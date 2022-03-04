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У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 15:24 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району Київщини, в результаті обстрілу, сталося загорання більше ніж 8-ми приватних житлових будинків. Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 дітей з-під завалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Станом 16:55 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району пожежу в приватних житлових будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб (з них 3 дітей), ще одна жінка, можливо, знаходиться під завалами. Рятувальні роботи продовжуються, залучено 14 осіб та 3 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.
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