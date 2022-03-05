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Трюдо запевнив діаспору в підтримці України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з представниками української громади.
Про це Трюдо написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підтримка Канадою України та її народу ніколи не ослабне. Саме це я сказав членам української громади, з якими поспілкувався", - зазначив Трюдо.
У Канаді проживають понад 1,3 млн осіб українського походження. Це найбільша громада українців поза межами України та Росії.
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Андрей Торс
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