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На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети, - Никифоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети.

Про це написав у фейсбуці прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - написав Никифоров.

На подвіря президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети, - Никифоров 01
На подвіря президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети, - Никифоров 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попереджено мінімум три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень, - The Times

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Топ коментарі
+33
Не час для дешевих фейків. Виженіть накуй того Нікафорова чи хто це придумав. Він працює проти України.
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04.03.2022 16:51
+27
Ой-йой-йой!!!

Розкажіть це мешканцям Бородянки, Ірпеня, Харкова, Чернігова та інших міст України, які зараз кацапи зтирають з лиця землі.

Піарасти срані...
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04.03.2022 16:55
+20
Навіщо нам ця інформація ??? Він неї залежить хід війни ???!!!
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04.03.2022 16:55
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Я не розумію як можна після того, що трапилося, простягувати руку задля привітання, і не кажіть про протоколи, діпломатію -цього не стало з першим пострілом агрессора
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04.03.2022 17:02 Відповісти
Не час для дешевих фейків. Виженіть накуй того Нікафорова чи хто це придумав. Він працює проти України.
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04.03.2022 16:51 Відповісти
прессекретар президента України Сергій Никифоров,працює проти України? То зателефонуй у СБУ чи особисто Зеленському
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Пресссекретар це взагалі ніхто. Це як Мендель, тільки в штанах. Рот, який щось говорить. Проблема, звичайно, не в цьому роті, а в тому, хто зайнявся дешевим піаром в найскладніший час.
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04.03.2022 17:20 Відповісти
то й нема чого до нього чиплятися. Але э спічрайтер. Ти його знаеш?
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04.03.2022 17:34 Відповісти
Перше, що прийшло в голову. Режисура ********...
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04.03.2022 16:57 Відповісти
Ну , четвёртое покушение ведь
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04.03.2022 17:06 Відповісти
Это просто кошмар!
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04.03.2022 17:22 Відповісти
Хоть без видоса...
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04.03.2022 17:27 Відповісти
нажаль це не фейк, над нами дійсно щось збили
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04.03.2022 17:38 Відповісти
Буде як сімейна реліквія для нащадків.
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04.03.2022 16:52 Відповісти
розсекретили президентську дачу.... достатньо фактажу, щоб її вичислити.... якому дебілу орден від паРаші "світить"?
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04.03.2022 17:26 Відповісти
Ну тепер їм точно ***** ))
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04.03.2022 16:53 Відповісти
А раньше была ********?
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04.03.2022 16:54 Відповісти
З юмором не дружеш?
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04.03.2022 17:07 Відповісти
Горе то какое…
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04.03.2022 16:53 Відповісти
що робить Сергій Нікіфоров на президентський дачі?
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04.03.2022 16:54 Відповісти
Ой-йой-йой!!!

Розкажіть це мешканцям Бородянки, Ірпеня, Харкова, Чернігова та інших міст України, які зараз кацапи зтирають з лиця землі.

Піарасти срані...
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Навіщо нам ця інформація ??? Він неї залежить хід війни ???!!!
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Це який вже замах по рахунку?
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Херячать лиш би стрельнути. Куда, навіщо, хер їх знає. Повідомлялося, що у Київській області орки між собою перестрілялися. Мінус 9 танків і 4 бронетехніки. ****, не вспіли впертися в Україну, а вже бурштин не поділили
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04.03.2022 16:55 Відповісти
Кравчука і Кучму потрібно поставити в подвір'я, щоб ловили ворожі ракети за то, що в 90-х рр. віддали наші!
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04.03.2022 16:57 Відповісти
Ці тварюки відсиджується по закордонах. По "маленьких хатинках",які нацарювали за час перебування біля корита.
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04.03.2022 16:59 Відповісти
А зеленський що зробив окрім зупинки ракетної програми?
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Ну много ещё всякого...
И вообще он вам ничего не должен!
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04.03.2022 17:23 Відповісти
А откуда обломок взялся?рядом должна взорваться ракета,тогда обломок и прилетит,вроде так?откуда его привезли туда,клоуны?
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04.03.2022 17:00 Відповісти
до, до і в шифира стілялы!! ой-ой-ой!! А от в Дніпрі, ні одноі ракети, чи снаряду!! чи я помиляюсь?? ааааа? 😉😉ігарь валєріч..
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04.03.2022 17:07 Відповісти
Блин,сейчас весь мир прочитает,и поймут-человека можно вывести из цирка,но цирк из челловека....Старая профессия не забываеться.
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04.03.2022 17:02 Відповісти
Фабрика Подоляка дістала.
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04.03.2022 17:03 Відповісти
Як не дивно, але зараз подоляк виглядає найадекватнішим. Чи то прикидається патріотом, чи то його Порошенко консультує - потім дізнаємося.
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04.03.2022 17:16 Відповісти
То криворукі в Козин цілили, щоб нашу найкращу людину вбити
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04.03.2022 17:06 Відповісти
Скільки життів вдалося би врятувати, якби той зелений ******** замість асфальту та офшорів вклав гроші у кисень та ліки, скільки життів би врятували, якби замість асфальту для кацапських танків в нас було би ППО та Верба з Нептуном. Щоб був справжній Президент?
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04.03.2022 17:09 Відповісти
Так нашого найкращого прем'єра при найкращому президенті ще ніхто не називав

