Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Евакуація людей із міста залізничним транспортом зірвалася через пошкодження колії окупантами. Тепер вони намагаються перетнути міст, раніше підірваний ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Фокус".
Жителі Ірпеня, що зазнав масштабних авіаударів російської військової авіації, поспіхом залишають зруйноване місто. Люди перетинають раніше підірваний ЗСУ міст між Бучею та Ірпенем.
Деяким громадянам допомагають люди в уніформі, подаючи руки та переводячи через руїни.
За словами мера міста Олександра Маркушина, сьогодні о 10 годині жінки, діти та літні люди повинні були евакуюватися з міста потягами, проте внаслідок пошкодження ворожим снарядом колії це стало неможливим. Тоді людей попросили перейти до іншого місця, звідки їх мають забрати автобуси для транспортування на залізничний вокзал Києва.
Під час нальотів ворожої авіації люди ховаються під мостом.
Будь ласка, зачекайте...
стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Не потрібно цих людей називати біженцями. Вони тимчасово евакуюються із зони бойових дій, щоб у наших хлопців були розв'язні руки.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной. Смотреть полностью здесь (очень много, но наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).
Там жодного дому , який непошкодженний не залишили .
Дома родичей вже нема . Хоча усі сховалися й тому їх не поховали під цим домом . Але пам"яті вже нема .
Так допоможуть, але ви будете їсти чорноземи Полтащини, митися в болотах Волині!
Фєдєраст, то не людина…
Суки кацапські, геноцид вам і голодомор! До останньої свинособаки. Зіг Хайль Холокост!