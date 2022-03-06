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Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО (Оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 01
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 02
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 03

Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО

"Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі "Фейсбук" Вероніка Рибак.

Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 04
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 05
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 06
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 07
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 08

Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий.

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Топ коментарі
+130
пля пипец она же 9тину складывает
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05.03.2022 16:44
+60
Это - эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"


А

Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
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05.03.2022 16:45
+42
Треба було їй ще це скинути -
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05.03.2022 16:48
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пля пипец она же 9тину складывает
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05.03.2022 16:44 Відповісти
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05.03.2022 16:45 Відповісти
Треба було їй ще це скинути -
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05.03.2022 16:48 Відповісти
А она что интересно, хоть слезу пустила? или сказала что это фоточтоп
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05.03.2022 16:53 Відповісти
Так їй же по телевізору такого не сказали! Значить і неправда
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05.03.2022 18:02 Відповісти
Жестко
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05.03.2022 17:31 Відповісти
а по другому с ними нельзя не мы к ним с войной пришли а они к нам
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05.03.2022 17:33 Відповісти
зато правда...
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06.03.2022 14:18 Відповісти
******** ...
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06.03.2022 14:22 Відповісти
👌👍
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06.03.2022 14:28 Відповісти
пздц
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05.03.2022 16:44 Відповісти
Пздц был бы если того лётчика набутылили бы на ту бомбу. А это просто Слава ВСУ
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05.03.2022 17:23 Відповісти
Это - эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"


А

Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
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05.03.2022 16:45 Відповісти
Шелл прогнулся и выкупил.
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05.03.2022 16:49 Відповісти
По 28 и доставка за счёт продавца. кацапы хер там шо заработают, ещё и за доставку заплатят. Сколько там себестоимость барреля уралс?
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05.03.2022 16:56 Відповісти
28 це скидка.
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05.03.2022 20:44 Відповісти
По 28 баксів за бочку, собівартість там яка?
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Как я уже писал. Погрузки. Кто будет доставлять их товары? Никто.
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05.03.2022 16:49 Відповісти
Пока реально альтернативы (с учетом цены) не будет, рашкинская нефть будет продаваться, к сожалению... Как угодно, через схемы, левых покупателей, т.п.
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05.03.2022 17:14 Відповісти
Надо этого Сашу четвертовать к уям!
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05.03.2022 16:46 Відповісти
та ты трохи запизнился...)))
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06.03.2022 14:20 Відповісти
Калібри в москалів вже закінчилися.Є ще іскандери,авіація і рсзо.Авіація намагається просто бомбити над цілю,як робили в Сирії.Але ппо їх успішно збиває.До такого вони не готові.Ніяких точних смарт бомб в москалів немає і не буде вже.
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05.03.2022 16:47 Відповісти
искандеров вроде много...
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05.03.2022 16:57 Відповісти
калібрів кацапи майже не використовували - бо це ракети морського базування. кацапи використовували крилаті Іскандер-К та балістичні Іскандер-М і весь початковий боєкомплект з 480 ракет вже відстріляли - тепер везуть зі складів запаси, що приберігалися для стримування НАТО
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05.03.2022 17:26 Відповісти
Іскандер К, це модифікація іскандеру, яка стріляє крилатою ракетою калібр. Калібри є різних базувань.
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05.03.2022 18:30 Відповісти
а по версії НАТО Іскандер-К це сухопутний варіант авіаційної ракети Х-101
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05.03.2022 19:08 Відповісти
Ні. Це версія саме з калібром, який летить до 500 км.
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05.03.2022 19:31 Відповісти
диванний спец краще ніж НАТО розбирається
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05.03.2022 19:45 Відповісти
Alien Life Form Є офіційна інформація з вікіпедії.Калібри це сімейство крилатих ракет.
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05.03.2022 21:14 Відповісти
ооох пііідааар! і що тепер йому зробить за це?

