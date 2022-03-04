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Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські сили оборони збили два літаки окупантів на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Північ".
У повідомленні відзначається: "Фахівці Збройних Сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК "Ігла". Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший - на околицях Чернігова.
На фото - один з тих, хто майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав наших людей. Другого пілота - затримано.
Більше вони не нестимуть біди та смерть українцям. Вірте в свої Збройні Сили, вірте в своїх захисників!"
Топ коментарі
+48 Roman I 19915c5b
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+47 Ancad Zener
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+42 Evgeniy Suhoteplyy
показати весь коментар04.03.2022 20:57
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Будь ласка, зачекайте...
Не лякайте пташку, бо буде *******
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты группы " Z" (центр)
...А перед нами всё цветёт -
За нами всё горит.
Не надо думать! - с нами тот,
Кто всё за нас решит...."
В.Высоцкий
Всё повторяется 😒
- Нет уже, прилег отдохнуть в лесу.
- Красивое...
кстати на штанах у него тоже аналоговнет ))))))
Зразу видно що подарунків для підарашек прислали.
россия нам сюда принесла свои трупы!
жили тихо мирно, в спокойствии...
русский мир - это убийства и трупы.
вспомните их советский союз. сколько там людей расстреливалось, сталинский террор, тройки. это была страна тотальных убийств.
В Украину воевать.
А на мне ночует свекор -
Чтоб не стала плятавать
(И. Губерман, перефразируя)