Трюдо запевнив діаспору в підтримці України. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з представниками української громади.

Про це Трюдо написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підтримка Канадою України та її народу ніколи не ослабне. Саме це я сказав членам української громади, з якими поспілкувався", - зазначив Трюдо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трюдо їде до Європи для обговорення протидії РФ

У Канаді проживають понад 1,3 млн осіб українського походження. Це найбільша громада українців поза межами України та Росії.





