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На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Військові Збройних Сил України захопили російські танки Т-90А у робочому стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А 01

Бронетехніку у кількості двох одиниць було захоплено на півдні України, у якій області – не уточнюється.

На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А 02

Захоплені танки Т-90А російських військових мають на башті захисну решітку.

На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А 03

Довідково: Т-90 – створений в кінці 1980 — початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б. Т-90А — модифікація Т-90, з двигуном В-92С2 потужністю 1000 к. с., поліпшеним тепловізійним обладнанням, встановлена ​​зварена башта з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряда.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+69
То просто треш якийсь...
І це друга армія в світі...
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05.03.2022 20:01
+44
А хваленая армата таки оказалась картонкой
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05.03.2022 20:03
+34
Мангал
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05.03.2022 20:01
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Щоб це не було, яке б це не було, як би воно, оно, теє не виглядало гасіть , бийте,Хлопці знищуйте так, щоб зірки на кремлі попадали!
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05.03.2022 20:23 Відповісти
Тероборона захопила танк окупантів))
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05.03.2022 20:24 Відповісти
Парни говорят, кровати помогают кацапам сье бстись пешкарусом обосратушки - после первого прилета джавы коробка воевать дальше не может, т.к все прицельные и т.д. идут по *****, поэтому и динамическая зашита пустая - усугубляет эффект одновременной детонацией. Такой танчик потом даже для рпг - легкая добыча.
*****, вот же ваньки брехливые - "нипабидимая моща")))
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Ви нє понімаєтє, ето - багажнік от "Масквіча". По задумкє гєніальне рюзькє слесарь - Джавєлін прилітає, каже: фу, що це за гидота, я такого навіть підривати не буду.
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Анало говнєти.
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05.03.2022 20:37 Відповісти
ті кловани і справді думали ті мангали захистять їx від Джавелинів?
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05.03.2022 20:38 Відповісти
Тропическое исполнение. Для жаркого климата.
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05.03.2022 20:41 Відповісти
Эта штука защищает от джавелина как маска защищает от ковида
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05.03.2022 20:44 Відповісти
Как волосы женский половой орган...
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06.03.2022 00:34 Відповісти
Без соляри це холодильник для мерців. Тому і був покинутий. Але ПЕРЕМОГА за всяку ціну. Тепер це могутня зброя в руках українців буде як найкраще знищувати орду паразитів.
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05.03.2022 20:58 Відповісти
Курятник.
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05.03.2022 20:59 Відповісти
а эти кровати на даху помогають?
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05.03.2022 21:29 Відповісти
А нащо ліжко? Що б коли вони завонюються то по черзі залазять наверх - провітрюються. Рускій дух вивітрюють , чи що?
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05.03.2022 21:47 Відповісти
Дуже, дуже глибока модернізація, зразу з госпіталем на даху... Треба ще й труну на мотузці!!!
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05.03.2022 22:11 Відповісти
когда я уже увижу армату блдять
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05.03.2022 23:11 Відповісти
Заглохла на червоній площі, десь відтягли, там і стоїть
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05.03.2022 23:33 Відповісти
На выставку ВПК росии
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06.03.2022 04:57 Відповісти
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