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Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - написал он.

Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 01
Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК "Ігла-1" 1985 року випуску. ФОТО

Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 03

В ОК "Північ" уточнюють: "Один з льотчиків взятий в полон для трибуналу в Гаазі. При ньому всі докази їхніх злочинів проти українського народу".

Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 04
Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 05
Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 06

Нагадаємо, 5 березня на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.

Також читайте: ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

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Топ коментарі
+58
карлосон йобаний
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05.03.2022 12:43
+55
Второй пилот 200
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05.03.2022 12:43
+41
Жив як підар, і здох як підар.
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05.03.2022 12:45
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тварюка.....
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05.03.2022 12:53 Відповісти
різати його на шматки за кожного мирного жителя, що загинули від авіаударів
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05.03.2022 12:54 Відповісти
ну зачем сразу резать? шкуру содрать заживо.
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05.03.2022 13:00 Відповісти
Як ВОНО взагалі з таким черевом літає? На бомбу менше до літака кріплять?
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05.03.2022 12:54 Відповісти
Ни в коем случае не обменивать.Только Гаага за то что бомбил мирное население.
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05.03.2022 12:54 Відповісти
Оеей пид*рило .оеей **** .
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05.03.2022 12:54 Відповісти
Смотрю на пилота и понимаю, что у фашиков пошли в ход геймеры-задроты
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Херсонцы голыми руками выкинули оккупантов из города!))
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Дайте угадаю, он тоже не знал куда летит?
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05.03.2022 12:55 Відповісти
Знал. На учения, куда же еще?
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05.03.2022 12:56 Відповісти
Жирненький! На шашлык!
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05.03.2022 12:55 Відповісти
ЛИЦО ******** ТИПИЧНОГО КАЦАПА, ТВАРЬ
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05.03.2022 12:56 Відповісти
Переговорщика от Украины на первой гомельской встрече Дениса Киреева якобы убили при задержании Службой безопасности Украины. Предварительно, Киреева заподозрили в госизмене.


Об этом в субботу, 5 марта, OBOZREVATEL узнал из собственных источников. Кроме того, соответствующую информацию распространил нардеп Александр Дубинский.

"Киреев - человек Клюевых", - написал Дкбинский.

P.S. А хто ж призначив цього ригівського Кірєєва в переговорну групу?
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05.03.2022 12:56 Відповісти
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05.03.2022 12:57 Відповісти
Може то знову Мєркєль змусила? Нє?
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05.03.2022 13:03 Відповісти
Та ні ....
Зараз же такий найвеличніший та незалежний від усяких Меркель преЗедент очолює країну!
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Взагалі то зараз цей президент Вас захищає. Могли б свої отруйні кпини при собі поки що тримати. Не вносити розбрат у суспільство. Бо якщо не припинете, то особисто я буду вважати Вас провокатором та тим, хто не менши ворог ніж кацапи.
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05.03.2022 13:35 Відповісти
Взагалі то нас захищають ЗСУ , нацгвардія і ТО з допомогою добровольців , волонтерів і небайдужих українців , так що годі тут за свого хероя топити бо ви теж на підбурювача своїм коментом схожі !
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05.03.2022 13:41 Відповісти
Не заважай, воно на роботі.
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05.03.2022 13:54 Відповісти
Не суди по собі.
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05.03.2022 13:59 Відповісти
Мене захищають АРМІЯ та САМООБОРОНА.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
Ще буде час, натхнення і можливість поганяти одного веселуна статевими ганчірками. Думаю, що вже скоро. Але зараз краще з тим зачекати.
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05.03.2022 13:56 Відповісти
Чела дезой пиханули перед первой встречей....на второй кацапы её знали, крот спалился, совесть замичила і безглузде самогубство. Шуфрич в Почаєво свічки ставить, має щастя падло.
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05.03.2022 13:13 Відповісти
Люсік, д'єрмак і подоляк хором напружились...
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05.03.2022 13:45 Відповісти
Красноярцев - Криволапов теперь отдохнет от отдохнет от полетов. В тюрячке.
"Тоскуют руки по штурвалу"(с)
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05.03.2022 12:56 Відповісти
Это военный преступник. Сохранить ему жизнь только для того, чтобы судить его Международным Трибуналом. Показательно! На весь мир!
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05.03.2022 12:57 Відповісти
На бочку с порохом посадить, пущай полетает...
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05.03.2022 12:57 Відповісти
Дуже добре. Буде на кого пілота України виміняти.
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05.03.2022 12:58 Відповісти
Звідки на Су25 екіпаж з двох пілотів?
Чи вони на учбово-бойовому летіли?
Чи два літаки збили?
Ох ці новини без перевірки!
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05.03.2022 13:00 Відповісти
Скоріше за усе вони летіли на спарці (навчально-бойовий).
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05.03.2022 13:11 Відповісти
УТ "спарка" Він нічим від бойового не відрізняється - просто є друга кабіна і спарене керування А стріляє і бомбить так само!
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05.03.2022 13:13 Відповісти
Біс з ними. Навіщо в двох? Я розумію Су24, там штурман керує ракетами та бомбами.
Хоча, це ж кацапи. Вони свій десант у море скинули. Краби досі дякують.
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05.03.2022 13:20 Відповісти
Два збили.
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05.03.2022 13:17 Відповісти
Може це "провозний" політ був? Якщо у льотчика була велика перерва в польотах то йому призначають провозні польоти (інший льотчик при ньому - в якості "інструктора") Та я тут взагалі "хрєнєю" - на фото згорілого літака - кіль не Су-25-го а Л-29 Це учбово-тренувальний - "старий як гімно мамонта" На них училися ще у часи "совка" льотчики винищувачі Білоруси 10 шт закупили у нас у 2005 році Може використовуваться у якості легкого штурмовика - 2 бомби від 50 до 120 кг на зовнішній підвісці
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05.03.2022 13:43 Відповісти
Якщо так, напрошується думка: видно, ванькі-лєтуни закінчуються, коли практикуються "провозні" польоти на древніх єропланах.
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05.03.2022 13:49 Відповісти
о хазяїну хати повезло! парашутом розжився, з доставкою до двору ))) непоганих походних речей зможе нашити )))
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05.03.2022 13:02 Відповісти
Я точно вижу двух кацапов, но на СУ-25 один пилот. Значит, два СУ сбили?
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05.03.2022 13:02 Відповісти
Если бомбардировщик, то СУ-24. Там два пилота.
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05.03.2022 13:11 Відповісти
Читай вище - я пояснив Крім того - якого чорта на кілі - білоруський розпізнавальний? Червона зірка у білій окантовці! У кацапів між білим і зіркою - синя кайма!
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05.03.2022 13:15 Відповісти
Нащо брати пілотів в полон? Що з ним робити? Віддати росіянам щоб він знов продовжував нас бомбити?
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05.03.2022 13:02 Відповісти
в полоні є і наші пілоти.
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05.03.2022 13:06 Відповісти
для Гааги
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05.03.2022 13:16 Відповісти
Руки відрубати таким офіцерам щоб ложку не могли в руки взяти, не те що штурвал, і обміняти на 10 наших рядових
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05.03.2022 13:03 Відповісти
был красноярцев а стал краснодырцевым.
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05.03.2022 13:03 Відповісти
Су-25 одномісний. Су-24 - двохмісний. Цих свинособак було двоє.
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05.03.2022 13:04 Відповісти
Петуха бройлерного на бутылку и в петлю !!!!
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05.03.2022 13:06 Відповісти
бомжі
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05.03.2022 13:06 Відповісти
Удавите нахер это животное
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05.03.2022 13:07 Відповісти
Как я понимаю одного ВСУ успело отбить от местных жителей, а второй за поломанный на крыше водосток расплатился ещё до их прибытия?
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05.03.2022 13:08 Відповісти
Для начала запустите его пышное тело в камеру к голодным уркам....
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05.03.2022 13:09 Відповісти
Привет из БЦ. Часа два назад, по нашему городу был нанесён ракетный удар. За пять минут до удара в небе было слышно два самолёта. Летели низко. Заходили на второй круг. Всё это было отчётливо слышно. Но не видно. У нас очень большая облачность.

