ******* I be rasakazivaet o nih go vremya boevih deistvi!!
kogda zhe naychimsa???!!!
Beregite SEBYA!!!!
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04.03.2022 15:57 Відповісти
Слава Герою !
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04.03.2022 15:57 Відповісти
Упасть в руки местных, которых только что бомбил - это хуже чем на бетон без парашюта
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04.03.2022 15:58 Відповісти
⚡️В пограничном польском городе Перемышль очевидцы фиксируют сотни мужчин, которые ждут очереди поездов в Украину. Об этом сообщает Depo со ссылкой на свои источники.
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04.03.2022 15:59 Відповісти
Характерной для УБД наружности)
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04.03.2022 16:07 Відповісти
Ребята, аккуратней с фотографиями и фамилиями. Вы чего, рехнулись?
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04.03.2022 16:00 Відповісти
А то что будет? По интернету обматерят? Война идёт.
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04.03.2022 16:06 Відповісти
Ne podstavliaite mužikov.
Čutj čto, - exal narassiju, ***********... A šo, razve ce užo Ukraina?
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04.03.2022 21:00 Відповісти
Думається, що пілот багатократно піднімався й приземлявся на землю. Люди його старалися втримати, але він все піднімався й приземлявся... І, мабуть, останні його слова були: "Віддайте цей пістолет Герою!".
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04.03.2022 16:01 Відповісти
Це знаєте, як в Остапа Вишні "Мисливські оповідання":
"- ось жінко тобі з полювання трофей - качка!
- хм, а чого це в неї горло перерізане, та й обскубана
- ............................ розумієш, вона летіла і як побачила, що я в неї цілюсь, сама зарізалась і обскубалась зі страху"
Так і з цим виродком мабуть сталося.
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Выполнял номер "на бис"
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04.03.2022 16:41 Відповісти
Насчёт кацапского "пилота", вспоминается очень милая сцена на складе с применением медицинских приспособлений из фильма "Законопослушный гражданин". Если кто смотрел.
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04.03.2022 16:04 Відповісти
Слава Герою! Але навіщо публікувати фото і дані? У кожного нашого героя можуть бути рідні на захоплених територіях. Та і самих героїв вороги беруть на замітку. Ще на Майдані було - як тільки хтось з героїв засвітиться у ЗМІ, так і починається снайперське полювання до знищення.
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04.03.2022 16:05 Відповісти
Для этого нужна стабильная оккупация,комендатура,кацапогестапо,работа с документацией,стукачи. Пока что до этого далеко.
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Поки що?! Ти хто і звідки?!
А ворожих ДРГ мало? В чеченську війну так і було - заходили до міст і сел і вбивали за списками. А списки зараз миттєво готуються - інтернет допоможе.
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04.03.2022 16:17 Відповісти
Налий в тазік холодної водички та присядь туди.
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04.03.2022 16:53 Відповісти
Молодець,і це ще без "Стінгера".А фото? Да перестаньте ви боятися і перестраховуватися.Погляньте яке гарне обличчя.Це не кацапи,обісцяні,щоб виздихали всі від дітей і самок, до того бидла, що зараз в Україні зі зброєю...
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04.03.2022 16:07 Відповісти
Слава Герою !!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 16:09 Відповісти
давайте побажати сто щодня такиx скромніx клеркив.
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04.03.2022 21:04 Відповісти
вибачте za gūglo-movu inostranca...
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04.03.2022 21:05 Відповісти
Декілька порад, які допоможуть врятувати життя українським воїнам.

Наполегливо просимо НЕ фотографувати чи фільмувати:
▫️блок-пости;
▫️аеропорти;
▫️залізничні вокзали;
▫️нафтобази;
▫️об'єкти нафто-газопроводів;
▫️електростанції;
▫️українських військових;
▫️українську бойову техніку;
▫️перебувати в місті під час комендантської години
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Пілот легко відбувся. Бо зашвидко.
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04.03.2022 16:09 Відповісти
Шана Герою! Бережи Його Бог!
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04.03.2022 16:09 Відповісти
молодец, но данные зря выкладываете. враг подл
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04.03.2022 16:10 Відповісти
Подивіться на героя - хіба він схожий на чіжікова? )) Це орел!! Коршун!!
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04.03.2022 16:18 Відповісти
Слава Богу, що Україна багата на таких героїв.Смерть цапам!
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04.03.2022 16:11 Відповісти
Серьожі хвала!
Сухий засох!
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04.03.2022 16:12 Відповісти
Как же он так "НЕУДАЧНО" приземлился. ОЙ.
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04.03.2022 16:22 Відповісти
Най би усі тіпунськи соколи отримували при капультуванні травми,несумісні з життям. Слава Збройним силам України! Смерть її ворогам!
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04.03.2022 16:33 Відповісти
бідна роССіянська тварина здійснило прикре самогубство, само себе застреляло. й так сім разів, на біс. Йди до пекла покидьок рашистський, за те що бомбував цивідьне населення й взагалі Україну.
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04.03.2022 16:45 Відповісти
Пилотов в живых не оставлять! Уничтожить пилота гораздо важнее чем самолет. Потому что подготовка его очень долгая, стоит кучу денег и вернувшись к оркам он сядет в новый пепелац.
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04.03.2022 17:04 Відповісти
Герой!!!
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04.03.2022 17:16 Відповісти
Хлопці, які ж Ви молодці!!! Справжні Вовкулаки! Пишаємось!!!
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04.03.2022 17:18 Відповісти
Дякую, герою!!!
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04.03.2022 17:33 Відповісти
Де бляха Стінгери? Чернігів тупо вибомблюють. Батьки і родичі пишуть про авіаналіти кожні півгодини
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04.03.2022 18:39 Відповісти
Слава герою і сил побільше шо быть фашистів 👏👏👏👏👏
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04.03.2022 19:44 Відповісти
 
 