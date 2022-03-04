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Фото Війна в Україні
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літак (843) Чернігівщина (495)

Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські сили оборони збили два літаки окупантів на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Північ".

У повідомленні відзначається: "Фахівці Збройних Сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК "Ігла". Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший - на околицях Чернігова.

На фото - один з тих, хто майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав наших людей. Другого пілота - затримано.

Більше вони не нестимуть біди та смерть українцям. Вірте в свої Збройні Сили, вірте в своїх захисників!"

Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 01
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 02
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 03
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 04

Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 05
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 06

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Топ коментарі
+48
Смерть москалям! Слава ЗСУ!!! ✊🇺🇦
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04.03.2022 20:57
+47
Яка краса!
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04.03.2022 20:27
+42
оно что еще зигует?))
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04.03.2022 20:57
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Отлично !
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04.03.2022 21:17 Відповісти
Долетался. Теперь душа летит у пекло
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04.03.2022 21:18 Відповісти
Координати для Гааги.
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04.03.2022 21:18 Відповісти
Це йому у хвіртку трапив горобець
Не лякайте пташку, бо буде *******
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04.03.2022 21:20 Відповісти
"По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты группы " Z" (центр)
...А перед нами всё цветёт -
За нами всё горит.
Не надо думать! - с нами тот,
Кто всё за нас решит...."

В.Высоцкий

Всё повторяется 😒
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04.03.2022 21:21 Відповісти
Відстрілювався чи ніжно прийняли чернігівські дерева?
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04.03.2022 21:23 Відповісти
самоубился
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04.03.2022 21:31 Відповісти
Неадало катапультувавсь, занизько і ще дерево прийняло аж бєрци позлітали
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04.03.2022 21:48 Відповісти
Але ж комбез ніби не в крові?
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04.03.2022 22:04 Відповісти
Просто місцеві жителі знайшли цей лінолеум раніше ЗСУ.
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04.03.2022 23:02 Відповісти
- Вы на самолетах летаете?
- Нет уже, прилег отдохнуть в лесу.
- Красивое...
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04.03.2022 21:29 Відповісти
хочу много таких видео.
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04.03.2022 21:29 Відповісти
координаты на бумаге, да уж сильнейшая армия мира, аналоговнет.....

кстати на штанах у него тоже аналоговнет ))))))
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04.03.2022 21:30 Відповісти
летів підар по наше сало, скотиняка
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04.03.2022 21:33 Відповісти
Земля стекловатой мразь!!!
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04.03.2022 21:41 Відповісти
Скоти москальські, їх смерті недостатньо, хай їх діти і парануки спокутують всі злочини
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04.03.2022 21:42 Відповісти
Уявляю як зараз на допиті "співає" інший - після того як йому показали посмертне фото "колеги" і сказали що привезуть на Подусівку на "Шерстянку" чи на Войкова і віддадуть людям
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04.03.2022 21:46 Відповісти
А второй говорит, что пригнали на учения и ....
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04.03.2022 21:55 Відповісти
Сумніваюся Літуни - вони не з того тіста зліплені Вони не "бійці ближнього бою" Вони звикли кидать смерть здалеку - на бачачи очей ворога Так що він зараз "щебече" як соловей у травні!
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04.03.2022 22:00 Відповісти
Хочу послухати це щебетання...
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04.03.2022 22:03 Відповісти
Приїдь Попроси СБУшників Може дозволять
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04.03.2022 22:05 Відповісти
Насморк?
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04.03.2022 21:47 Відповісти
Ковід.
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04.03.2022 21:50 Відповісти
Спутнiк не домомiг
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04.03.2022 22:10 Відповісти
Чудово! Респект! Координати краще замалювати
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04.03.2022 21:52 Відповісти
Дивлюсь на москаля,тай думку гадаю,ну що **** "сокіл",чому ж не літаєш?
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04.03.2022 21:53 Відповісти
Мертвi бджьоли не гудуть
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04.03.2022 22:11 Відповісти
Ой. А кто виноват, что он так неудачно приземлился?...
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04.03.2022 21:53 Відповісти
salo po 560
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04.03.2022 23:30 Відповісти
Ех... Якби ж кацапам можна було GPS якось зіпсувати або пошкодити...
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04.03.2022 21:56 Відповісти
Красота!!
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04.03.2022 22:11 Відповісти
Гарно лежить, аж око радує ))
Зразу видно що подарунків для підарашек прислали.
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04.03.2022 22:12 Відповісти
У нас під Одесою вчора і сьогодні вночі вже двох збили. Теж катапультувалися. Досі шукають, щось ніяк знайти не можуть. А в нас там ні лісів, ні ярів, сховатися ніде. Невже якась гадюка ховає?
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04.03.2022 22:20 Відповісти
Долетался, ****.
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04.03.2022 22:36 Відповісти
За семками тянеться, забыл дятел что в карман положить надо.
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04.03.2022 22:43 Відповісти
нахрен нам на эти трупы смотреть!

россия нам сюда принесла свои трупы!

жили тихо мирно, в спокойствии...

русский мир - это убийства и трупы.

вспомните их советский союз. сколько там людей расстреливалось, сталинский террор, тройки. это была страна тотальных убийств.
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04.03.2022 22:49 Відповісти
Похож на мягкую игрушку
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04.03.2022 22:49 Відповісти
********** такой фашисткой мрази надо уничтожать под ноль, так сказать предавать забвению, а то еще будут носить цветочки, а так надо полное уничтожение фашистской мрази, что бы другие думали, бомбить мирные города или не стоит.
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Чернігову потрібні Стінгери! Його реально літаки розносять кожні півгодини!
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04.03.2022 23:17 Відповісти
У цього скота є назва містечка,поряд з яким я живу.Слава Богу , Слава Україні та Слава ЗСУ,що він туди не долетів-вклоняюся низенько.
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04.03.2022 23:19 Відповісти
Вот и долетался российский сокол.Ещё бы с десяток их приструнить и они к своим самолётам как на галгофу будут идти.
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04.03.2022 23:50 Відповісти
Не хоронить, пускай собаки таскают, хотя бы наедятся.
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05.03.2022 03:31 Відповісти
Улетел мой милый сокол
В Украину воевать.
А на мне ночует свекор -
Чтоб не стала плятавать
(И. Губерман, перефразируя)
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05.03.2022 11:59 Відповісти
ЗМІ, люди ,вишліть це фото тій самці,яка не вдавила його при родах. Його діти хай бачать,що буде з ними,якщо знову захочеться на "учения"...
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05.03.2022 12:02 Відповісти
Пилятт...Все на якихось клаптиках паперу, на писульках ... Вялікая армія Рассєї, втарая в Мірє ..
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05.03.2022 12:46 Відповісти
Картина Рєпіна «Пріплилі»…
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05.03.2022 14:58 Відповісти
Лучше пристрелить, пилоты такого уровня ВЕЗДЕ в мире в очень малом количестве
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05.03.2022 15:57 Відповісти
путлеровский мотылек допорхался.
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05.03.2022 16:10 Відповісти
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