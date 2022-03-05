206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 206-го батальйону територіальної оборони проводять евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Разом з бійцями евакуацією займається подружжя Порошенків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".
Усі автобуси 206-го батальйону територіальної оборони беруть участь у евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів.
"Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206-го батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію. Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України", - йдеться у повідомленні.
"Друзі, ми повернемо Україну", – заспокоїв людей Порошенко.
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можеш сказати «дякую»!
а сколько зеленский выделил на оборону из своего кармана.. 0 гривен?
тем временем сваты-7 в расеи идут в прокате
"Если вы что-то подобное увидели, не поднимайте ничего, даже не прикасайтесь! Это крайне опасно!", - предупреждает горсовет.
В городе нет света, воды, отопления, связи и мало продуктов. Коммунальные службы не могут починить линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российскими фашистами. Но Вооруженные силы Украины продолжают держать позиции и защищать город.
(на 16.50 05.03.2022)
Зеленскому тоже за его железные яйца.
Victoria Maximenko
На youtube Кошевой сейчас дает интервью в прямом включении рос. каналу "Популярная политика".
Видео скачать нет возможности пока идет прямой эфир.
Я вам заскринила и законспектировала, что это разжиревший организм, который отсиживается в убежище там вещает.
Дочитайте до конца, особенно те, кому "зараз не на часі" і у "нашего бубачки отросли яйца":
«Мы в убежище. Привезли микроволновку, привезли плиту, провели интернет - в общем подготовились к жизни в подземелье... мы остаемся с президентом...
Вся страна гордится президентом, даже те кто не верил в его силы, даже перед выборами, когда он выиграл президентские выборы.
Вы помните что разделились - было 73% за Зеленского, 25% за другого кандидата, теперь все пишут в соцсетях, что мы не 73 и 25 - мы все 100%...
Бояться нечего, потому что парни защищают...»
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.