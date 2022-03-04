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Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом, - Залужний. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В небі над Україною знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника", - написав він.
Топ коментарі
+58 Demo ea677d61
показати весь коментар04.03.2022 16:25
+29 Слава Свид
показати весь коментар04.03.2022 16:25
+20 jklpqrs
показати весь коментар04.03.2022 16:25
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Это произошло сегодня.
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В одесских новостях анонсик проскочил
Пілот ціль №1 для ліквідації, а літак №2.
Ну якщо можна поєднати №1 і №2 то це чудово.
Это произошло сегодня.
Да есть в новостях