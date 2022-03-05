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Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У збитому над Черніговом ворожому літаку СУ-25 один пілот вижив, другий розбився. Обидва пілоти брали участь у проведенні ракетно-бомбових ударів по Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm і Telegraf.

Льотчик, що розбився, майор Кріволапов, на момент операції в Сирії був капітаном, штурманом фронтового бомбардувальника Су-24, в/ч 69806. Підполковника йому тепер дадуть лише посмертно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На Чернигов был первый вылет", - збитий російський пілот Красноярцев розповів про отримані "бойові" завдання. ВIДЕО

"В Сирії вони спокійно тренувались бомбити по цілях без урахування наявності у суперника ППО. В Україні виявилось, що сучасна російська авіація не готова воювати проти більш менш організованої армії", - йдеться у повідломленні.

Російського полоненого пілота Красноярцева також було помічено у Сирії.

У 2017 році, під час візиту Володимира Путіна до Сирії, Красноярцева було помічено серед пілотів, які зустріли Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО

Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 01
Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 02
Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 03
Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 04

Також дивіться: "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО
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Топ коментарі
+59
Антиасадовцы, с вас магарыч
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05.03.2022 16:53
+50
підар іпаний
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05.03.2022 16:53
+42
"Сирийскими" летчиками должен занятся МУС , в Гааге. И за Сирию , и за Украину должньі ответить , отпускать и менять не стоит . Имхо
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05.03.2022 16:56
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підар іпаний
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05.03.2022 16:53 Відповісти
Відправте Путіну його голову. З написом 0 привіт із Сирії.
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05.03.2022 17:46 Відповісти
Жирный гусь, во всех смыслах
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05.03.2022 23:47 Відповісти
Эта сволочь (красноярцев) ещё застрелил местного жителя после приземления.
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25.03.2022 19:39 Відповісти
Антиасадовцы, с вас магарыч
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05.03.2022 16:53 Відповісти
ги..
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05.03.2022 16:57 Відповісти
Может им его туда отправить? Они обрадуются
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05.03.2022 17:27 Відповісти
Кто этим криволапым самолеты то доверяет.
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05.03.2022 16:54 Відповісти
Звісно бомбили,СУ-34 і СУ-35 там базувалися.Бомбили виключно ФАБ-500.Тільки ТУ-22 інколи якісь там ракеки ще пускали.
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05.03.2022 16:54 Відповісти
ну откуда им было знать, что это сирия?
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05.03.2022 16:55 Відповісти
Ну ясное дело. На полигоне боевые стрельбы отрабатывали. Учения, пля...
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05.03.2022 16:58 Відповісти
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05.03.2022 17:00 Відповісти
он думал, что из Сирии эвакуировали всех гражданских
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05.03.2022 17:01 Відповісти
Не менять этот кусок говна ни при каких обстоятельствах!
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05.03.2022 16:55 Відповісти
Я готов к обмену. Даю кувшин домашнего вина.
Мне свинью нечем кормить, колоть жалко. Рано еще.
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05.03.2022 16:57 Відповісти
ну и будет она потом по двору ходить погонами гадить
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05.03.2022 17:05 Відповісти
Не рекомендую. Паця тоді цапом тхнути буе. Гірше, ніж кнурятина.
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05.03.2022 17:14 Відповісти
В мене свиня чарівна. Українська степова. Любе гімно переробить в смачненьке сало.
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05.03.2022 17:27 Відповісти
ага - цього тільки в Гаагу етапувати
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05.03.2022 16:58 Відповісти
"Сирийскими" летчиками должен занятся МУС , в Гааге. И за Сирию , и за Украину должньі ответить , отпускать и менять не стоит . Имхо
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Тоже об этом подумал. Был бы отличный пример, что Гаага это не пустой звук и международные террористы рано или поздно там окажутся.
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05.03.2022 16:58 Відповісти
Тварі, серійні вбивці.Покажіть це карлсону хай не корчить з себе вівцю
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Фактически, Украинские воины перемалывают костях хрюсской армии.
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05.03.2022 16:56 Відповісти
Це ж скільки людей треба вбити щоб дозволили поряд з ****** і Асадом постояти?... Цього в ГААГУ.
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05.03.2022 16:57 Відповісти
ТВАРЮКА.
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05.03.2022 16:58 Відповісти
Попался МРАЗИНА!
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05.03.2022 16:58 Відповісти
От підарас! Видайте його громадянам Чернігова!
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05.03.2022 16:59 Відповісти
Ця тварина повина бути знищена перед усім світом,показово ,після Гааги, він стількі вбивав,що просто смерть для нього подарунок.
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05.03.2022 17:02 Відповісти
А зачем ждать, сейчас и отправить. И не только его. Всех заблудившихся.
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05.03.2022 18:50 Відповісти
Підпис під цим фото: "ІГІЛ пробиває моральне дно".
Коли ми перенесемо війну на територію кацапстану - ми маємо так пробити дно, щоб навіть ІГІЛ жахнувся, якими лютими звірами стали українці. Палити живцем кацапських дітей і годувати ними свиней - це будуть не найбільш брутальні епізоди Бухенвальду винищення, який ми принесемо свинособачим унтерменшам.
Ми цього не хотіли. Але кацапи самі зроблять із нас нові легіони СС! Зіг Хайль Кацапохолокост!

