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Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців розбила ворога на Броварському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба бригади повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуку:
"Ранок варто починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покрошили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти.
Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у містах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні!"
Топ коментарі
+40 Харьков Сумской
показати весь коментар04.03.2022 17:12
+33 Анатолий Воробей 64c537e3
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+27 Garry Grant
показати весь коментар04.03.2022 17:15
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Будь ласка, зачекайте...
Коли вся ца техніка дійде Києва...боюсь представить, що воні зроблять з нашою столицею.
третю частину ми вже уграли...
Очень сцутся заходить в город. Им там крышка из-за каждого угла, с каждого окна, с каждой крыши и подвала их будут перерабатывать в компост и металлолом !!!