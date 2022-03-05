206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 206-го батальйону територіальної оборони проводять евакуацію мешканців Ірпеня, Бучі та навколишніх населених пунктів. Разом з бійцями евакуацією займається подружжя Порошенків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

Усі автобуси 206-го батальйону територіальної оборони беруть участь у евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів.

"Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206-го батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію. Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України", - йдеться у повідомленні.

"Друзі, ми повернемо Україну", – заспокоїв людей Порошенко.

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