таких точно не обмінювати.
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05.03.2022 16:47 Відповісти
В Гаагу для дачі свідчення про геноцид мирного населення
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05.03.2022 16:55 Відповісти
Для Гааги. Сирийцы уже мечтают ему рожу начистить.
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05.03.2022 16:48 Відповісти
Пилотов раши в плен не брать !
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05.03.2022 16:48 Відповісти
свинособака
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05.03.2022 16:48 Відповісти
да шурик ещё с сирии всегда считал, что там гуманитарка внутри. он сам щас в апуе, как его командиры обманывали.
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05.03.2022 16:48 Відповісти
После каждого налета он радовался что накормил голодных детишек. Откуда он мог думать что там бомбы. А взрывы это просто фейерверки благодарности от местных.
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05.03.2022 16:52 Відповісти
Посадить его на эту бомбу, пущай полетает!
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05.03.2022 16:49 Відповісти
В Сирії базувалося всього до 40 літаків,але їм нічого там не могли зробити.Наше ппо всі знищить.Хотілося би побачити збитим ще СУ-57,але чи пустять його,невідомо.
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05.03.2022 16:49 Відповісти
Ты шо тю-тю? У них нет этих самолётов. Там максимум 3 - 4 лётных экземпляра и те в качестве лаборатории летают.
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05.03.2022 16:50 Відповісти
из летающих 1 (один)
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05.03.2022 17:25 Відповісти
В Сирію прилітали. Може і літні екземпляри. Але для понтів вони можуть послати. Москалі ж прибацані.
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05.03.2022 18:00 Відповісти
"факнутий авіаціонний комплєкс"?
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05.03.2022 16:55 Відповісти
Это Боженька бомбу "сломал". Такая если жахнет, то пздц...
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05.03.2022 16:49 Відповісти
это не боженька,это жопорукая рюская пьяная свинья.
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05.03.2022 16:52 Відповісти
твари поганые...хватит брать пленных .
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05.03.2022 16:51 Відповісти
500кг бомбы если что, такими можно бункеры проламывать.
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05.03.2022 16:51 Відповісти
какие бункеры? Это неуправляемая бомба для ковровых бомбардировок, как в ВМВ. Кацап в жилой микрорайон попадет, уже праздник для него, что не в посадку попал
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05.03.2022 19:48 Відповісти
Тільки ТУ-22 може зі своєї території пускати ракети,але це менше ефективно,ніж калібрами бити.Нехай ще відправляють ТУ-22,наше ппо їх точно знищить.
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05.03.2022 16:51 Відповісти
С 19-00 воздушная тревога!!! Не унимаются орки!!! Ту-22 бомбардировщики будут пролетать. Так що вже літають
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05.03.2022 20:55 Відповісти
Це не ФАБ, це ОФЗАБ.
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05.03.2022 16:54 Відповісти
Бомба с советских запасов, поэтому и не взорвался
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Це тут до чого? Я про тип бомби. Це не ФАБ-500. Це ОФЗАБ-500 (осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба)
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05.03.2022 17:47 Відповісти
т.е. - еще хуже, чем фаб
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05.03.2022 18:40 Відповісти
По фото видно що вони скидували бомби,але бомби не активовані ось тому вони і не зірвались.
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05.03.2022 16:55 Відповісти
Расстрелять урода.Остальные твари пилоты и штурманы будут думать куда пулять. Мог сбросить бомбы в поле или еще куда и отропортовать. Дома бомбил, а тварь думала, что людям просто негде жить потом ?
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Су- 34 це був. Досить постити дурниці. Там і на відео було видно. І два пілоти (в су-25 він один). Ну і рештки літака...
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05.03.2022 16:59 Відповісти
точно такими же бомбами эти рашистские нелюди и Харьков бомбили. идет геноцид народа в центре Европы, и где хотя бы обеспокоенность от наших европейских коллег? небо они, видите ли, закрыть не могут, неженки-боягузы...

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05.03.2022 16:59 Відповісти
У Европы выходной. Все с детьми по ТРЦ гуляют
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05.03.2022 17:17 Відповісти
Держите свидетелей для Гааги...
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05.03.2022 17:00 Відповісти
Можливо ще існує шанс розвернути те що направлено на Україну на *****.Не на убогу та дебільну мокшандію а на ***** та його оточення. Так як надії на недоразвитий убогий люд великих та непереможних виявляється надії нема.
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05.03.2022 17:04 Відповісти
Эта бомба согласно инструкции по эксплуатации после подвески снаряжается двумя взрывателями АВУ-ЭТМ. Один в головное очко (не надо смеяться, так оно и называется), а второй АВУ-ЭТМ в донное очко (на фото 1 виден в хвостовом обтекателе круглый люк для установки взрывателя в донное очко бомбы (его не должно быть на хвостовике бомбы после установки взрывателя). Только так гарантируется гарантированная детонация боевого заряда бомбы. Вывод: рукожопы есть рукожопы. Но все время рвутся до Берлина на детских колясках...
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05.03.2022 17:08 Відповісти
При нинішньому стані бундесвера вони і на колясках німеччину захоплять.
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05.03.2022 17:43 Відповісти
Ну так руки в ноги и вперед. А если по серьезному, то не несите пургу, как говорит Ваш шеф тупин.
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05.03.2022 17:50 Відповісти
Ти мабуть свого шефа згадав.
Не придурюйся - тебе відразу видно.
По тому словосполучкенню яке ти написав.
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05.03.2022 18:06 Відповісти
Серега, не тупи. Вас, дебильных рашотроллей уже давно различают. Засунь бабло за свой высер себе в дупу.
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05.03.2022 18:25 Відповісти
Спеціально летів знищувати будинки, інших цілей для бомб такої потужності просто нема. Це прямий доказ військового злочину. Цю тварюку не можна навіть обмінювати, бо ця істота знов прилетить вбивати мирних мешканців.
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05.03.2022 17:08 Відповісти
прив"язати пілота до тієї бомби та вивезти в чисте поле .....
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05.03.2022 17:09 Відповісти
Это же две разные бомбы и обе не сняты с предохранителя, может их спецом не взвели, чтоб если собьют самолет лётчика на месте не четвертовали? С их же стороны никто не проверяет были взрывы, или не были, взлетел с бомбами, вернулся -без - задачу выполнил.
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05.03.2022 17:10 Відповісти
Смехдержава. ФАБами времен боев за Шипку воюет...
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05.03.2022 17:18 Відповісти
ХТО КОНКРЕТНО ВИПУСТИВ ОЦЮ МРАСЬ!
ЗАРАЗ РОСЛІДУВАТИ!
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:43 Відповісти
Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий. Джерело: https://censor.net/ua/p3321858

Сбит был Су-34, в Су-25 один пилот.
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06.03.2022 14:20 Відповісти
 
 