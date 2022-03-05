54 118 97
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пілота із російського літака, збитого військовослужбовцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, знайдено мертвим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресштаб 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.
"Ми нарешті знайшли льотчика та сам Су-25, який нещодавно збили сили ППО Виговців. На жаль, йому пощастило трохи менше, ніж керманичу літака, що збила 1 ОТБр. А може і більше. Після бомбардувань житлових районів міста, нам здається, це заслужена нагорода", - йдеться у повідомленні.
Де саме було збито літак, та коли це сталося, не повідомляється.
Як повідомляє оперативне командування "Північ", цей літак ворога було збито на північному напрямку.
Топ коментарі
+93 Шимус
показати весь коментар05.03.2022 17:02
+36 Dr. Liwsy 361dd057
показати весь коментар05.03.2022 17:04
+36 Aleksey NotBad
показати весь коментар05.03.2022 17:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Збройним Силам України слава!
Видно руки, видно сраку, видно ноги
"Захотів москаль літати
в небі України
та залишились з ванька
лиш дві обісцяних штаніни"
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
- так помер ..........
- то то я смотрю его в гробу несут ...
За вашу и нашу свободу.