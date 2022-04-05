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Війська РФ обстрілюють Миколаїв реактивною артилерією, - мер Сєнкевич. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ наразі обстрілюють Миколаїв реактивною артилерією.
Про це пише на своєму телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколаїв обстрілюють реактивною артилерією. Не виходьте з укриттів!", - написав він.
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