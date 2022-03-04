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На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети, - Никифоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети.
Про це написав у фейсбуці прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - написав Никифоров.
Топ коментарі
+33 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар04.03.2022 16:51
+27 Герхард
показати весь коментар04.03.2022 16:55
+20 Eлена Терехина c0673215
показати весь коментар04.03.2022 16:55
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Будь ласка, зачекайте...
Розкажіть це мешканцям Бородянки, Ірпеня, Харкова, Чернігова та інших міст України, які зараз кацапи зтирають з лиця землі.
Піарасти срані...
И вообще он вам ничего не должен!
https://biz.censor.net/news/3032417/gosbyudjet_predusmatrivaet_40_milliardov_na_dorogi_groyisman
Гройсман:
В 2017 году планируем 40 млрд грн расходов на ремонт и строительство дорог", - сказал Гройсман, напомнив, что в этом году на ремонт дорог были выделены 30 млрд грн.При этом, по его словам, правительство не ставит перед собой цель - просто расход средств на ремонт дорог, а планирует строительство качественных новых дорог.
Кацапія тихенько би конала собі за поребриком...