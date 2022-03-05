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ППО України збила російський літак у Очакові (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У суботу, 5 березня, в Одесі протиповітряна оборона знищила літак Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

ППО України збила російський літак у Очакові (оновлено) 01

"Дуже гарно відпрацювала наша система ППО. За даними, які є на цю хвилину, знищено ще один ворожий літак. Можливо, ці дані зміняться з користю для нас, й стане більше збитих ворогів", - заявив він.

Пізніше командування повітряних сил уточнило, що літак збито у м. Очаків.

"Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон.

Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій "останній" політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка)", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+82
Сегодня просто праздник какой-то
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05.03.2022 17:18
+47
Сьогодні у орків явно не льотна погода, браво нашим повітряним силам
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05.03.2022 17:19
+31
«Птічкопад» да , хрінкін ?
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05.03.2022 17:19
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Сегодня просто праздник какой-то
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05.03.2022 17:18 Відповісти
щось дуже сьогодні їх розліталось, не пішло лі ***** в вабанк
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05.03.2022 17:20 Відповісти
Він хоче вийти на дніпро тим самим оточити наші війська
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05.03.2022 17:23 Відповісти
Погодные условия в небе над Украиной сегодня особенно плохие, причем хуже всего приходится авиации российских агрессоров.
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05.03.2022 20:16 Відповісти
«Птічкопад» да , хрінкін ?
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05.03.2022 17:19 Відповісти
Интеесно, а великий палкаводец гиркин как-то комментирует происходящее или там сразу 15 год тюрмы
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05.03.2022 17:21 Відповісти
Він там в перші дні пабєду празнував аж дим коромислом, всяким ватним блогєрам коменти на право і на ліво роздавав. А як зараз хз, думаю, що восторгів поменшало.
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05.03.2022 17:26 Відповісти
Проситься до бункера карлика
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05.03.2022 17:28 Відповісти
Заливається, певно. На початках - від радості, далі - похмелявся, а тепер - горе топить.
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05.03.2022 23:31 Відповісти
Сьогодні у орків явно не льотна погода, браво нашим повітряним силам
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05.03.2022 17:19 Відповісти
Можливо допомога партнерів в виявленні ворога. Якийсь сьогодні птахопад неймовірний
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05.03.2022 17:19 Відповісти
нормально. главное, считать что это за сегодня всё было сбито стингерами. по умолчанию.
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05.03.2022 17:19 Відповісти
Вертолеты сбиты с ЗУ-23 под Николаевым, 3 шт одним расчетом и 1 Стингером
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05.03.2022 17:55 Відповісти
та ну. всё сбито стингерами. вчера, сегодня и завтра.
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05.03.2022 17:57 Відповісти
бунт в России ..бегут за футболками путина
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05.03.2022 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fOOYDhg0C2s
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05.03.2022 17:21 Відповісти
И это только начало...дали будэ...
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05.03.2022 17:24 Відповісти
Он упал, потому, что был тяжелее воздуха.
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05.03.2022 17:20 Відповісти
А ППО это закрытое от градов и искандеров?
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05.03.2022 17:20 Відповісти
І все-таки стінгери працюють
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05.03.2022 17:20 Відповісти
Приїхала нарешті зброя...
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05.03.2022 17:20 Відповісти
Похоже, шо Путин таки "рассмешил" "комика"!
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05.03.2022 17:20 Відповісти
А комик разозлил гномика
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05.03.2022 17:38 Відповісти
Не только корабли Идут Наху? в Одессе!
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05.03.2022 17:20 Відповісти
в Очакове,это Николаевская область
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05.03.2022 23:12 Відповісти
Вчера были сбиты 5 руССких самолетов, -из них один в Одессе!
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06.03.2022 07:59 Відповісти
Журналисты исправьте свою статьюhttps://censor.net/.../nahyi_domoyi_meshkantsi...


