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Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

Пілота із російського літака, збитого військовослужбовцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, знайдено мертвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресштаб 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"Ми нарешті знайшли льотчика та сам Су-25, який нещодавно збили сили ППО Виговців. На жаль, йому пощастило трохи менше, ніж керманичу літака, що збила 1 ОТБр. А може і більше. Після бомбардувань житлових районів міста, нам здається, це заслужена нагорода", - йдеться у повідомленні.

Де саме було збито літак, та коли це сталося, не повідомляється. 

Як повідомляє оперативне командування "Північ", цей літак ворога було збито на північному напрямку.

Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 01
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 02
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 03
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 04
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+93
сгорел на работе мля
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05.03.2022 17:02
+36
Чому в ретуші? Тут усі свої. Й не таке бачили.
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05.03.2022 17:04
+36
Какой то у него нездоровый цвет лица
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05.03.2022 17:08
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сгорел на работе мля
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05.03.2022 17:02 Відповісти
Об"ївся кукурузки!
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05.03.2022 17:35 Відповісти
ЧУВАКУ ПОВЕЗЛО!
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05.03.2022 17:02 Відповісти
...что не попал к гражданским...было бы хуже, а так не мучался.
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05.03.2022 17:04 Відповісти
...и скрепы не помогли...
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05.03.2022 17:03 Відповісти
Вот тут можно и поспорить: именно скрепы и привели к такому полезному для нас результату.
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05.03.2022 17:15 Відповісти
))))
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05.03.2022 17:03 Відповісти
Нічого не розгледіти-якесь ганчірря
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05.03.2022 17:03 Відповісти
видно канешно плохо, но можно понять, что от чего пооставалось. он сам голову потерял от увиденного.
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05.03.2022 17:08 Відповісти
Макака якась, фейк.
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05.03.2022 17:03 Відповісти
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05.03.2022 17:04 Відповісти
Чому в ретуші? Тут усі свої. Й не таке бачили.
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05.03.2022 17:04 Відповісти
100% треба щоб всі бачили цих «героїв»
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05.03.2022 17:08 Відповісти
Особливо за порєбріком
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05.03.2022 20:11 Відповісти
Головне щоб без матюків, щоб дітей не травмувати.
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05.03.2022 17:11 Відповісти
😁
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05.03.2022 18:40 Відповісти
Да сейчас такие дети, что знают больше нас с тобой!
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18.06.2022 18:34 Відповісти
Slava Ukraine!!!!! Gerojam Slava!!!!!
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05.03.2022 17:05 Відповісти
КАЦАПСКАЄ ГАВНО ДОЛЄТАТАЛОСЬ...
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05.03.2022 17:05 Відповісти
В жмурки решил поиграть недоносок ...
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05.03.2022 17:05 Відповісти
волочкова охбалдеет, какие па может выделывать ногами парашный лётчик!
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05.03.2022 17:05 Відповісти
Колорад звичайний
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05.03.2022 17:06 Відповісти
опять русня этому мордвину не сказала что ихние ватолеты тяжелее воздуха.
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05.03.2022 17:06 Відповісти
.Ще один .. .
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05.03.2022 17:06 Відповісти
Какой то у него нездоровый цвет лица
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05.03.2022 17:08 Відповісти
да и семок в кармане нет , а ведь советовали
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05.03.2022 17:16 Відповісти
Ой а шож такоє!? Лежить зовсім цілий, і що- чомусь іздох!?
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Ковід мабуть.
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05.03.2022 18:44 Відповісти
А **** він розлігся?
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05.03.2022 17:59 Відповісти
Он совсем потерял голову от вида из кабины.
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05.03.2022 17:06 Відповісти
сегодня какой то у рузге авиа пад на не подавленную пво лезть - эпические дебилы
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05.03.2022 17:07 Відповісти
Не підказуйте їм. Мокшанські свині воюють, як вміють, не треба їх вчить
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05.03.2022 17:08 Відповісти
у них есть план они его с упорством баранов выполняют как их делды под Харьковом в 1942 м и зимой 43 го
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05.03.2022 17:16 Відповісти
********* сказала що ППО України подавлена ще 1 березня.
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05.03.2022 17:12 Відповісти
угу мы за их счёт тут расчёты пзрк формируем благо залутали неплохо их пу с ракетами перепрошить тоже не проблема оказывается
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05.03.2022 17:14 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!
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05.03.2022 17:32 Відповісти
Слава українським перепрошивальникам! І ракетникам! І пілотам-винищувачам!

