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Трюдо запевнив діаспору в підтримці України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з представниками української громади.

Про це Трюдо написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підтримка Канадою України та її народу ніколи не ослабне. Саме це я сказав членам української громади, з якими поспілкувався", - зазначив Трюдо.

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У Канаді проживають понад 1,3 млн осіб українського походження. Це найбільша громада українців поза межами України та Росії.

Трюдо запевнив діаспору в підтримці України 01
Трюдо запевнив діаспору в підтримці України 02
Трюдо запевнив діаспору в підтримці України 03

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05.03.2022 08:00 Відповісти
А між тим в Канаді нормально себе чухає кацапська група руській мір в монреалі. і нічого ім зробити ми не можемо. дать піздюлей ********* неможливо буде поліція.
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05.03.2022 08:00 Відповісти
Вони і там качають ""свої"" права -???
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05.03.2022 08:02 Відповісти
Stop whining, just go to your MP and tell him that Ukraine needs a no-fly zone to stop killing children and innocent civilians. He/she will be giving you BS about NATO, we don't want a nuclear war and crap, nail him/her down with this - do you support the terrorist state of Russia? Oh yes you do if you say so.
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05.03.2022 09:06 Відповісти
Ніколи не пишіть "руській мір" !!! Це помилка ! Руський - від слова Русь . Правильно писати без зміни вимови : рускій мір , рускій корабль іді на...
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05.03.2022 10:35 Відповісти
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05.03.2022 08:04 Відповісти
Натисніть на керівництво Канади,за надання Україні протиповітряної зброї,та крилатих ракет.
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05.03.2022 08:41 Відповісти
 
 