Тростянець на Сумщині тимчасово окуповано військами РФ, - ОДА. ВIДЕО

Місто Тростянець на Сумщині тимчасово захопили й окупували війська РФ.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Тростянець захопила і окупувала російська армія.



Зараз окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, місцеве населення не має можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню.

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