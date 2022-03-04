УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
29429 відвідувачів онлайн
Фото Події
38696 39
війна (7386) Харків (2044) техніка (240)

Окупанти кидають власну техніку під Харковом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Російські військові кидають власну бойову техніку. Такі дії окупантів зафіксовано в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог залишає свою техніку під Харковом. Після того, як українська артилерія підбила ворожий танк, який намагався просунутися в місто, група бійців Фрайкора вирушила на пошук і ліквідацію екіпажу російських терористів", - сказано в повідомленні.

Екіпаж відразу втік і залишив зброю і техніку.

"Ось так деморалізовані росіяни кидають своє озброєння, яке тепер буде служити нашим військовим для захисту України!" - розповіли наші військові.

Окупанти кидають власну техніку під Харковом 01

Також дивіться: Харків після ракетних обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж

Окупанти кидають власну техніку під Харковом 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ніхто й ніколи не здасть Харків!" - Терехов. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+34
Кацапы ,тикать вам надо с Украины ,со всех ног тикать ,бо мы вас всех завалим к ебеням ...
показати весь коментар
04.03.2022 21:49
+26
показати весь коментар
04.03.2022 21:56
+20
Я думал что вы Азав?Як би це був Азов то ти би ссався стоя)))
показати весь коментар
04.03.2022 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пригодится
показати весь коментар
04.03.2022 21:49 Відповісти
на Харківський бронетанковий його !
там окупанта швидко на ноги поставлять
показати весь коментар
04.03.2022 21:52 Відповісти
Якщо цей танк ще й знищить окупанта,то можна буде і подякувати мокшам за корисну річ
показати весь коментар
04.03.2022 21:59 Відповісти
Укрспецэкспорт: мы нашли оружие. Много
оружия! Но нам нужна ваша помощь, украинцы!
https://news.obozrevatel.com/society/ukrspetseksport-myi-nashli-oruzhie-mnogo-oruzhiya-no-nam-nuzhna-vasha-pomosch-ukraintsyi.htm?_ga=2.147105269.370391846.1644055876-1823044557.1637661610&_gl=1*13eqnqs*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NjQyMDU0MS4zNjAuMS4xNjQ2NDIwODAzLjA.
показати весь коментар
04.03.2022 22:11 Відповісти
Кацапы ,тикать вам надо с Украины ,со всех ног тикать ,бо мы вас всех завалим к ****** ...
показати весь коментар
04.03.2022 21:49 Відповісти
Я думал что вы Азав?Як би це був Азов то ти би ссався стоя)))
показати весь коментар
04.03.2022 21:52 Відповісти
Це ж як пропаганда працює. Вони ж правда сцяться від Азову більше ніж від свого Кадирова. Це ж як треба булу залякати дітей.
показати весь коментар
04.03.2022 21:54 Відповісти
ну так їм пропаганда і втирала ..нацики ...бандєровци..
показати весь коментар
04.03.2022 22:05 Відповісти
Там ще одна фраза збоку прозвучала, не помітили? "Ми тепер всі Азов"
показати весь коментар
04.03.2022 22:13 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 21:52 Відповісти
Не зовсім. Він ціною життів тисяч наших громадян і воїнів, половини ВВП і сотень тисяч скалічених війною життів.
показати весь коментар
04.03.2022 22:06 Відповісти
ненавижу.всеми фибрами души
показати весь коментар
04.03.2022 21:53 Відповісти
в росії переоформляють депозити, пропонують на перефирії 15% на три місяці з страховкою. черга від 7 ранку до 15,00. БІНГО.
свічка автомобільна імпортна зросла в ціні з 400 до 1400 руб.
показати весь коментар
04.03.2022 21:54 Відповісти
Все по крупинці і хоч якиїсь результат буде.
показати весь коментар
04.03.2022 21:56 Відповісти
НАТО, вчіться,як треба озброювати нашу армію))
показати весь коментар
04.03.2022 21:54 Відповісти
А це ідея. НАТО "нападає на нас і десь на 3 км кидають пво .
показати весь коментар
04.03.2022 22:04 Відповісти
Я ще краще придумав)) НАТО проводить навчання біля наших кордонів з усією своєю технікою, потім раптово лякається бойових дій у нас і тікає,залишаючи все))) Пуйлостан навіть можливо пожаліє бідних "мальчиков" союзників, яких обідили злі Бандерівці))
показати весь коментар
04.03.2022 22:09 Відповісти
США не нападе, а інших гнилі ящики - переносити важко.
показати весь коментар
04.03.2022 22:15 Відповісти
Смерть московським окупантам в Україні!!
показати весь коментар
04.03.2022 21:55 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 21:56 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 21:56 Відповісти
Ми вже з тобою переписувались. Я старий і не дуже січу. По дружбі. Скажи, як ти картинки в Цензор втягуєш? В мене ніяк не виходить
показати весь коментар
04.03.2022 22:17 Відповісти
Можно попробовать так: Регистрируешся на сайте https://imgbb.com/ или подобном, размещаешь там свою картину, а на цензоре вставляешь ссылку на картинку,предоставленную сайтом
показати весь коментар
04.03.2022 23:24 Відповісти
Поки що так. От коли БТГ в повному складі будуть здаватися = тоді співпаде.
показати весь коментар
04.03.2022 22:18 Відповісти
Интересно почему так много т-80, оно же жрет как ненормально
показати весь коментар
04.03.2022 21:58 Відповісти
Так їх тому й кидають, що там турбіна і він жере авіагас....

В СРСР Т-80 вважалися танками для "кидка через Ла-Манш"))))
показати весь коментар
04.03.2022 22:01 Відповісти
ото их и кидают,як керосин кончится
показати весь коментар
04.03.2022 22:02 Відповісти
https://youtu.be/D8HqRH5cHPo
показати весь коментар
04.03.2022 21:59 Відповісти
Згадалось, чогось. Знов війна за Незалежність наших Воїнів Світла
показати весь коментар
04.03.2022 22:00 Відповісти
це для піднесення духу морального і бойового
показати весь коментар
04.03.2022 22:01 Відповісти
насправді то шо кинули пацанів 20 річних..це просто розхідний матеріал..прекрасно знаючи )(уйло на них і не розраховував..це многоходовочка
показати весь коментар
04.03.2022 22:02 Відповісти
Не робіть з гімна бога війни.
показати весь коментар
04.03.2022 22:20 Відповісти
ворога не потрібно недооцінювати
показати весь коментар
04.03.2022 23:27 Відповісти
Північ Полтавщини . Новенький кацапський танк , везуть на службу до ЗСУ . .
.
показати весь коментар
04.03.2022 22:06 Відповісти
Тут ще - https://www.facebook.com/100008612829760/videos/356603929693368
ТерОборона відібрала у імбецилів важку техніку. .
показати весь коментар
04.03.2022 22:48 Відповісти
це вже ті, що на парадах катались?
показати весь коментар
04.03.2022 22:59 Відповісти
 
 