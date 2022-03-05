Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У збитому над Черніговом ворожому літаку СУ-25 один пілот вижив, другий розбився. Обидва пілоти брали участь у проведенні ракетно-бомбових ударів по Сирії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm і Telegraf.
Льотчик, що розбився, майор Кріволапов, на момент операції в Сирії був капітаном, штурманом фронтового бомбардувальника Су-24, в/ч 69806. Підполковника йому тепер дадуть лише посмертно.
"В Сирії вони спокійно тренувались бомбити по цілях без урахування наявності у суперника ППО. В Україні виявилось, що сучасна російська авіація не готова воювати проти більш менш організованої армії", - йдеться у повідломленні.
Російського полоненого пілота Красноярцева також було помічено у Сирії.
У 2017 році, під час візиту Володимира Путіна до Сирії, Красноярцева було помічено серед пілотів, які зустріли Путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Мне свинью нечем кормить, колоть жалко. Рано еще.
Коли ми перенесемо війну на територію кацапстану - ми маємо так пробити дно, щоб навіть ІГІЛ жахнувся, якими лютими звірами стали українці. Палити живцем кацапських дітей і годувати ними свиней - це будуть не найбільш брутальні епізоди Бухенвальду винищення, який ми принесемо свинособачим унтерменшам.
Ми цього не хотіли. Але кацапи самі зроблять із нас нові легіони СС! Зіг Хайль Кацапохолокост!
Тотальний геноцид усіх 140 млн., щоб ця неповноцінна раса назавжди зникла з обличчя Землі. Довершити те, що не вдалося Гітлеру: перемолоти "глубинный русский народ" у жорнах холокосту. Для цього потрібні газові камери, крематорії, масові розстріли, голод і мор. До останнього кацапа.
Але сьогодні після усіх кадрів... після того, як сюди до Дніпра приїхав із Ірпеня мій двоюрідний брат із сім'єю, а їхня домівка, скоріше за все, вже зруйнована...
А особливо після оцього відео з кацапами...
Чи має ЦЕ право на існування?
Террористы ИГИЛ сжигают пленных живьем
Після спалених живцем пілотів у кацапів якось погіршиться мотивація літати й бомбити...
Цікаво, коли і вони закінчаться, ***** пожене у "четверту хвилю" кужугета чи фсб-шників?
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500076764999168003?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=RwMz7og517O8qr90ytfYJg
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500109445359099909?s=20&t=JAgglXJdEsq24LUge4MjRw