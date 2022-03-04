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Нові обстріли Чернігова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія РФ кілька один методично обстрілює південно-східні та південно західні райони Чернігова.
Про це пише у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже кілька годин російська армія методично обстрілює південно-східні та південно західні райони Чернігова. Намагаються вцілити у будинки та об’єкти інфраструктури", - написав він.
Пожежі, що виникають через обстріли, ліквідують 28 співробітників ДСНС та 6 одиниь техніки. Вони не можуть працювати повноцінно, адже ракетний обстріл та авіаудари періодично поновлюються.
Дані щодо руйнувань та жертв уточнюють.
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