Збройним Силам України слава!
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05.03.2022 19:05 Відповісти
Можливо то трофейні Тунгуски працюють вже...
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05.03.2022 17:31 Відповісти
треба було штучне дихання зробити
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05.03.2022 17:07 Відповісти
Птичкопад(с)
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05.03.2022 17:07 Відповісти
Зачем замалевывать? Чем эта туша отличается от туши мертвого кабана например? К кабану даже больше жалости.
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05.03.2022 17:07 Відповісти
Не ображай свиней- вони, на відміну від москалів нікому кривди не роблят
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05.03.2022 17:34 Відповісти
Это в Очакове
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05.03.2022 17:08 Відповісти
Дагар-рай моя лучина -- да-агарю с табой и я ...
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05.03.2022 17:20 Відповісти
Cу-34?
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05.03.2022 17:33 Відповісти
судя по фосту семейство су а что именно потом пояснят
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05.03.2022 17:34 Відповісти
заZетился ванюшка
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05.03.2022 17:09 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно сраку, видно ноги
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05.03.2022 17:09 Відповісти
Та ну, поховали... Гілля зверху накидали, та й "пущай отдихаєт"
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05.03.2022 17:11 Відповісти
роги
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05.03.2022 18:26 Відповісти
ЭТО НЕ СУ-25!!! ЭТО СУ-34!!! Внимательнее!!!
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05.03.2022 17:09 Відповісти
спасибо посмотрел по камуфляжу реально так су 34 разрисовывают мля их у кацапов что то около полка 20 штук
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05.03.2022 17:18 Відповісти
СУ - 34 в три раза дороже от Су -25....
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05.03.2022 18:10 Відповісти
Сегодня день ВСУ!
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05.03.2022 17:09 Відповісти
эти кассабы к задорному пойдут или к кабздону?
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05.03.2022 17:09 Відповісти
Там зустрінуться.
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05.03.2022 18:45 Відповісти
Ні, в них буде "камєді клаб" - "юморні"пісні кабздоха перемішані з жартами міші задротного
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05.03.2022 19:30 Відповісти
Да нам -то, это пофик!
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18.06.2022 19:26 Відповісти
Не розрахував силу тяжіння...
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05.03.2022 17:09 Відповісти
Як там писали:

"Захотів москаль літати
в небі України
та залишились з ванька
лиш дві обісцяних штаніни"
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05.03.2022 17:10 Відповісти
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05.03.2022 17:11 Відповісти
многие люди верят в знаки и символы - с такой мондавошкой на фюзеляже далеко не улетишь
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05.03.2022 17:10 Відповісти
А він однак досить далеко залетів… але все одно- трохи маловато ще перевелись москальські літну в підземні війська
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05.03.2022 17:32 Відповісти
nice!
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05.03.2022 17:11 Відповісти
он йог
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05.03.2022 17:11 Відповісти
Да
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05.03.2022 17:14 Відповісти
може випадково впав на сокиру шиєю? і тулубом. Я чув що радянські пілоти відмовлялись літати в Афгані коли у духів з'явились стінгери. Мабуть люди тоді були розумніші
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05.03.2022 17:11 Відповісти
ета сльози щясьтья...
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05.03.2022 17:15 Відповісти
А я від вашого жарту суть не вдавився від сміху
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05.03.2022 19:32 Відповісти
ещо один згорел на работе
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05.03.2022 17:14 Відповісти
Дерусифікація русифікаторів.
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05.03.2022 17:16 Відповісти
Русня...выпускайте розембаумов ...пусть начинают выть ...."Ванька взлееетттаааает.....Стингер среляяяяееет....."
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05.03.2022 17:18 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 18:02 Відповісти
З вилами у сраці.
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05.03.2022 17:21 Відповісти
Прикре самогубство. Нєубєрєглі.
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05.03.2022 17:28 Відповісти
сердцевий напад.
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05.03.2022 17:39 Відповісти
Це білоруський літак ?
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05.03.2022 17:39 Відповісти
а різниця як він бомбив Україну?
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05.03.2022 17:40 Відповісти
Є різниця, нам россказують, що білоруси не беруть участь у війні.
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05.03.2022 20:57 Відповісти
не вір нікому і ніколи крім своїх очей)))
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05.03.2022 21:04 Відповісти
тварі намагаються зрівняти с землею Марік, Чернігів, Волнваху, Гостомель - тварі в хаті.... - гарний хозяїн знае де вила.
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05.03.2022 21:10 Відповісти
Прям на поле не то ли подсолнуха , не то ли кукурузы , перед пахотой , - Это символичная кара) . И так будет со всеми орками))).
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05.03.2022 17:40 Відповісти
Гарний "подарунок" на 8 березня жінці ! Тепер її навіть таджик не трахатиме, бо всі виїзджають по своїх країнах в зв"язку з обвалом рубля !!!
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05.03.2022 18:08 Відповісти
Цими руками він збив новітній російський літак!
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05.03.2022 18:11 Відповісти
Теж танцюрист?
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05.03.2022 18:12 Відповісти
Долітався нальотчик.
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05.03.2022 18:53 Відповісти
- кто скажет , а где Иван ?
- так помер ..........
- то то я смотрю его в гробу несут ...
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05.03.2022 19:10 Відповісти
Что-то они сегодня неплохо посыпались. Одно из двух- или стали больше летать, или подошли анонсированные ништяки.
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05.03.2022 19:15 Відповісти
А Макрон я подивлюся шалунішка...
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05.03.2022 19:35 Відповісти
Походу башку и яйца отрезали - красавцы
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05.03.2022 19:38 Відповісти
чому зона паха затушована? йому напевно ще й яйця відбило...
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05.03.2022 20:08 Відповісти
органічне добриво на кукурузне поле....
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05.03.2022 20:11 Відповісти
Дебил ля.. даже катапультироватся нормально не умеют. Оторвало ноги при отстреле катапульти.
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05.03.2022 20:19 Відповісти
Держитесь братья, бейте путлеровцев.
За вашу и нашу свободу.
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05.03.2022 20:45 Відповісти
Мабуть це ця тварюка яка кошмарила наше місто
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12.03.2022 17:08 Відповісти
Гореть им всем в аду, твари, побольше бы таких новостей, чтоб спокойней было на Украине.
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06.04.2022 23:05 Відповісти
 
 