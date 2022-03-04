На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети, - Никифоров. ФОТО

На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети.

Про це написав у фейсбуці прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - написав Никифоров.





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