У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

У Марківці Луганської області, куди війська окупантів увійшли ще 24 лютого, відбувся проукраїнській мітінг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Геннадія Єфіменка.





"Марківка. Ранок 5 березня. Луганщина. До Марківки війська окупантів увійшли ще 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляють місцеві мешканці, вчора вони також виходили з протестами до окупантів з вимогою піти.

Проукраїнський мітинг відбувся також у Білокуракиному.