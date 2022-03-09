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Російський танк на Чернігівщині знищили завдяки чат-боту. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підбитий танк поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині вдалося завдяки інформації, яку місцеві мешканці надали через чат-бот.
Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про танк захисники отримали через офіційний чат-бот.
СБУ просить надсилати інформацію чітко й структуровано:
- Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
- Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
- Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
- Особливі прикмети підозрілих осіб
"Нищимо окупантів далі! Разом переможемо!" - закликали в спецслужбі.
Топ коментарі
+35 MAKAROV ddf66d11
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+21 Solomon c5c4359c
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+19 олег дулик
показати весь коментар05.03.2022 15:52
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лаптигусеницы откинуть успел.
одно из двух - либо ты дурак и кацапский сайт на который ссылаешься от нормальных СМИ не отличаешь, либо ты - прокацапский крот на Цензоре.
Модератор!!! можно давать инфу когда(!!!) был зарегистрирован пользователь? а то может в раше все Сколково рейтинги нужным людям набивает? я не в курсе.
Правдв не в цьому випадку.
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