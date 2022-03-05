У Харкові на Салтівці через авіаудари пошкоджено близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі, - ДСНС. ФОТО

Близько десяти багатоповерхових житлових будинків пошкоджені внаслідок авіаударів по житловому масиву Салтівка в Харкові станом на 17:00 5 березня, інформацію щодо постраждалих з'ясовують.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок авіаударів по мікрорайону Північна Салтівка у м. Харків попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків із подальшим загоранням квартир на верхніх поверхах (кількість будинків уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації загоряння від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки, проте у зв'язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються.



