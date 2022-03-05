На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Військові Збройних Сил України захопили російські танки Т-90А у робочому стані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.
Бронетехніку у кількості двох одиниць було захоплено на півдні України, у якій області – не уточнюється.
Захоплені танки Т-90А російських військових мають на башті захисну решітку.
Довідково: Т-90 – створений в кінці 1980 — початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б. Т-90А — модифікація Т-90, з двигуном В-92С2 потужністю 1000 к. с., поліпшеним тепловізійним обладнанням, встановлена зварена башта з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряда.
Топ коментарі
+69 Бандерівець
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+44 Артем Шаборонко
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+34 Serhios Bond 5ae25a76
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*****, вот же ваньки брехливые - "нипабидимая моща")))