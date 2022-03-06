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Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО (Оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак.
"Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі "Фейсбук" Вероніка Рибак.
Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий.
Топ коментарі
+130 Шимус
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А
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Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.
Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
таких точно не обмінювати.
Не придурюйся - тебе відразу видно.
По тому словосполучкенню яке ти написав.
ЗАРАЗ РОСЛІДУВАТИ!
Сбит был Су-34, в Су-25 один пилот.