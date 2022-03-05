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Ірпінь (319) евакуація (1920)

Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуація людей із міста залізничним транспортом зірвалася через пошкодження колії окупантами. Тепер вони намагаються перетнути міст, раніше підірваний ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Фокус".

Жителі Ірпеня, що зазнав масштабних авіаударів російської військової авіації, поспіхом залишають зруйноване місто. Люди перетинають раніше підірваний ЗСУ міст між Бучею та Ірпенем.

Деяким громадянам допомагають люди в уніформі, подаючи руки та переводячи через руїни.

За словами мера міста Олександра Маркушина, сьогодні о 10 годині жінки, діти та літні люди повинні були евакуюватися з міста потягами, проте внаслідок пошкодження ворожим снарядом колії це стало неможливим. Тоді людей попросили перейти до іншого місця, звідки їх мають забрати автобуси для транспортування на залізничний вокзал Києва.

Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 01
Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 02

Під час нальотів ворожої авіації люди ховаються під мостом.

Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 03
Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
шоб ти ***** падло сдох...
стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
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05.03.2022 17:54
+22
Не одного...146 мільйонів...
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05.03.2022 18:00
+21
Я не считаю что они бегут. Они покидают город .Бегут аккупанты.
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05.03.2022 17:55
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мо час заколу падл настав?
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05.03.2022 17:51 Відповісти
шоб ти ***** падло сдох...
стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
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05.03.2022 17:54 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Я не считаю что они бегут. Они покидают город .Бегут аккупанты.
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05.03.2022 17:55 Відповісти
100%!
Не потрібно цих людей називати біженцями. Вони тимчасово евакуюються із зони бойових дій, щоб у наших хлопців були розв'язні руки.
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05.03.2022 18:09 Відповісти
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 17:56 Відповісти
https://mayday.rocks/hristo-grozev-10-rossijskih-silovikov-v-t-ch-fsb-sabotiruyut-proishodyashhee/

Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной. Смотреть полностью здесь (очень много, но наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).
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05.03.2022 17:56 Відповісти
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05.03.2022 17:56 Відповісти
Війна війною.. Але це треба теж робити https://youtube.com/shorts/a7Bggj7YZ5A?feature=share
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05.03.2022 17:56 Відповісти
Родічи моєї доньки з Ірпеня .
Там жодного дому , який непошкодженний не залишили .
Дома родичей вже нема . Хоча усі сховалися й тому їх не поховали під цим домом . Але пам"яті вже нема .
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05.03.2022 17:57 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:57 Відповісти
И всё это изза одного ********...
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05.03.2022 17:58 Відповісти
Не одного...146 мільйонів...
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05.03.2022 18:00 Відповісти
Москалі, коли ви будете ділити свою територію, жерти ягель... Чи допоможуть вам Українці?
Так допоможуть, але ви будете їсти чорноземи Полтащини, митися в болотах Волині!
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05.03.2022 18:00 Відповісти
Такі вони «зелені коридори» від мишебратів…
Фєдєраст, то не людина…
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05.03.2022 18:00 Відповісти
Дай боже, щоб ******* та всі ті що його підтримують - подохли!
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05.03.2022 18:03 Відповісти
Двоюрідний брат із сім'єю якраз звідти днями приїхав. Їхня домівка, скоріше за все, вже зруйнована.
Суки кацапські, геноцид вам і голодомор! До останньої свинособаки. Зіг Хайль Холокост!
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05.03.2022 18:10 Відповісти
А що їм залишається робити?Якщо здоровим мужикам просто нічим вести даже паризанську війну.Тут наш генштаб допустив помилку.Адже партизанська війна це 90% успіх в офіційній війні.Тут оголюється проблема недовіри влади до свого народу якому забороняла мати бойову зброю а тепер неможе забеспечити бажаючих нею так як іі нехватає.А за 8 років то могла забеспечити поступово.
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05.03.2022 18:21 Відповісти
Треба рятувати жінок та дітей, бо то наше майбутнє.
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05.03.2022 18:22 Відповісти
 
 