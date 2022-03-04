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Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

72 ОМБр ім. Чорних Запорожців розбила ворога на Броварському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба бригади повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуку:

"Ранок варто починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покрошили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти.

Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у містах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні!"

Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку 01

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Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку 02

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Топ коментарі
+40
Когда же у них силы на севере закончатся, чтобы чуть высвободить свои и югу помочь...
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04.03.2022 17:12
+33
Слава Україні, Героям Слава!!!!
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04.03.2022 17:11
+27
Это не силы,а мясо. И это мясо реально отнимает силы для переброски на юг.
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04.03.2022 17:15
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Слава Україні, Героям Слава!!!!
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04.03.2022 17:11 Відповісти
Чудово! Схоже, орків потроху відтісняють від столиці.
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04.03.2022 17:12 Відповісти
Когда же у них силы на севере закончатся, чтобы чуть высвободить свои и югу помочь...
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04.03.2022 17:12 Відповісти
Это не силы,а мясо. И это мясо реально отнимает силы для переброски на юг.
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04.03.2022 17:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
на жаль, основні їх сили ще тільки на підході. Вони накоплююсь сили і намагаються захопити плацдарми для головного удару. На північно-західному напрямку чекає колона техніки довжиною 60 км.
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04.03.2022 17:16 Відповісти
Не гони.Основні їх сили вже в Україні.Резервів у них немає.Щоб провести мобілізацію на це потрібен місяць.
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04.03.2022 17:19 Відповісти
60км це відстань від першого авто до останнього з проміжками повітря між ними.Це приблизно 300-500шт залежить від проміжків. На фоні їх втрат за цих 8 днів нічого особливого.Там мало танків.В основному те що добре горить.Особового складу там теж мало.План був нагнати техніки побільше щоб волосся дибки ставало.Так діяли чінгізиди як Київ брали-почитайте історію монголів де шатра з жінками і дітьми на горизонті створював враження безмежності їх війська.Така ж тактика була в 1968 році як чехів спасали совєти-купа техніки в лісах західної України яку по всіх колгоспах позабирали і американці були в шоці і тоді навіть не пікнули.Згорить як і попередники.Якщо Денис Пятигорець не збрехав то будем мати доросле ПВО.А на землі нашим хижакам рівних нема.
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04.03.2022 17:29 Відповісти
На броварському напрямку основні сили ще не дійшли Києва...там у них якась логістична катастрофа...закінчилась солярка, їжа і вода. Але там знаходиться декілька тисяч важкої техніки...танки, БМП, САУ.
Коли вся ца техніка дійде Києва...боюсь представить, що воні зроблять з нашою столицею.
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04.03.2022 17:45 Відповісти
пам'ятається, всього біля наших кордонів вони зібрали до 1 тис танків та 2,5 тис бронемашин.
третю частину ми вже уграли...
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04.03.2022 18:26 Відповісти
Дякую, хлопці!
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04.03.2022 17:14 Відповісти
більше викладайте фото ≪загорелих≫ орков , щоб розповсюджувати їх засмаг в неті , це буде більш дієвим на тупі мізки кацапьоздолов .
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04.03.2022 17:16 Відповісти
сгорел рузге на работе
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04.03.2022 17:20 Відповісти
этого в фарш перекрутило
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04.03.2022 17:21 Відповісти
Выкрасть Скабееву и поводить по местам боевой славы а потом по губам
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04.03.2022 17:17 Відповісти
По губам сливного бачка Скабеевой??? О_о ... Фу... Нужно иметь иммунитет от ЗППП, ну и особой "вкус" на таких орчих...
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04.03.2022 17:22 Відповісти
Кстати, ******-окупанты наслышаны о Броварах)))
Очень сцутся заходить в город. Им там крышка из-за каждого угла, с каждого окна, с каждой крыши и подвала их будут перерабатывать в компост и металлолом !!!
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04.03.2022 17:18 Відповісти
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04.03.2022 17:18 Відповісти
Знищуйте паразитів не числом, а вмінням. Перемога буде за нами!!!
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04.03.2022 18:47 Відповісти
 
 