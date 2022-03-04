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Фото Війна в Україні
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обстріл (5105) Чернігів (273) Геращенко Антон (625)

Нові обстріли Чернігова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія РФ кілька один методично обстрілює південно-східні та південно західні райони Чернігова.

Про це пише у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже кілька годин російська армія методично обстрілює південно-східні та південно західні райони Чернігова. Намагаються вцілити у будинки та об’єкти інфраструктури", - написав він.

Пожежі, що виникають через обстріли, ліквідують 28 співробітників ДСНС та 6 одиниь техніки. Вони не можуть працювати повноцінно, адже ракетний обстріл та авіаудари періодично поновлюються.

Дані щодо руйнувань та жертв уточнюють.

Нові обстріли Чернігова 01
Нові обстріли Чернігова 02
Нові обстріли Чернігова 03

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Будьте прокляті кацапські смердючі свині, горіть у пеклі, падлюки
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04.03.2022 16:11 Відповісти
В Курсій області вибухнув склад зброї
https://t.me/DailyUkrainianNews/22078
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04.03.2022 16:16 Відповісти
а нас то за шо?!
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04.03.2022 16:24 Відповісти
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04.03.2022 17:37 Відповісти
 
 