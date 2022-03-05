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Бердянськ (97) мітинг (394) протест (1514) Росія (26587)

"Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської "гуманітарки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці в окупованому Бердянську Запорізької області вийшли вранці 5 березня на мітинг проти російських агресорів та масово відмовляються приймати від них так звану "гуманітарну допомогу".

Про це повідомляє Держспецзв'язку та місцеве видання PRO.berdiansk, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованому Держспецзв'язку відео українці стоять із державними прапорами та скандують "Україна – понад усе".

PRO.berdiansk зазначає, що з ранку 5 березня у різних районах Бердянська з'явилися авто з "гуманітаркою" від окупантів. Деякі жителі вишикувалися у черзі за їжею, але більшість бердянців вийшли на мітинги.

Журналісти пишуть, що мітинг проводять на майдані Єдності, а також на вулиці Північній біля супермаркету АТБ.

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Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 01
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 02

Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 03
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 04

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Топ коментарі
+14
в "вєжлівих людєй" суки граються, стару платівку запсутили? - ХЄР вам, вже цей номер не прокатить, вам ніхто не вірить, свинособаки мокшанські!
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05.03.2022 14:50
+4
не відповідайте кремлеботам - кидайте їх в спам
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05.03.2022 14:51
+3
А чого їх ніхто не хоче бачити в своїх містах?
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05.03.2022 14:49
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Вот у меня вопрос . Почему не дали оружие .... Да их бы разорвали и спалили нафик.
Там есть и полиция и военкомат ... Это саботаж . Очень надеюсь что всю верхушку власть которая посадят за ИЗМЕНУ
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05.03.2022 14:55 Відповісти
дали всё оружие какое было, только это оружие стрелковое и легкое, это не наполеоновские войны, тут огромными людскими массами не воюют, их просто накроют артогнём и уничтожат.
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05.03.2022 15:06 Відповісти
А чого їх ніхто не хоче бачити в своїх містах?
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05.03.2022 14:49 Відповісти
не відповідайте кремлеботам - кидайте їх в спам
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05.03.2022 14:51 Відповісти
Дебіли невиліковні.
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05.03.2022 14:58 Відповісти
Баньте гандона
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05.03.2022 14:58 Відповісти
ХНР ? Хер їм На Рило
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05.03.2022 15:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 14:48 Відповісти
в "вєжлівих людєй" суки граються, стару платівку запсутили? - ХЄР вам, вже цей номер не прокатить, вам ніхто не вірить, свинособаки мокшанські!
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05.03.2022 14:50 Відповісти
кацапы- это цапы, а цапов на мясокомбинат
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05.03.2022 14:53 Відповісти
Стояли за подачкой старые которые по-моему уже вообще мало что понимают но и молодых пару видел как раз таки " волонтеров по охране от мародеров" узнал .
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05.03.2022 14:55 Відповісти
Паразити окупанти хочуть купити українців куском вкраденого хліба. Смерть фашистським окупантам РФ!
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05.03.2022 15:32 Відповісти
 
 