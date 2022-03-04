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Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, який фотографував блокпост. У нього вилучено арсенал зброї.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції", - розповіли бійці 206 батальйону.

Сам Шуфрич пояснив свої дії так: "вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки".

Пізніше нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар написала, що Шуфрича забрала СБУ, вилучено арсенал зброї.

Воїн Олександр Погребиський опублікував таке відео

Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено) 01
Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено) 02

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Топ коментарі
+111
Немає жодного сумніву що воно зрадник...
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04.03.2022 18:51
+89
Диверсант, точно!
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04.03.2022 18:51
+82
Бутусов не добив, добийте падлюку.
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04.03.2022 18:52
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надо было расстрелять падлу
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04.03.2022 20:18 Відповісти
Расстреляйте эту гниду.
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04.03.2022 20:19 Відповісти
Хлопці не забувайте про гуманізм, не бийте людину, просто купить йому квіток на концерт до Кобзона
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04.03.2022 20:21 Відповісти
Опять этот предатель отличился, нет на него управы.
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04.03.2022 20:21 Відповісти
розстріляти тварюку.
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04.03.2022 20:22 Відповісти
Незавершенная сцена - почему без синяков, синяков и разбитого носа? Нарушаем традицию.
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Певно, цю знимку зробили ще "до", а не "після".
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05.03.2022 20:52 Відповісти
Нарешті Шуфреня-мавпеня почало отримувати по заслугам.Браво!
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04.03.2022 20:25 Відповісти
йому сподобалось.
Їбал****ник скучив по ********юлині.
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04.03.2022 20:28 Відповісти
Ну и молодцы!!! Шуфрича в тюрягу!
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04.03.2022 20:33 Відповісти
По закону військового часу на гілляку падлу
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04.03.2022 20:40 Відповісти
це старий провокатор, він потім буде ляпати, що перевірявроботу блокпосту, як народний депутат,
А таки було чутно удар і потім йому накинули намордник. А ці прищі з автоматами, які їм видало МВС. І військовий стан? Статус голови комісії по правам.... не подіяв таки дали трохи.
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04.03.2022 20:34 Відповісти
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04.03.2022 20:37 Відповісти
Строго кажучи, шуфричу для виходу на зв'язок з мамою потрібен трошки інший пристрій - спіритична таблиця з блюдцем.
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04.03.2022 22:35 Відповісти
А почему его не грохнули вместе с охраной во время оказания сопротивления.
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04.03.2022 20:39 Відповісти
тому що електорат жопоблока треба по стєнці размазать на суді
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04.03.2022 21:35 Відповісти
Військовий час - достатньо і "скороченої процедури".
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04.03.2022 22:36 Відповісти
Уничтожен ли российско-фашистский диверсант Иуда Нестор Тварь Шуфрич и его банда, по нормам военного времени или чего ещё ждут? Допрос, военно-полевой суд, расстрел.
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04.03.2022 20:41 Відповісти
о чем спрашивать ?? он наговорил на 3 расстрела.
пока этих тварей не начнут казнить - ничего не изменится, несмотря на войну
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04.03.2022 20:49 Відповісти
какого хера он еще дышит ??? или еще не военное время ???
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Типичный коллоборант, таких во время войны расстреливали на месте
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Нашим війсковим можна було і не догледіти що це Щурфрич і віпати одиночним суто в лінзу фотіка . Але є одна херня , ця падлюка тоді б не мучилась , а це обовьязково треба .
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04.03.2022 20:48 Відповісти
Всех зажопников надо арестовать
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04.03.2022 21:07 Відповісти
Щось не зрозумів, звідки автомати? Знову ті що й у гопників у Борисполі?
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04.03.2022 21:15 Відповісти
Як кажуть, в "лихие-90е" він був в помічниках у Мертвечука. Той як раз був в адміністрації Кучми. Класне було прикриття, вони разом займались віджиманням у підприємців бізнесу. Вивозили, потім силою заставляли підприємців переписувати на підставних своїх осіб бізнес. Ця інформація ще, з тих часів. Ко жна людина на Закарпатт і знала в ті часи, що ця гидота разом із мертвечуком по звірячому і безбожно вирубувала карпатські ліси. От звідкі його статки.Коли в 2004 році. в період Майдана, люди захотіли розібратися з цією бандою, бандитів ховав в Закарпатські й адміністрації голова адміністрації Риженко.Це був журналістський репортаж по телебаченню, вся Україна бачила. Як виявилось, Риженко - це двоюрідний брат мертвечуковської повії.Тут згадали його причетність до газових справ. В битність овоща був смотрящим за газовими свердловинами на Харьківщини - десь 6 шт.
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04.03.2022 21:41 Відповісти
К СТЕНЕ. И без суда в военное время. Сам факт фотографирования военного объекта в военное время уже доказательства не требует
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04.03.2022 21:43 Відповісти
ТАК ЗАКОН ВЖЕ ПРИЙНЯЛИ
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04.03.2022 21:57 Відповісти
Ну блин ребята....ну такой шанс упустили...сказали бы что он мародёрил "Мивину" из ларьков... мы бы поверили на слово - мы же все доверяем нашим Воинам!
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Посадили довічно!!! Майно його, мами, батька,дружини націоналізувати!!!
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04.03.2022 22:01 Відповісти
Ну хоч писок йому набили?
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04.03.2022 22:37 Відповісти
Таки відпустили...*****.
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05.03.2022 01:57 Відповісти
Расстрелять как предателя.
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05.03.2022 02:23 Відповісти
СЛЕПОЙ ШУФРИЧ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ СМОТРИТЬСЯ !)
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05.03.2022 03:34 Відповісти
Вбити, щоб не втік, як Медведчук.
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05.03.2022 10:34 Відповісти
забейте того мрзоту. у вас е шанс, ліквідувати ворога, він скільки буде срать на нашу землю?
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05.03.2022 19:39 Відповісти
Розстрілювати не треба.
Дати пзди, але цього разу із летальними наслідками.
Щоб не ламати систему
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05.03.2022 20:58 Відповісти
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