Так вот попали они по жилому сектору. В энном количестве метров от Военного Госпиталя!!!!!!!!!!!!

****** этих пилотов на месте. Не берите в плен!!!! Сразу расстрел. Засуньте наш гуманизм им в глотку!!!
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05.03.2022 13:09 Відповісти
people of Ukraine is not a killer, so if he alive he must give answer as it must be by international law, but I am understend your feelings to distroy him as pork.

Iam be so glad to welcome Ukraine very soon in familie of contries of European Unian
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05.03.2022 13:22 Відповісти
Повесить этого кнура публично!!!!
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05.03.2022 13:12 Відповісти
Долітався Криволапий...
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05.03.2022 13:14 Відповісти
забаровка , это-же уже город , там общага нефтеразведки стоит еще ? эх молодость
а по теме , операторы молодцы , 3 борта за 2 дня завалили , а грача с рогатки не приземлишь
лен-лиз работает
все будет УКРАИНА
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05.03.2022 13:14 Відповісти
Сбит Су24 или Су34, что еще более ценная добыча.
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05.03.2022 13:15 Відповісти
take care of him to give him in the hands of International Tribunal in The Hague. We like to see him to come here in nice place of the see in The Netherlands together with fashist putin and all killers of people of Ukraine!! But only they will not see it from prison in Scheveningen.

Ukraine shall win, thanks for all of you to protect Ukraine and the rest of the world from russia
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05.03.2022 13:17 Відповісти
Второго тоже нашли

https://t.me/oleksiihoncharenko/13655
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05.03.2022 13:23 Відповісти
Paxoz na zyrnava fasysta na matacykle iz filmaf katoryje videl v detstve pra vtaruju miravuju,toka kaski i zetona nexvataet u svinamorda
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05.03.2022 13:26 Відповісти
А не можна його одразу в Гаагу відвезти?
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05.03.2022 13:27 Відповісти
Можна. Помиють, перевдягнуть, зроблять первинний допит і відправлять гаазьким прокурорам в роботу. Тому виглядати він має добре, щоб європейці бачили нашу повагу до європейських законів.
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05.03.2022 13:45 Відповісти
Такій сволоті беріть молоток і повідбивайте руки...
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05.03.2022 13:31 Відповісти
оно с Асадом фотографировалось. военный преступник.
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05.03.2022 13:33 Відповісти
очень хочется эту свиноруский емблет в месиво превратить без последующиъ пластических операций
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05.03.2022 13:43 Відповісти
криволаповым новой почтой отрезанный *** переслать
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05.03.2022 13:44 Відповісти
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