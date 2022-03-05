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війна (56107) Харків (3872) ДСНС (4456)

У Харкові на Салтівці через авіаудари пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько десяти багатоповерхових житлових будинків пошкоджені внаслідок авіаударів по житловому масиву Салтівка в Харкові станом на 17:00 5 березня, інформацію щодо постраждалих з'ясовують.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок авіаударів по мікрорайону Північна Салтівка у м. Харків попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків із подальшим загоранням квартир на верхніх поверхах (кількість будинків уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації загоряння від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки, проте у зв'язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються.

У Харкові на Салтівці через авіаудари пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі, - ДСНС 01
У Харкові на Салтівці через авіаудари пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі, - ДСНС 02

Автор: Ольга Лузан
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Тварі грьобані
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05.03.2022 19:00 Відповісти
Это совсем рядом от нас
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05.03.2022 19:02 Відповісти
руССкий мир пришёл..
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05.03.2022 19:05 Відповісти
если не хотят закрывать небо, сильно помогли бы несчастные случаи с последующим возгоранием на аэродромах, откуда летят самолеты бомбить наши города
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05.03.2022 19:15 Відповісти
руССкій мір прийшов... шо там місцеві депутати рашисти і місцева вата рада ?!Чи вже всі повтікали в ЄС ?!
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05.03.2022 19:23 Відповісти
 
 