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Російський танк на Чернігівщині знищили завдяки чат-боту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підбитий танк поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині вдалося завдяки інформації, яку місцеві мешканці надали через чат-бот.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про танк захисники отримали через офіційний чат-бот

СБУ просить надсилати інформацію чітко й структуровано:

  1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
  2. Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
  3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
  4. Особливі прикмети підозрілих осіб

"Нищимо окупантів далі! Разом переможемо!" - закликали в спецслужбі.

Російський танк на Чернігівщині знищили завдяки чат-боту 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
Ото русня удивилась небось. Хотя судя по танку там с джевелина влетело, экипаж сразу на атомы разложило, даже портянок от них не осталось.
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05.03.2022 15:50
+21
Четыре трупааа возле танка, дополнят утренний пейзаж...
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05.03.2022 15:53
+19
Хто навів того і металолом.Так і діло піде веселіше.
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05.03.2022 15:52
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Ото русня удивилась небось. Хотя судя по танку там с джевелина влетело, экипаж сразу на атомы разложило, даже портянок от них не осталось.
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березня
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05.03.2022 15:57 Відповісти
Только лапти гусеницы откинуть успел.
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05.03.2022 16:01 Відповісти
ПТРК Стугна, даже обычный РПГ дают тот же эффект - кумулятивная струя пробивает броню, и то, что попадается на ее пути за броней, прожигает. Плюс осколки бронекапсулы после пробития. Бои с группами бронетехники "сверхдержавы" показали, что после первой взорванной единицы в колонне остальные в лучшем случае пытаются разворачиваться и драпать, а обычно экипаж вылазиит и бежит, бросая машины
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05.03.2022 18:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500085386135187462
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Судя по набору терминов - это перепечатка с какой-то кацапской пропаганды.
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05.03.2022 16:02 Відповісти
Так і є, джерело кацапське
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05.03.2022 16:15 Відповісти
Не вірю...Тільки якщо в цій самій Москві спалять усі сміттєзбиральні машини із значком Z і V ,які кацапи відмаркували, то можливо вони почали розуміють що витворили.А так?Як у Навального-"Крымэтонебутерброд". Там людей нема,там тварюки...
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05.03.2022 18:33 Відповісти
Что-то балалайками и перегаром от этой новости воняет.
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05.03.2022 16:04 Відповісти
охренеть... тебя читают 34(!!!) человека, а ты пишешь о "военной спецоперации по демилитаризации и денацификации"?!!

одно из двух - либо ты дурак и кацапский сайт на который ссылаешься от нормальных СМИ не отличаешь, либо ты - прокацапский крот на Цензоре.

Модератор!!! можно давать инфу когда(!!!) был зарегистрирован пользователь? а то может в раше все Сколково рейтинги нужным людям набивает? я не в курсе.
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05.03.2022 16:15 Відповісти
Хо-ро-шо ...
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Хто навів того і металолом.Так і діло піде веселіше.
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05.03.2022 15:52 Відповісти
Металлолом, по умолчанию принадлежит МО Украины
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05.03.2022 23:56 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500106573145939968 ышо один отлетался
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05.03.2022 15:52 Відповісти
Допрашивать кацапскую свинью самое легкое занятие в мире. Не заткнуть. Бедолага солдат ВСУ, запыхавшись после бега, не успевает задавать вопросы.
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05.03.2022 15:58 Відповісти
там полный комплект за сбитым полетели чип и дейл и их тоже заземлили чтобы не было воплей укры вы всё врёте вот видео подтверждение https://twitter.com/i/status/1500107550561378306
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05.03.2022 16:04 Відповісти
Этот в оранжевом костюме летчика морской авиации. Из Крыма, ****
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05.03.2022 16:10 Відповісти
Четыре трупааа возле танка, дополнят утренний пейзаж...
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05.03.2022 15:53 Відповісти
джавелін і нлав не дозволяють показувати трупи
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05.03.2022 15:56 Відповісти
Пора вовкам та собакам зайнятись лісостеповою санітарією.))
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05.03.2022 16:02 Відповісти
Пісню переписуйте , у цих кацапських танках , на жаль , три трупа ((
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05.03.2022 17:57 Відповісти
Раз башня отделилась от танка, то тушки экипажа отделились от своих сакрально-скрепных лишних хромосом
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05.03.2022 15:54 Відповісти
це не показник. саме в башті інколи можна вижити.
Правдв не в цьому випадку.
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05.03.2022 16:03 Відповісти
И маладая не узнает какой у парня был конец...
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05.03.2022 15:57 Відповісти
хахаха
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05.03.2022 15:58 Відповісти
Конец здоровый и счастливый и был парень молодец
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05.03.2022 16:04 Відповісти
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березняhttps://www.youtube.com/watch?v=rQaSOvgHDwc
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05.03.2022 16:02 Відповісти
очередь за последними Apple
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05.03.2022 16:11 Відповісти
Стыдливо жмутся к домам, движ нафиг перекрыть, баррикады, покрышки, смузи и понеслась.....эх, никогда мы не будем братьями !
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05.03.2022 16:22 Відповісти
такі фотки мій син виставляє на московії на сайтах автопродаж б/у
вказує ціну 5 грн за кг
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05.03.2022 16:02 Відповісти
Молодець!
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05.03.2022 16:06 Відповісти
"Красавчики" из Алтайского края.
(пленные, один из них судя по всему пилот)
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05.03.2022 16:04 Відповісти
так по поводу рузге дз дз -динамическая защита
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05.03.2022 16:06 Відповісти
это картоновые лотки для яиц?
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05.03.2022 16:16 Відповісти
а може бути це спеціальним чином спресована вибухівка? щоб вибухала в певному напрямку , концентруючи силу точково?
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05.03.2022 16:24 Відповісти
Спресовані кацапські яйця.
Пресуються, як тільки чують "Слава Україні!" )))
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05.03.2022 17:13 Відповісти
Огромная колонна орков, больше никуда не поедет
https://t.me/operativnoZSU/11216
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05.03.2022 16:04 Відповісти
Нескончаемый запас металлолома
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05.03.2022 16:06 Відповісти
Красиво сложился, ничего не скажешь Прямо по инструкции. ))

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05.03.2022 16:13 Відповісти
по всей видимости єто трансформер, попітка трансформироваться в истребитель.
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05.03.2022 20:32 Відповісти
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05.03.2022 20:47 Відповісти
аааа, тільки тепер я зрозумів нашого Стратега: кожній бабусі по смартфону...-геніально!!! для передачі Інформації в СБУ, ТерО, ЗСУ.....

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 16:14 Відповісти
Всегда говорил, что в современной войне танки уже давно анахронизм (и деньги на ветер на дорогие железные гробы), новая эпоха у дронов (не только летающих) и пехоты вооруженной переносными комплексами (птур, пзрк и т.п)!
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05.03.2022 16:33 Відповісти
для пехоты важнее даже бронежилетов и касок КАМУФЛЯЖ и противогаз.
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05.03.2022 16:37 Відповісти
да и не танк это
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05.03.2022 16:42 Відповісти
Какой то он уставший
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05.03.2022 16:45 Відповісти
Джавеліни, з пропагандистської точки зору, працюють погано : на залишають трупів окупантів. Орки дивляться і кажуть : а где наши трупи? нет? А на нет и суда нет.
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05.03.2022 17:45 Відповісти
документальное подтверждение: потерь нет. А докажите, что погиб хоть один расейский солдат, а докажите!!
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05.03.2022 18:29 Відповісти
 
 