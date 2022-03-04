Окупанти кидають власну техніку під Харковом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Російські військові кидають власну бойову техніку. Такі дії окупантів зафіксовано в Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ворог залишає свою техніку під Харковом. Після того, як українська артилерія підбила ворожий танк, який намагався просунутися в місто, група бійців Фрайкора вирушила на пошук і ліквідацію екіпажу російських терористів", - сказано в повідомленні.
Екіпаж відразу втік і залишив зброю і техніку.
"Ось так деморалізовані росіяни кидають своє озброєння, яке тепер буде служити нашим військовим для захисту України!" - розповіли наші військові.
Топ коментарі
+34 Мистер Икс 00711c20
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там окупанта швидко на ноги поставлять
оружия! Но нам нужна ваша помощь, украинцы!
https://news.obozrevatel.com/society/ukrspetseksport-myi-nashli-oruzhie-mnogo-oruzhiya-no-nam-nuzhna-vasha-pomosch-ukraintsyi.htm?_ga=2.147105269.370391846.1644055876-1823044557.1637661610&_gl=1*13eqnqs*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NjQyMDU0MS4zNjAuMS4xNjQ2NDIwODAzLjA.
свічка автомобільна імпортна зросла в ціні з 400 до 1400 руб.
В СРСР Т-80 вважалися танками для "кидка через Ла-Манш"))))
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ТерОборона відібрала у імбецилів важку техніку. .