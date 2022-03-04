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Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом, - Залужний. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В небі над Україною знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника", - написав він. 

Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом, - Залужний 01
Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом, - Залужний 02
Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом, - Залужний 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко. ФОТО

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Топ коментарі
+58
Впервые в истории украинских Военно-морских сил наш военный корабль сбил самолет российских нацистов.

Это произошло сегодня.
-----
В одесских новостях анонсик проскочил
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04.03.2022 16:25
+29
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04.03.2022 16:25
+20
Давай, пизд...й на...уй.
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04.03.2022 16:25
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04.03.2022 16:25 Відповісти
красота
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04.03.2022 16:25 Відповісти
Впервые в истории украинских Военно-морских сил наш военный корабль сбил самолет российских нацистов.

Это произошло сегодня.
-----
В одесских новостях анонсик проскочил
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04.03.2022 16:25 Відповісти
Это они разминались. Разогревали стволы...
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04.03.2022 19:05 Відповісти
Долітався
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04.03.2022 16:25 Відповісти
Давай, ****...й на...уй.
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04.03.2022 16:25 Відповісти
А де само воно? Анігілювалося, чи шо?
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04.03.2022 16:27 Відповісти
І нах ім броніки дві пукалки з магазинами - утяжеляет апарат и без того тяжелее воздуха
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04.03.2022 16:32 Відповісти
тяжелее воздуха-це вже хвізіка, з якою цапи не змогли домовитися!
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04.03.2022 16:35 Відповісти
Їм достатньо пістолета з одним патроном)))
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04.03.2022 16:41 Відповісти
Це - "зброя виживання" у випадку збиття Йому не знадобилася
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04.03.2022 17:03 Відповісти
розпається на атоми
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04.03.2022 16:34 Відповісти
Згребли в пакет. Що там могло залишитись після падіння в літаку?
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04.03.2022 16:37 Відповісти
Та краще-б уже розбився! А так спустився на парашуті А Олександрівка в Чернігові - приватний сектор Там живуть люди які не вивчали "Право війни" і не знайомі з Конвенцією яка стосується військовополонених Я йому не заздрю!
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04.03.2022 17:22 Відповісти
тема русских кишков не раскрыта!)))
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04.03.2022 16:28 Відповісти
хрен с ним с самолетом, самое главное уничтожен рашист
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04.03.2022 16:29 Відповісти
Пленние льотчики всегда били дорогим обменним фондом, там запросто 1 до 100
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04.03.2022 16:30 Відповісти
В роССії два льотних училища(літаки,+1 гвинтокрили), що це значить ???? А значить те, що в них літаків більше ніж пілотів.
Пілот ціль №1 для ліквідації, а літак №2.
Ну якщо можна поєднати №1 і №2 то це чудово.
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04.03.2022 18:03 Відповісти
Добое що в нас є ппо і пзрк. Насправді, це дуже великі втрати в авіації для москалів.
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Виживаємість пілотів близько нуля.
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04.03.2022 16:35 Відповісти
Він би ще з собою кулемет в кабіну взяв
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04.03.2022 16:31 Відповісти
Это стандартное вооружение летчиков еще со времен СССР
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04.03.2022 16:43 Відповісти
о, як прекрасно, як добре. як порадувало
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04.03.2022 16:31 Відповісти
в аду к армии чертей прибыло. падлюк пилотов и артелеристов усруССкой ******** - уничтожать на месте!
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04.03.2022 16:32 Відповісти
Гори в пеклі кусок гавн*
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04.03.2022 16:34 Відповісти
Мля, мені розгрузки треба...
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04.03.2022 16:35 Відповісти
где патроха лаптеного...
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04.03.2022 16:35 Відповісти
Песики згамали.
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04.03.2022 16:50 Відповісти
забрали рабаки, на сома
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04.03.2022 16:52 Відповісти
су - 25 ціна 25 000 000 доларів....
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04.03.2022 16:37 Відповісти
Жаль, не встиг нам сказати, що не знав куди летить! 👀😁
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04.03.2022 16:41 Відповісти
zagledelsa na asfaljt navernoe
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04.03.2022 16:53 Відповісти
Сбивайте самолетики. Это огромный удар по морали новых потенциальных палачей.
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04.03.2022 16:42 Відповісти
Дуже гарна новина!Слава нашим захисникам!
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04.03.2022 16:42 Відповісти
Впервые в истории украинских Военно-морских сил наш военный корабль сбил самолет российских нацистов.

Это произошло сегодня.

Да есть в новостях
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04.03.2022 16:52 Відповісти
eto rashistkoe dermo azh vyletela iz svoei koftochki
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04.03.2022 16:52 Відповісти
Вони їм би ще додали автомат ППШ-дєди воєвалі.
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04.03.2022 17:13 Відповісти
Гляну на роз"єми силумінові жгутів електрокабелів.Все в них совок совком.
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Точно я тоже читал, как раз объявили воздушную тревогу, а сразу после сообщения как наш корабль сбил российский самолет, ее отменили.
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04.03.2022 17:21 Відповісти
Долетался! А ведь, предупреждали!
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04.03.2022 17:50 Відповісти
 
 