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05.03.2022 17:22 Відповісти
Ірино, не треба їх шкодувати. Це не проста війна, це расова війна на тотальне винищення. Коли ми труїмо тарганів - чи шкодуємо ми яйця або маленьких тарганчиків? Або коли мільйонами утилізують заражених свиней?
Тотальний геноцид усіх 140 млн., щоб ця неповноцінна раса назавжди зникла з обличчя Землі. Довершити те, що не вдалося Гітлеру: перемолоти "глубинный русский народ" у жорнах холокосту. Для цього потрібні газові камери, крематорії, масові розстріли, голод і мор. До останнього кацапа.
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05.03.2022 17:42 Відповісти
Страшные слова.
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05.03.2022 17:53 Відповісти
І не кажіть. Сам іще півтора тижні тому злякався б і сказав - психіатра мені!
Але сьогодні після усіх кадрів... після того, як сюди до Дніпра приїхав із Ірпеня мій двоюрідний брат із сім'єю, а їхня домівка, скоріше за все, вже зруйнована...
А особливо після оцього відео з кацапами...
Чи має ЦЕ право на існування?
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05.03.2022 18:13 Відповісти
В львовскую трюму говорят там любят таких сладких
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05.03.2022 16:59 Відповісти
стопудово, фото с ****** и ************** у него дома в серванте стоит, среди фамильных хрусталей.
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05.03.2022 17:00 Відповісти
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05.03.2022 17:05 Відповісти
І хто того дохляка,відботоксного,"нагородив " мускулатурою? Ви що,маляри взагалі придурки? Та там під костюмом не те що мускули,там старече обвисле,з целюлитом дрябле тіло.Ганьба...
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05.03.2022 21:55 Відповісти
Военно-КОСМИЧЕСКИЕ силы...
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05.03.2022 17:02 Відповісти
УСІХ КАЦАПСЬКИХ ВБИВЦЬ СУДИТИ У ГААЗІ...
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05.03.2022 17:02 Відповісти
скоро над всеми, кто есть на этой фотографии будут красные стрелки
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05.03.2022 17:04 Відповісти
Пусть эта ***** под названием пилот теперь выступает на судах и в ОНН с прямой речью, как и что там делается
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05.03.2022 17:06 Відповісти
А при чому тут Сірія?Вони бомбили Україну,а фото як на свадьбі
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05.03.2022 17:09 Відповісти
Заходимо через VPN і дивимось - українці повинні зараз стати ще жорстокішими, ніж муджахіди Ісламської Держави. І відправляти кацапам такі відео:
Террористы ИГИЛ сжигают пленных живьем

Після спалених живцем пілотів у кацапів якось погіршиться мотивація літати й бомбити...

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05.03.2022 17:11 Відповісти
Если мы будем пытаться и мучить пленных от нас окончательно отвернется мировое сообщество. Пока они нам помогают. Плохо, со скрипом, но помогают. Плюс это не по-христиански.
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06.03.2022 04:23 Відповісти
Сбитый самолет не Су-24 , а Су-34 - еще одно доказательство что раша-техника *****
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05.03.2022 17:14 Відповісти
Ага. Паззлики складаються. Тобто дві хвилі "трихвильовки" вже позаду (коли москалі гарматним м'ясом строковиків закидали все, що закидалося). Пішла третя хвиля - відморозки з досвідом ведення бойових дій.
Цікаво, коли і вони закінчаться, ***** пожене у "четверту хвилю" кужугета чи фсб-шників?
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05.03.2022 17:18 Відповісти
мобилизация
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05.03.2022 17:25 Відповісти
Ок, давайте ни наша ни ваша, сначала на площади в Чернигове отрезаем ему яйца и сразу быстренько в Гаагу
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05.03.2022 17:21 Відповісти
На 3-м фото Криволапов с супругой?
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05.03.2022 17:24 Відповісти
на диету пузатого ******, - пусть жирок чуток сбросит.
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05.03.2022 17:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0A
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05.03.2022 17:30 Відповісти
шикарно просто!
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05.03.2022 17:47 Відповісти
пісня стара - 8 років, але як цвяхами її до мене прибили.
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05.03.2022 18:01 Відповісти
херои сраные, только б никому не пришло в голову маме его отдать...
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Будеш тепер, виродку, смерть за цицьки лапати.
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05.03.2022 19:05 Відповісти
підсмажити пузатого передаста, як на картинці вище...
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05.03.2022 20:26 Відповісти
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500072365665005570?s=20&t=RwMz7og517O8qr90ytfYJg

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06.03.2022 01:42 Відповісти
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06.03.2022 01:43 Відповісти
А цей терорист льотчик майор Криволапов знищен.

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06.03.2022 01:47 Відповісти
Москалі втратили Су-34.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500076764999168003?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA

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06.03.2022 02:18 Відповісти
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06.03.2022 02:19 Відповісти
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06.03.2022 02:19 Відповісти
Путинский летчик-террорист спрыгнул с парашутом, но его уже ищут.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=RwMz7og517O8qr90ytfYJg
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06.03.2022 02:26 Відповісти
Видео уничтожения кацапского вертолета Ми-24/35.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=TG1UfNR3B-viFoJxNVqVAA
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06.03.2022 02:24 Відповісти
чергове путінське лайно взято у полон

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500109445359099909?s=20&t=JAgglXJdEsq24LUge4MjRw
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06.03.2022 02:33 Відповісти
Что уже из Сирии расейкую илиту погнали на убой ? Ну значит недолго осталось куйлу .
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06.03.2022 07:10 Відповісти
 
 