https://biz.censor.net/news/3032417/gosbyudjet_predusmatrivaet_40_milliardov_na_dorogi_groyisman
Гройсман:

В 2017 году планируем 40 млрд грн расходов на ремонт и строительство дорог", - сказал Гройсман, напомнив, что в этом году на ремонт дорог были выделены 30 млрд грн.При этом, по его словам, правительство не ставит перед собой цель - просто расход средств на ремонт дорог, а планирует строительство качественных новых дорог.
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04.03.2022 17:23 Відповісти
зелене чмо з екрану пи@дить, шо як би він не був презом, він би був у Теробороні. Воно насдільки тупе і пи@дливе, що не розуміє - якби ти, ********, не був презом, то не потрібна була би Тероборона.
Кацапія тихенько би конала собі за поребриком...
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04.03.2022 17:07 Відповісти
Первое, что сделал полшестого став презом - продал всю свою недвижимость, деньги перевел в оффшоры и, засучив рукава, стал методично ежедневно сдавать Украину. Результат - налицо!
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04.03.2022 17:13 Відповісти
Нехай подякує Порошенку. Якби не відновлена ним ППО навколо Києва, то на подвір'я впала би ракета, а не її уламки.
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04.03.2022 17:15 Відповісти
Ему даже не скажут спасибо за то, что он сейчас финансирует полк теробороны. А про ПВО вокруг Киева вообще мало кто знает.
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04.03.2022 17:20 Відповісти
Який полк? Армію! Нє. Корпус!
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04.03.2022 17:32 Відповісти
Жалко вас, недолугих.......... Хотя да, прошу прощения - это 206 батальон. Руководит Бирюков. Кстати, это конечно из серии анекдотов, но именно они сегодня задержали Шуфрича, который фотографировал их позиции. Сейчас это опудало где-то задержанный сидит. Поинтересуйтесь у киевлян, высуньте свой нос чуть дальше монитора.
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04.03.2022 17:45 Відповісти
Недолугий, тому що наступив на брехливий язик? І що це за москворота істота з прапором Зімбабве мені, киянину, буде радити? Чи то новий прапор Березняків?
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04.03.2022 18:03 Відповісти
Ума нет, считай калека. Ты по ходу такой же киянин, как кацап - человек.
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04.03.2022 18:16 Відповісти
А ну скажи Дарниця
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04.03.2022 18:22 Відповісти
Вернусь в Украину - скажу. И не только это. Видно ты из новичков на этом форуме, иначе бы тут мне глупости не писал.
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04.03.2022 18:26 Відповісти
Навічкі це по вашей часті. "Вєрнусь в Україну" І мацкварота мені радить "узнать у кієвлян". Гуляй, "патріотка"
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04.03.2022 18:36 Відповісти
..може то асфальт з усього великого.. вибачте, не втримався.. бо у нас тут шибки тремтять...(
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04.03.2022 17:18 Відповісти
А Зеля..., Зеля живой?
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04.03.2022 17:37 Відповісти
это встала ненька а оно со своей шоблой ее методично разваливоло а сейчас за спинами украинцев у них крылья выросли.всему свое время. еще будет разбор полетов!
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04.03.2022 17:37 Відповісти
Правильно впало, посеред грядки, а не десь там в якісь кущі.
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Комусь поміняли памперса.
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04.03.2022 18:25 Відповісти
А зебіли повірять...
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04.03.2022 20:22 Відповісти
 
 