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Тростянець на Сумщині тимчасово окуповано військами РФ, - ОДА. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місто Тростянець на Сумщині тимчасово захопили й окупували війська РФ.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Тростянець захопила і окупувала російська армія.

Зараз окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, місцеве населення не має можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню.

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Топ коментарі
+16
Мразота! Пленных не брать!!!!
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04.03.2022 22:04
+6
Брати в полон вже їх не варто. Кацап має пісяти в штанці при появі українського військового.
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04.03.2022 22:08
+4
Які дегеративні рила у тих окупантів - особливо в того, що посередині, з "Валом"....
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04.03.2022 22:24
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Мразота! Пленных не брать!!!!
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04.03.2022 22:04 Відповісти
rebjata , estj novosti iz Mariupolja ? kak tam situacija ?
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04.03.2022 22:06 Відповісти
Найбільш хрєново те, що на останній фотці ТОС-1...(((
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04.03.2022 22:06 Відповісти
Він там третій день ошивається по місту. Мабуть хитрий. За містом то зразу ціль №1
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04.03.2022 22:31 Відповісти
Шкода, що в місті його бити не можна, бо може від міста нічого не залишитися...(
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04.03.2022 22:36 Відповісти
Куй потом отмоем..
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04.03.2022 22:08 Відповісти
Брати в полон вже їх не варто. Кацап має пісяти в штанці при появі українського військового.
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04.03.2022 22:08 Відповісти
О перегруппировке противника

https://www.youtube.com/watch?v=NoEON5Mp8b0
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04.03.2022 22:09 Відповісти
pro "vidosiki i zvonki mame" on prav....eto nenado delatj - vredno.
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04.03.2022 22:14 Відповісти
Їбані кацапські щури... Здатні тероризувати лише мирне населення. Уйобки... А наші навіть їхнього пілота-вбивцю, що бомбив Чернігів, залишили живим.
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04.03.2022 22:10 Відповісти
Це жівий злочинець та свідок в Гаази.Та його покази у суді вже не спростувати ні Кісельову ні Зливному бачку.Ві що, у тому віці лишились?
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04.03.2022 22:35 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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04.03.2022 22:17 Відповісти
Які дегеративні рила у тих окупантів - особливо в того, що посередині, з "Валом"....
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04.03.2022 22:24 Відповісти
У орків через Тростянець "дорога життя" на захід в напрямку Києва. ВСУ в курсі і поступово перетворюють її в пекельний квест за допомогою артиллерії
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04.03.2022 22:35 Відповісти
 
 