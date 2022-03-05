УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11784 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
13 076 30
Ірпінь (319) Порошенко (13228) евакуація (1920) Буча (498) Європейська Солідарність (1020)

206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 206-го батальйону територіальної оборони проводять евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Разом з бійцями евакуацією займається подружжя Порошенків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

Усі автобуси 206-го батальйону територіальної оборони беруть участь у евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів.

"Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206-го батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію. Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України", - йдеться у повідомленні.

"Друзі, ми повернемо Україну", – заспокоїв людей Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Ірпеня біжать із міста через підірваний міст. ФОТО

206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі 01
206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі 02
206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі 03

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Порошенко 206 батальйон створи і озброїв за власний кошт.
можеш сказати «дякую»!
показати весь коментар
05.03.2022 18:10
+24
Порох завжди людьми...
показати весь коментар
05.03.2022 18:05
+20
молодцы!
показати весь коментар
05.03.2022 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
молодцы!
показати весь коментар
05.03.2022 18:02 Відповісти
А Порошенко то с супругой тут как оказался?Во даёт, быстрый как...даже не знаю что сказать
показати весь коментар
05.03.2022 18:04 Відповісти
він зараз весь час 206 батальоном
показати весь коментар
05.03.2022 18:07 Відповісти
Порошенко 206 батальйон створи і озброїв за власний кошт.
можеш сказати «дякую»!
показати весь коментар
05.03.2022 18:10 Відповісти
Спасибо, даже не знал
показати весь коментар
05.03.2022 18:15 Відповісти
Заткнись падаль
показати весь коментар
05.03.2022 18:10 Відповісти
Порох создал за свои деньги 206 батальон..
а сколько зеленский выделил на оборону из своего кармана.. 0 гривен?
тем временем сваты-7 в расеи идут в прокате
показати весь коментар
05.03.2022 18:14 Відповісти
Порох завжди людьми...
показати весь коментар
05.03.2022 18:05 Відповісти
користуйтеся і Ви...спробуйте щось організувати і вивести людей...(дай Боже щоб все пройшло тихо)
показати весь коментар
05.03.2022 18:11 Відповісти
що з маріком?
показати весь коментар
05.03.2022 18:06 Відповісти
В Мариуполе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек.
"Если вы что-то подобное увидели, не поднимайте ничего, даже не прикасайтесь! Это крайне опасно!", - предупреждает горсовет.
В городе нет света, воды, отопления, связи и мало продуктов. Коммунальные службы не могут починить линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российскими фашистами. Но Вооруженные силы Украины продолжают держать позиции и защищать город.
(на 16.50 05.03.2022)
показати весь коментар
05.03.2022 18:16 Відповісти
сподіваюсь керівництво розуміє що марік втратити неможна
показати весь коментар
05.03.2022 18:18 Відповісти
сподіваюсь що розуміє...
показати весь коментар
05.03.2022 18:20 Відповісти
На Склозаводской люди под обстрелами
показати весь коментар
05.03.2022 18:07 Відповісти
206-й!
показати весь коментар
05.03.2022 18:08 Відповісти
Могу сказать, зачёт Порошенко.
Зеленскому тоже за его железные яйца.
показати весь коментар
05.03.2022 18:13 Відповісти
Наш Гетьман не здається і допомагає людям.
показати весь коментар
05.03.2022 18:14 Відповісти
а че без пиару не можна ?
показати весь коментар
05.03.2022 18:15 Відповісти
так піартесь і Ви на добрих ділах, ніхто не заважає...
показати весь коментар
05.03.2022 18:18 Відповісти
Лисому можна піаритись?

Victoria Maximenko

На youtube Кошевой сейчас дает интервью в прямом включении рос. каналу "Популярная политика".
Видео скачать нет возможности пока идет прямой эфир.
Я вам заскринила и законспектировала, что это разжиревший организм, который отсиживается в убежище там вещает.

Дочитайте до конца, особенно те, кому "зараз не на часі" і у "нашего бубачки отросли яйца":

«Мы в убежище. Привезли микроволновку, привезли плиту, провели интернет - в общем подготовились к жизни в подземелье... мы остаемся с президентом...
Вся страна гордится президентом, даже те кто не верил в его силы, даже перед выборами, когда он выиграл президентские выборы.
Вы помните что разделились - было 73% за Зеленского, 25% за другого кандидата, теперь все пишут в соцсетях, что мы не 73 и 25 - мы все 100%...
Бояться нечего, потому что парни защищают...»
показати весь коментар
05.03.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 18:22 Відповісти
ну й іпало нажер...
показати весь коментар
05.03.2022 18:30 Відповісти
Це ти про кого?
показати весь коментар
05.03.2022 18:20 Відповісти
Респект , повага і щира подяка Президенту Порошенко за те , що захищав і захищає Украіну 👍🏼💪✊🙏🏼
показати весь коментар
05.03.2022 19:03 Відповісти
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
показати весь коментар
05.03.2022 20:52 Відповісти
 
 