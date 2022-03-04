Тростянець на Сумщині тимчасово окуповано військами РФ, - ОДА. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місто Тростянець на Сумщині тимчасово захопили й окупували війська РФ.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто Тростянець захопила і окупувала російська армія.
Зараз окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають", - йдеться в повідомленні.
За словами Живицького, місцеве населення не має можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню.
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https://www.youtube.com/watch?v=NoEON5Mp8b0