. Красные штаны это не герой и не мелитополец. ЭТО МРАЗЬ И РАШИСТ. Вот доказательства
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05.03.2022 17:21 Відповісти
Кто бы сомневался. Кругом предатели! Вылазят как букашки
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05.03.2022 17:22 Відповісти
Ой горе! Ой лихо!
Нема в тебе бункера, то хоч у підвал ховайся. Бо правосєкі вже мали десантуватися.
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05.03.2022 23:46 Відповісти
Усі пости на москальскій піддавайте сумніву. Спочатку в спам, тобі розбір. Ніяк інакше.
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05.03.2022 17:30 Відповісти
я русскоговорящий УКРАИНЕЦ. А в спам себя отправь. Могу выложить все видео, а не последние кадры
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05.03.2022 17:33 Відповісти
А для чого ти говориш державною мовою російської федерації?
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05.03.2022 17:36 Відповісти
російськая федерація что это? Я знаю Московию. Я МЕЛИТОПОЛЕЦ и статья это фейк. У меня полное видео. И я не хочу, чтоб МРАЗЬ считали героем. ЯЗЫК это наратив кацапов. Главное сердце, душа. СЛАВА УКРАИНЕ
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05.03.2022 17:54 Відповісти
Ти можеш піти *****. Якщо хочеш щось доказати береш і викладаєш і не чекаєш поки попросять. Не той час щоб з вами рускощелепними панькаться. Маєш сам розуміти. Навіть влада прохала усіх балакать по українські. Тут щодня заліта сила силенна російської ботви. Якщо кожного перевіряти дня не вистачить а вони нові набігають. Тож легше одразу всю "рускую речь" до спаму а там видно буде.
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05.03.2022 17:39 Відповісти
"балакать по українські"? Ти що кізяк?
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05.03.2022 18:09 Відповісти
Аууу........ не балакают по украински, спилкуются мовой, або говорять украинською.
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05.03.2022 22:39 Відповісти
розмовляють, спiлкуються українською.
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05.03.2022 22:52 Відповісти
в любом случае предлога нет
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05.03.2022 23:03 Відповісти
Взагалі то Віктор, з твого посилання цього не видно.
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05.03.2022 17:44 Відповісти
В смысле?
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05.03.2022 17:56 Відповісти
Старі дані. 2 літаки в Одеській та 2 - у Миколаївській. А може, й більше. Не встигають рахувати.
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05.03.2022 17:22 Відповісти
игдеенот?
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05.03.2022 17:23 Відповісти
Да штош ты будешь делать твою мать...
Это какая-то русофобия прям
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05.03.2022 17:23 Відповісти
Можливо, IMHO:
Так як у кацапів закінчилися ракети (поки що, можуть ще підвезти).
Вони змушені літати бомбити прямо над цілями, звичайними бомбами.
Тому їх і наша ППО краще дістає.
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05.03.2022 17:26 Відповісти
Памятаєте, перед війною була проблема- металолом вивозили за кордон? Так після, мені здається ,стимолювати треба буде тих, хто це буде робити
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05.03.2022 17:30 Відповісти
Я так бачу, що над Одесою буде збито добрий десяток літаків окупантів, це добре !
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05.03.2022 17:31 Відповісти
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05.03.2022 17:32 Відповісти
сегодня день хороших новостей, приятно читать (видимо дошла до мест очередная партия стингеров и посыпались с неба кацапские летаки)!
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05.03.2022 17:33 Відповісти
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05.03.2022 17:34 Відповісти
Сегодня нелетная погода
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05.03.2022 17:35 Відповісти
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 17:39 Відповісти
Дякую !!! У мене сьогодні почав з"являтися апетит...
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05.03.2022 17:51 Відповісти
А что с обороной Одессы? Орки постепенно ползут в том направлении и это очень беспокоит! Одесса - экономическое сердце Украины,ее нужно защищать любой ценой! Это выход к Черному морю,если мы останемся без этого порта и Черного моря - это даже и думать не хочется. Может это и есть главная цель карликовой крысы - лишить Украину портов и выходов к морю и потом угроблять экономически?
А про защиту Одессы почти не пишут, и это очень настораживает.
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05.03.2022 17:52 Відповісти
На фото схоже труп від бомбардувальника су-34 (судячи з залишків "білого носика" і з кількості пілотів).
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05.03.2022 17:58 Відповісти
птичка упала...
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05.03.2022 18:00 Відповісти
всё отлично, но на фото никак не су-25!
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05.03.2022 18:00 Відповісти
похож на 34
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05.03.2022 18:16 Відповісти
рашке нужно срочно обратится к ООН, что бы закрыли небо, иначе не останется ни самолетов, ни пилотов
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05.03.2022 18:13 Відповісти
Бей жидов, спасай россию
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05.03.2022 18:55 Відповісти
Какой по-счёту, а то я сбился ?
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05.03.2022 18:58 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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05.03.2022 19:14 Відповісти
Судя по остаткам хвоста єто не су25, а что-то поинтереснее.
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05.03.2022 19:24 Відповісти
Я очень люблю летать, и мне очень хочется сесть за новые самолет, которые со сложной электроникой,
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05.03.2022 21:55 Відповісти
Артем
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05.03.2022 21:55 Відповісти
 
 