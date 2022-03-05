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У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Марківці Луганської області, куди війська окупантів увійшли ще 24 лютого, відбувся проукраїнській мітінг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Геннадія Єфіменка.

У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 01
У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 02

"Марківка. Ранок 5 березня. Луганщина. До Марківки війська окупантів увійшли ще 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 03

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У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 04
У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 05
У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 06

Дивіться: "Оккупанты - домой": В Мелітополі місцеві жителі блокують транспорт військ РФ. ВIДЕО

Як повідомляють місцеві мешканці, вчора вони також виходили з протестами до окупантів з вимогою піти.

Проукраїнський мітинг відбувся також у Білокуракиному.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Мужні люди. Громадяни.
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05.03.2022 19:08
+8
Коротко
..
Цю націю не зломити
Тримаймося. Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:09
+6
Ну нет военторга там с автоматами. Не с вилами же теробороне идти на орков.
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05.03.2022 19:31
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сколько стоит русский оккупант:
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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05.03.2022 19:06 Відповісти
Ну вот еще....... платить за эту шваль.
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05.03.2022 19:09 Відповісти
Народ, а мордорцы где, не прикопали уже случаем
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05.03.2022 19:07 Відповісти
Скоро прикопаємо всих! Розмова путіна і шойгу. https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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05.03.2022 19:12 Відповісти
Фейк же, у них в личных беседах сейчас цензурных слов не осталось, а не так как тут.
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05.03.2022 19:34 Відповісти
Мужні люди. Громадяни.
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05.03.2022 19:08 Відповісти
Пишаюся ними! Вийти перед психами - справжній подвиг!
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05.03.2022 20:10 Відповісти
Коротко
..
Цю націю не зломити
Тримаймося. Ми переможемо.
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:09 Відповісти
Местной терробороны я так понял нет. Здоровые мужики махая флагами, думают что остановят оккупантов и заставят их уйти. Наивный у нас народ всё-таки ещё. Пока агрессор ещё терпит, но скоро нагонит карателей, зачистит особо ретивых, остальных запугает. Или начинайте сопротивляться врагу или станете малороссами, войдёте в путинский тоталитарный совок, где есть только одно право - право военного с автоматом
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05.03.2022 19:12 Відповісти
Организатора нет. Вот и тычутся как овцы.
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05.03.2022 19:18 Відповісти
и тут "мужики"... бабы видать все больные там... но по фоткам никак не наблюдается...
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05.03.2022 19:21 Відповісти
Ну нет военторга там с автоматами. Не с вилами же теробороне идти на орков.
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05.03.2022 19:31 Відповісти
на одной терробороне не уедешь. Нужен комплекс - зсу - сбу - полиция - терОборона.
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05.03.2022 19:31 Відповісти
там те полицаи и сбу первые все и сдадут козломордым,нет веры и после 14 года почти ничего не поменялось,увы...
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05.03.2022 20:22 Відповісти
Оружие всё по большим городам. Остальным - шо осталось и своё
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05.03.2022 21:25 Відповісти
Мужні люди!

Хвала!
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05.03.2022 19:13 Відповісти
Мало кто хочет " в родную гавань" ЛНРоДНРий... ( хотя конечно такие есть и это факт).
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05.03.2022 19:44 Відповісти
Вот какцапи охреневают! Ждали цветов, а им в каждом городе херов под нос приподносят. Асвабадители х√eвы!
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05.03.2022 19:50 Відповісти
 
 