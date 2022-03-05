На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А. ФОТО

Військові Збройних Сил України захопили російські танки Т-90А у робочому стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

Бронетехніку у кількості двох одиниць було захоплено на півдні України, у якій області – не уточнюється.

Захоплені танки Т-90А російських військових мають на башті захисну решітку.

Довідково: Т-90 – створений в кінці 1980 — початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б. Т-90А — модифікація Т-90, з двигуном В-92С2 потужністю 1000 к. с., поліпшеним тепловізійним обладнанням, встановлена ​​зварена башта з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряда.