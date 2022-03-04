Знищено черговий ворожий Су-25 разом із пілотом, - Залужний. ФОТО

В небі над Україною знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Всього за час відкритої війни збито 34 літака і 37 гелікоптерів противника", - написав він.







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