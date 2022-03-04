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Фото Війна в Україні
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війна (7386) поранення (1246) Риженко Сергій (47) Волноваха (9)

В лікарні ім. Мечникова рятують хлопця, пораненого під час обстрілу військами РФ Волновахи. Його доставили як невідомого із безліччю ран та розірваними легенями, - Риженко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В лікарню ім. Мечникова понад два тижні тому доставили молодого хлопця Данила з безліччю вогнепальних сліпих поранень, великою кількістю втраченої крові, з розірваними від вибухової хвилі легенями, двостороннім пневмотораксом. Окрім цього, через пошкодження очей він ще й втратив зір.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найжорстокіше катування – бачити вмираючого сина…Данило, 2000 р.н., спав у своєму ліжку у Волновасі, почув вибух, підійшов до вікна.
Останнє, що він побачив – спалах. Знепритомнів, вибуховою хвилею його викинуло із квартири. У стані коми його доставили до лікарні ім.Мечникова як невідомого із безліччю вогнепальних сліпих поранень, великою кількістю втраченої крові, з розірваними від вибухової хвилі легенями, двостороннім пневмотораксом. Найстрашніше, що скло та вибух пошкодили очі, критична втрата зору", - зазначає Риженко.

За його словами, батьки знайшли хлопця після двох тижнів пошуку у відділенні реанімації Мечникова. Вони впізнали сина за голосом.

Лікарка Катерина Краснопер третю добу з хлопцем. Вона теж приїхала із Донецької області у тяжкому 2014 році. Доглядає як за рідним сином. Вселяє надію Данилові, мамі та батькові, що зір хоч частково буде відновлено.

"Катерина каже мамі, – він розбитий не лише зовні, а й усередині, я з ним говорю як із найближчою мені людиною, показуючи перспективу його здоров'я та життя. Все жахливо. Весь цей жах побаченого ріже сильніше за будь-який скальпель. Ці моменти єднання важливіші за будь-які подяки та нагороди", - додав Риженко.

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В лікарні ім. Мечникова рятують хлопця, пораненого під час обстрілу військами РФ Волновахи. Його доставили як невідомого із безліччю ран та розірваними легенями, - Риженко 01

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Боже, поможи
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04.03.2022 17:28 Відповісти
молоде тіло має багато шансів щоб вижити й відновитись. молимось за героя.
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04.03.2022 17:32 Відповісти
А ви полонені, гуманізм ... У зашмог, кулі недостойні!!!
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04.03.2022 17:33 Відповісти
....В лікарню ім. Мечникова понад два тижні тому доставили молодого хлопця Данила з безліччю вогнепальних сліпих поранень....

у меня что-то не сходится... на сегодня 8 день войны?
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04.03.2022 17:37 Відповісти
Там обстріли були ще до того. Вони ж гатили, щоб отримати відповідь перед вторгненням. Забув?
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04.03.2022 17:42 Відповісти
от ти себе ы видав москалику, у Волновасы выйна йде з 2014 року
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04.03.2022 17:43 Відповісти
холєра, не перемкнув клавіатуру
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04.03.2022 17:44 Відповісти
іноді так буває
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04.03.2022 17:45 Відповісти
Тримайся
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04.03.2022 18:37 Відповісти
 
 