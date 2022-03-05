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Війська РФ обстріляли житлові квартали Сєверодонецька. 8 людей постраждали, двоє загинули, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ сьогодні обстріляли житлові квартали Сєверодонецька. 8 людей постраждали, двоє загинули внаслідок обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"5.03.2022. Сєвєродонецьк. Вілєсова 21а, вісім постраждалих, двоє загиблих. Після того як зранку ВСУ відбили черговий наступ на обласний центр, ворог вирішив помститися, обстрілюючи житлові квартали", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли житлові квартали Сєверодонецька. 8 людей постраждали, двоє загинули, - Гайдай 01

Читайте також: Війська РФ з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєверодонецька, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи - ссикуни і діряві підори.
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05.03.2022 11:10 Відповісти
1
Привид Києва вже збив 34 ворожих літаки -
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05.03.2022 11:11 Відповісти
всего 37. Один был сбит стрелой в Чернигове. Т.е все ПВО сбило только 2 самолета ?
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05.03.2022 11:15 Відповісти
Фашист ***** сдохни и весь твой ********* народ гори в огне.
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05.03.2022 11:15 Відповісти
рашисты сейчас всему Донбасу мозги промоют. а то половина (если не больше) ватаны латентные.
2014, любi друзi: "шо он гонит на Россию?.." тьфу, гидота. дождались?!
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:16 Відповісти
 
 