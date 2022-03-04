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Фото Війна в Україні
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армія РФ (2698) війна (7386) Київська область (1404) обстріл (5105) ДСНС (2505)

У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько 15:24 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району Київщини, в результаті обстрілу, сталося загорання більше ніж 8-ми приватних житлових будинків. Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 дітей з-під завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом 16:55 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району пожежу в приватних житлових будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб (з них 3 дітей), ще одна жінка, можливо, знаходиться під завалами. Рятувальні роботи продовжуються, залучено 14 осіб та 3 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС 01
У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС 02
У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС 03
У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС 04
У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС 05

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Топ коментарі
+11
А наші довбонуті баби їм гаряченький чайок та біляшик...
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04.03.2022 17:38
+5
Ппц, скільки невинних людей загинуло через одного ненормального
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04.03.2022 17:44
+2
Русский мир пришел...
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04.03.2022 17:44
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А наші довбонуті баби їм гаряченький чайок та біляшик...
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04.03.2022 17:38 Відповісти
Я так розумію це ракета до Васильків не долетіла? Бо інакше це вже перекриття одеської траси.
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Ти явно не місцевий
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04.03.2022 17:43 Відповісти
Ну карту глянув без деталей. Мабуть, у них там є інтерес...
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04.03.2022 18:27 Відповісти
Жодного інтересу. Там нічого немає. Просто до Василькова ще махати і махати. Літак підлетів, скинув і полетів. Під ГЛОНАССом наводився. А значить, вони туди і цілили.
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04.03.2022 18:33 Відповісти
Є в них там інтерес... Відкрий гугл мапс і подивись на південь села. Саме туди кацапи цілять.
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06.03.2022 08:19 Відповісти
Вони в Мархалівку й цілили... Це вже не перший прильот туди.
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04.03.2022 18:00 Відповісти
Стріляли до цього крилатими, що зараз було- хз.
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04.03.2022 18:01 Відповісти
Забагато честі для Мархалівки) З літака скинули щось.
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Кацапи знають, чого вони туди стріляють. Якщо Ви не знаєте, що у Мархалівці, то це не означає- що кацапи не знають. Я кажу- це вже не перший обстріл ракетами Мархалівки.
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06.03.2022 08:15 Відповісти
Русский мир пришел...
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04.03.2022 17:44 Відповісти
Ппц, скільки невинних людей загинуло через одного ненормального
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04.03.2022 17:44 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 17:48 Відповісти
Виродки людського роду!
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05.03.2022 15:36 Відповісти
 
 